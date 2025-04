Interna del PJ bonaerense: el kirchnerismo ahora apunta a discutir las candidaturas con Kicillof

La senadora bonaerense y presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, analizó hoy la situación interna del PJ tras los contrapuntos y las acusaciones cruzadas por la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar elecciones.

En este sentido, y en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, García sostuvo que la pelea interna “no hace nada bien” al peronismo, aunque remarcó que la discusión “está casi saldada” tras el pedido de Cristina Kirchner para que los bloques legislativos que se encolumnan detrás de su figura desistan del proyecto de ley para establecer elecciones concurrentes en la Provincia de Buenos Aires.

En este contexto, Teresa García ahora planteó la necesidad de discutir la representación del peronismo de cara a la sociedad y “recuperar la credibilidad”: es decir, la conformación de las listas para las elecciones. “La discusión no debe centrarse en los lugares, sino en qué representamos como espacio político”, afirmó, y destacó la necesidad de una “concurrencia de los distintos sectores”.

“Los avales del gobernador son más que válidos, pero no admito que se diga que se pretende que sea un títere de Cristina. Las cosas que (la expresidenta) ha hecho para que la provincia de Buenos Aires no padeciera el impacto de las medidas de gobierno son claras. No creo que nadie geste y ayude a que alguien crezca y que tenga su reelección para después destruirlo y usarlo como títere", sostuvo la senadora bonaerense.

En este punto, García advirtió que “lo que subyace es que Cristina es la dirigente con más adhesión dentro del peronismo, y es ella quien lidera la confrontación con el gobierno nacional. La conducción en el peronismo no es algo que se discuta, no se declama, se tiene o no se tiene, y ella la tiene”.

Consultada sobre una eventual candidatura de la expresidenta, sostuvo que su decisión es “estar sobre la provincia de Buenos Aires y ahora se decidirá cuál es el lugar más conveniente para ella”. “Hay que ganar la Provincia, está muy difícil la situación”, amplió.

Andrés Larroque sobre Máximo Kirchner y Kicillof

La acusación de golpismo

Por otro lado, Teresa García replicó las acusaciones de Andrés “Cuervo” Larroque, quien había calificado de “golpistas” a sectores del peronismo encabezados por Máximo Kirchner. Es más, el ministro bonaerense la acusó (junto presidente del bloque en Diputados, Facundo Tignanelli) de funcionar como “arietes de la oposición”.

En su opinión, estas declaraciones solo sirven para generar más división dentro del espacio político. “Hay que ser muy prudente cuando se hacen acusaciones de ese tipo. ¿Cómo van a decir que Unión por la Patria es golpista? Yo estuve en la reunión de bloques el día de la votación, y todos los sectores participaron. Ningún legislador se asume como golpista ni de boicotear al gobierno de Kicillof", expresó.

Y amplió: “Hemos acompañado todas las leyes del Gobierno, y hemos defendido en momentos muy difíciles”.

Una crítica a Alberto Fernández

Por otro lado, la senadora se refirió también a las últimas declaraciones públicas del expresidente Alberto Fernández que, entre otros conceptos, comparó la tensión interna de Kicillof con el kirchnerismo con las diferencias que mantuvo con Cristina Kirchner durante su gestión presidencial

“Más que imprudente compararse con Kicillof, que es un hombre de nuestra fuerza política y que se mete en la gestión, que tiene acción, cosa que no ocurría con el expresidente”, concluyó.

Además, calificó de "correctísima" la decisión de la Justicia de confirmar el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez. “Es un delito que debe ser pagado, no me parece que haya que mirar para el costado”, planteó.

