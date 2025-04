La Legislatura porteña declaró personalidad destacada a Jorge Grispo

Jorge Grispo distinguido en la Legislatura porteña

Jorge Daniel Grispo, abogado con más de tres décadas de experiencia en el ámbito del derecho concursal y societario, fue distinguido como Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Jurídicas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su extensa y notable carrera profesional. La Declaración 978/2024, firmada por las autoridades legislativas de la Ciudad, resaltó “su labor en el ejercicio del derecho, su compromiso con la enseñanza y la formación de futuros profesionales, y su intervención en casos de gran relevancia tanto en el ámbito nacional como internacional”.

La distinción entregada a Grispo subraya no solo su capacidad como abogado, sino también su influencia en la academia jurídica y su importante rol en la educación de nuevas generaciones de juristas. En este sentido, Grispo se destacó como una figura clave en la capacitación de abogados y otros profesionales del derecho, contribuyendo con su conocimiento y experiencia a la evolución del ejercicio legal en el país.

Con una sólida formación académica y un profundo compromiso con el desarrollo del derecho, ejerció su profesión en áreas cruciales del derecho comercial, societario y concursal. Su trayectoria incluye la asesoría a instituciones de peso en el ámbito político y económico, así como su participación en casos que marcaron un antes y un después en la historia legal del país. Su experticia en estos campos lo consolidó como un referente nacional en el asesoramiento legal.

Además de su carrera profesional, Grispo cultivó una destacada carrera como académico. Con más de 50 libros publicados, logró profundizar en temáticas jurídicas y filosóficas, lo que le permitió ganar un espacio destacado no solo en Argentina, sino también en el ámbito internacional. Sus publicaciones y conferencias, que abarcan desde el derecho hasta el desarrollo personal, se convirtieron en obras de referencia para estudiantes y profesionales del derecho.

“Muy contento y agradecido con la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el reconocimiento como Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Jurídicas. Un honor que celebro con gratitud y compromiso” expresó al recibir la distinción.

La Legislatura porteña le otorgó el título de Personalidad Destacada a figuras que han realizado aportes significativos en distintas áreas del conocimiento y la cultura.

En una entrevista con Infobae, el abogado presentó su libro Tratarte bien, dirigido a todo aquel que “quiera acercarse a sí mismo y no sepa cómo hacerlo”. En sus páginas, contó todo lo aprendido, con vivencias propias y con aquello que estudió.

“Tuve una vida larga. Me siento bien conmigo mismo, en paz: me pasaron muchísimas cosas en la vida, no llegué gratis acá. Y la vida es un viaje que termina siendo un aprendizaje constante. No soy dueño de verdades: sé lo que me sirve a mí, y me llevó mucho tiempo encontrarlo. Cometí infinidad de errores. Soy resiliente, no me rindo fácil. Pero también aprendí a soltar, a no enojarme, aunque es difícil porque tengo un carácter fuerte”, relató en aquella oportunidad.

Además, es músico, con una banda solista y otra formada con amigos, llamada Derecho eterno. También es tenista y pintor. “Soy una persona inquieta”, se autodefine.

“Para mí, el éxito es cuando te ves en el espejo y te sentís bien porque tenés una vida bien vivida. Eso lo aprendí de grande, y a un costo enorme: aprendí a aceptarme, quererme y respetarme como soy. Trato de rodearme de la gente que me hace sentir bien, trato de estar en lugares en que pueda estar. Mi realidad por ahí es distinta a la del tipo que está laburando por dos mangos con diez y se tiene que bancar a un jefe que lo putea todos los días, y no le alcanza lo que lleva (a su casa). O sea, yo lo puedo decir desde un lugar de mucha comodidad. Ahora, dicho eso: cada uno puede encontrar su forma de tratarse bien a sí mismo. Y claramente, en mi vida emprendí miles de caminos equivocados. No es que acertás todo el día, no ganás todos los partidos 6-0, 6-0. En el medio, perdés muchísimo”, agregó.