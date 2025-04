Jorge Macri cuestionó a La Libertad Avanza por rechazar un acuerdo en CABA pero buscarlo en PBA

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires coincidió este miércoles con rotarianos

Jorge Macri participó este miércoles de un acto en el Hotel Libertador, organizado por el Rotary Club Internacional. Allí, el jefe de Gobierno porteño habló de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y apuntó contra sus adversarios de La Libertad Avanza, a quienes volvió a cuestionar por elevar la confrontación por obtener más bancas en la Legislatura porteña, en lugar de buscar acuerdos con el PRO.

“¿Bueno, para los libertarios la motosierra es un emblema, no? La pregunta es por qué no hacen un acto similar. ¿Qué sé yo? ¿En Formosa, en La Rioja, en La Matanza, en lugares que realmente necesitan ese tipo de herramientas?“, dijo Jorge Macri. El alcalde hacía alusión a la primera imagen que distribuyó el vocero presidencial Manuel Adorni, tras confirmar su candidatura a legislador en competencia con la lista del PRO. Esa foto tenía un contexto particular: la sede del gobierno porteño en la calle Uspallata, en donde los candidatos se fotografiaron con una motosierra.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene un respeto institucional alto, un cumplimiento de normas muy importante. Hace años que tenemos equilibrio fiscal, qué sé yo. Cada uno encara la campaña como quiera. A mí no me ofende. Ya tengo varias competencias electorales y no soy de enojarme mucho”, dijo luego el jefe de Gobierno.

Del encuentro participaron dirigentes de la institución benéfica

Luego, Macri volvió a defender su gestión y la del PRO en CABA, que se sostiene desde que su primo Mauricio asumió el gobierno en 2007. Allí deslizó una crítica al presidente Javier Milei.

“Creo que una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires, gobernada con responsabilidad por un espacio político que ha sido extremadamente generoso con el presidente y su espacio político asumiendo costos complejos, porque no solo acompañamos leyes fáciles, nos animamos a acompañar el freno, por ejemplo, a un intento de una reforma de cálculo previsional que hubiera tenido consecuencias serias desde el punto de vista fiscal”, remarcó Macri.

“Y ustedes saben que la mayoría de nuestros votantes son mayores. En una especulación pura nos hubiera convenido, entre comillas, acompañar ese empujón del kirchnerismo en una responsabilidad como la que solemos tener porque queremos ganar en virtud, no porque el otro fracase. Queremos ganar en virtud, no porque el otro fracase”, añadió.

Luego habló de la posibilidad de que su primo y ex presidente, Mauricio Macri, sea candidato en las elecciones generales de octubre.

“Me cuesta un montón convencerlo, me hubiera encantado que sea candidato a presidente en la anterior. Tal vez no hubiéramos tenido tanto lío si no hubiéramos perdido como perdimos y seguro que hubiéramos terminado divididos como esta mañana. Pero bueno, ustedes saben que Mauricio no es un fanático de lo legislativo. Lo ha dicho, ni tampoco alguien que está buscando fueros o un lugarcito para tener un poquito de solcito en el que estar cómodo”, dijo el alcalde porteño.

Jorge González Zuelgaray, actual presidente del Rotary Club de Buenos Aires, junto a Jorge Macri

Qué dijo Macri sobre Larreta

Más adelante, Macri fue consultado por la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, que será otro de los adversarios de la lista del PRO en CABA. “Yo lamento que se haya transformado en opositor de un espacio político, pero tampoco lo digo con mucho dolor, porque yo he tenido situaciones de mucha tensión y de discusión”, dijo quien fuera funcionario porteño cuando gobernaba Larreta.

“En su momento quise ser candidato a gobernador con María Eugenia Vidal, fui su jefe de campaña y ganamos juntos. No me fui al espacio, pero no estuve de acuerdo con el desembarco casi prepotente de Santilli, en provincia de Buenos Aires, que escuchamos mucho en su momento, pero discutí adentro y una vez que se llegó a un acuerdo, me quedé en el espacio”, recordó.

“Trabajé y ganamos la elección en provincia de Buenos Aires. Yo creo que cuando uno es parte de un espacio tenemos diferencias. ¿No te lleva a la polémica? Bueno, cada uno muestra su frustración y sufrimiento como puede", dijo Macri.