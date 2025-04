Elecciones CABA 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios legislativos en la Ciudad, minuto a minuto

El Presidente y su entorno acumulan enojo por los dichos del líder del PRO, pero aún hay canales de diálogo. La elección porteña como termómetro final de un vínculo inestable

Para rematar una semana que no tuvo las mejores noticias, el Gobierno cerró el viernes con una caída del 12% de las acciones argentinas en Wall Street, el riesgo país por encima de los 900 puntos y una declaración de Mauricio Macri desde Punta del Este ante más de mil empresarios cuestionando el criterio de institucionalidad de Javier Milei. El dardo, sin embargo, no era directo contra el Presidente, sino contra su entorno, especialmente su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Aunque hace meses lo intenta, el líder del PRO no puede -y todo indica que no podrá- vulnerar la resistencia del “triángulo de hierro”, el sostén emocional, electoral y de gestión del líder libertario.