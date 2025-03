El gobierno de Trump le prohibió a Cristina Kirchner ingresar a Estados Unidos por sus causas de corrupción

Tras el anuncio de paro de la CGT, la UTA amenaza con tomar medidas de fuerza la próxima semana El gremio tiene previsto volver a reunirse con los empresarios del transporte el miércoles 26 de marzo por el aumento salarial. De no alcanzar un acuerdo, el viernes anunciarían un paro

La historia detrás del video de Edgardo Kueider contando dinero en la Casa de Gobierno de Entre Ríos Las imágenes fueron grabadas por cámaras de seguridad sin que el ex senador -en ese entonces secretario general de Gustavo Bordet- lo supiera. Fueron encontradas en un allanamiento a su departamento en la Ciudad de Buenos Aires