Elecciones CABA 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios legislativos en la Ciudad, minuto a minuto

María Eugenia Vidal: “Santoro es Cristina”

“Lo conocí en la toma del Indoamericano. Un día el kirchnerismo decidió que estaba bueno tomar una plaza. Se fueron todos a tomar el parque y una plaza, diciéndole a Mauricio Macri, que no tenía Policía, que si no le daban una vivienda -eran 2 mil personas loteándose la plaza-, ellos no se iban a ir. Y Cristina, de presidenta, decía que la Policía Federal no la iba a mandar”, describió Vidal ayer, al compartir un fragmento de sus declaraciones ante el conductor Alejandro Fantino.