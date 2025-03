Pablo Semán: "Con esta oposición, el Gobierno de Milei no necesita amigos"

El sociólogo y antropólogo Pablo Semán analizó el clima político y social en Argentina tras los incidentes ocurridos el miércoles 12 de marzo en la marcha de los jubilados, donde participaron hinchadas de diferentes equipos del fútbol argentino. En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol, Semán realizó un fuerte análisis sobre la oposición y su rol en el actual contexto político: “Con esta oposición, el Gobierno de Milei no necesita amigos”.

Según el especialista, la falta de liderazgo y estrategia en los sectores opositores está permitiendo que el oficialismo avance sin contrapesos reales. “La política en su conjunto tercerizó la tarea de escuchar a su gente. Hay un problema de no creer en los efectos de la política cara a cara”, afirmó. Semán señaló que la oposición no ha sabido reorganizarse ni construir una alternativa fuerte, lo que facilita la permanencia de Milei en el poder sin necesidad de realizar alianzas estratégicas. “Por eso rechazan la alianza con Mauricio Macri, porque no la necesitan”, agregó.

El analista también comparó la situación argentina con la estrategia opositora en otros países. “En Uruguay, la oposición para volver a ganar le dio tres veces la vuelta al país escuchando críticas. Acá desde la oposición nadie hizo eso", enfatizó. En su opinión, el exceso de dependencia de las redes sociales ha deteriorado la capacidad de los dirigentes para conectar con la población y generar un proyecto político que dispute el poder de manera efectiva.

Pablo Semán analizó el impacto de la crisis política argentina en el Gobierno de Milei y la débil oposición

Más allá del papel de la oposición, Semán también abordó la escalada represiva tras los incidentes en el Congreso y su impacto en la sociedad. “Los niveles de represión que estamos viendo son nocivos para Argentina, nunca vimos estos niveles de violencia”, alertó, y vinculó esta estrategia con el discurso de la ultraderecha representada por Agustín Laje. “El Gobierno busca demostrar que no hay protestas sociales legítimas, haciendo ver que no hay jubilados reclamando, sino solo barras bravas”, aseguró.

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, Semán expresó su preocupación por el enfoque represivo. “Veo a las fuerzas de seguridad que piensan ‘si hay un muerto, no pasa nada’. Vamos a tener más eventos como este y probablemente tengan finales más desgraciados”, alertó.

En el plano internacional, el sociólogo comparó el modelo represivo de Argentina con el de otros países. “El Gobierno toma una decisión de reprimir con modelos como los de Chile, Colombia o Francia. Entonces la protesta pasa a ser una tarea de héroes“, sostuvo. También instó a los dirigentes políticos a marcar límites claros sobre la represión estatal: “Me parecería importantísimo que los dirigentes políticos digan cuáles son los límites de este sistema represivo”.

"El Gobierno intenta deslegitimar las protestas sociales mostrando solo violencia", afirmó Pablo Semán

Finalmente, analizó el contexto global y la influencia de la economía china en la política mundial. “Con posterioridad al triunfo de Donald Trump, la política del mundo se volvió contingente. Pasó con Volodimir Zelensky, con la relación Rusia - Ucrania o con Groenlandia. Todos los acuerdos se desbloquearon, las relaciones se volvieron fluidas y es peligroso por el nivel de violencia que tienen", indicó. En cuanto a Argentina, advirtió que “este desbloqueo a nivel mundial afecta con los acuerdos más desventajosos que tenemos” y que “el factor fundamental de este ciclo, que no sé cuándo termina, es la irrupción de la economía china”.

El analista reiteró que la crisis en Occidente generada por la economía china está llevando a medidas extremas previas al “estado de bienestar” en Europa. “Se generó una crisis en Occidente por la economía china”, concluyó.

