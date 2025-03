¿Reedición de JxC o un guiño a La Libertad Avanza? El sugestivo acto que harán la UCR y el PRO bonaerense

Maximiliano Abad, Néstor Grindetti, Miguel Fernández y Cristian Ritondo convocaron a un acto en La Plata

La Libertad Avanza no quiere alianzas en la provincia de Buenos Aires para competir contra Axel Kicillof. Tampoco hay definiciones sobre el desdoblamiento de las elecciones ni calendario definido. Con ese escenario, la UCR y el PRO encabezarán un acto el próximo lunes que será clave para dar señales de la estrategia para los comicios. Según pudo reconstruir Infobae, en el entorno de Cristian Ritondo no cierran la posibilidad de un acuerdo con los libertarios, mientras que en el equipo de Maximiliano Abad no replican esa postura y evitan dar definiciones. “Todavía falta”, aseguran.

Bajo el lema “Buenos Aires no puede esperar”, el evento se realizará el próximo lunes a las 14 en el Hotel Howard Johnson de la ciudad de La Plata. Además de Ritondo y Abad, se espera que participen Néstor Grindetti (ex intendente de Lanús), Miguel Fernández (presidente de la UCR bonaerense), legisladores, concejales, intendentes y dirigentes de la provincia. El objetivo es “mostrar territorialidad”.

¿Será una reedición de Juntos por el Cambio? Nadie lo confirma ni lo desmiente. ¿Qué espacios permanecerían y cuáles se sumarían? En el PRO entienden que en estas elecciones lo importante serán los candidatos locales que encabecen las listas y no tanto las marcas. Es por eso que no descartan que los libertarios terminen necesitándolos, aunque confiezan: “Karina (Milei) no está abierta a una alianza”.

Néstor Grindetti y Miguel Fernández fueron la fórmula para la Gobernación de la lista de Patricia Bullrich en el 2023

“Tenemos poder territorial que hay que mostrar. Si eso hace reaccionar a La Libertad Avanza es bienvenido. Puede ser útil para ambas partes. Sino vamos solos”, aseguran en el PRO. De todos modos, aclaran que -en caso de que los libertarios quieran ir a una alianza- será una decisión que deberá ser sometida a negociaciones. Aunque muchos dirigentes necesitan el acuerdo para fortalecer sus ámbitos legislativos, hay algunos intendentes que “no quieren saber nada con pintarse de violeta”, confiesan.

El gran ausente será Diego Santilli. Tampoco estarán los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Sebastián Abella (Campana) y Lisandro Matzkin (Pringles) ni los legisladores que les responden. Entre los organizadores del acto dicen que “el Colo” quiere ser “el candidato de la unidad o nada”. Es decir, la figura que lleve la boleta de la síntesis de los referentes de Juntos por el Cambio + La Libertad Avanza. Otros deslizan que lo ven más cerca de sumarse al Gabinete de Javier Milei que a renovar su banca.

Diego Santilli y Guillermo Montenegro no participarán del evento

En la UCR, en cambio, siguen pensando en una dinámica de coalición y entienden que en el PRO “hay mucha tensión”, por lo que apuestan a “construir una fuerte masa crítica dentro de la alianza que se imponga por sobre los que apuestan a ir a un acuerdo con La Libertad Avanza”. De hecho, durante el acto evitarán dar definiciones electorales. Por el contrario, lanzarán fuertes críticas a Kicillof por sus definiciones durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura y, además, insistirán con la necesidad de declarar en situación de emergencia a IOMA para avanzar en el saneamiento.

“Somos dos fuerzas políticas relevantes, con territorialidad y experiencia de gestión”, destacan. En ese sentido, el próximo lunes harán una invitación “a todos los sectores transformadores, a los trabajadores, estudiantes y jubilados, a la ciudadanía en general, a expresar sin miedo sus reclamos, proyectos y anhelos para que la Provincia, de una vez por todas, se levante y esté a la altura del enorme potencial que tiene”.

De hecho, hubo una parte del discurso de Kicillof en la Legislatura que llamó la atención a la UCR. “Vamos a abrirle los brazos a todos los que estén en contra de esta ultraderecha inhumana”, dijo el gobernador. Como ya reconstruyó este medio, hay radicales que no descartan un acercamiento con el peronismo K. Es decir, esperan señales de independencia de Kicillof con Cristina Kirchner y, en ese punto, será clave lo que termine resolviendo respecto del posible desdoblamiento de las elecciones locales de las nacionales.