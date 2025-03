En el peronismo relativizan la unidad detrás de Kicillof y aumenta la presión por las definiciones electorales

En el peronismo relativizan la confrontación uniforme contra Milei. Las grietas siguen muy abiertas

Una sola definición pública alcanza para dejar en claro que la unidad del peronismo frente a Javier Milei fue una situación meramente circunstancial. El Presidente cometió un error no forzado y la dirigencia peronista, que ya no está tan confundida como el año pasado, reaccionó con rapidez.

Una sola frase. En una entrevista con el programa Toma y Daca, de la AM 750, la presidenta del bloque de senadores provinciales de Unión por la Patria (UP), Teresa García, aseguró que Kicillof ya no es parte del mismo espacio político donde está Cristina Kirchner.

“Habiendo sido Axel Kicillof parte de nuestro espacio político, como lo fue hasta ahora, él reflejaba lo que expresaba el kirchnerismo y el peronismo más afín. Tengo coincidencias con aquel que era el ministro de Economía. Ahora hay que ver qué cuál es el futuro que plantea”, explicó.

García, que era la madrina política de Kicillof en el 2019, cuando desembarcó en La Plata como gobernador, es una de las dirigentes bonaerenses más cercanas a la ex presidenta. Su definición es clara. En la actualidad el kicillofismo y el cristinismo están en veredas distintas. Como si el paraguas del kirchnerismo, como movimiento superador de las vertientes internas, no los incluyera a todos, aún con sus diferencias de criterio.

En el peronismo bonaerense esperan alguna señal consistente de Kicillof en la apertura de sesiones de la Legislatura Bonaerense

La unidad del peronismo duró poco más de un día. Fue una reacción de reflejo que pareció organizada de antemano. En el Instituto Patria le bajaron la espuma a lo que parecía ser la llegada a un acuerdo después de una extensa guerra de poder. “Hubo una sobreinterpretación. Fue una cuestión circunstancial. La agenda varía día a día. No significa que estemos mejor ni peor”, indicaron.

En la gobernación bonaerense la explicación fue similar. “No hay más puentes de contacto que los que ya estaban. El diálogo existe, pero siempre termina en lo mismo. Esto concluye cuando se sienten a hablar Cristina y Axel”, afirmó un importante funcionario del Gabinete. Y agregó: “El tema principal es si ella está dispuesta a hablar”.

La relación está estancada. Quién llama a quién. Cómo se constituye el momento exacto para que se sienten frente a frente. En el kicillofismo mantienen la postura de que el principal problema es con La Cámpora y que respetan el liderazgo de CFK. Pero también resaltan que Kicillof debe tener otro lugar en la mesa de decisiones respecto a los años pasados.

En el massismo también se mostraron cautos con el nivel de impacto del abroquelamiento peronista detrás de Kicillof, luego de que Javier Milei le pidiera la renuncia y propusiera intervenir la provincia de Buenos Aires como consecuencia del asesinado de una menor en un intento de robo. “Lo que pasó fue una advertencia para el Gobierno, pero hay temas pendientes que resolver”, aclaró uno de los nombres propios más importantes del Frente Renovador (FR).

En el entorno de Cristina Kirchner advirtieron que la unidad detrás de Kicillof fue "circunstancial"

Sergio Massa tiene en claro que el error no forzado de Milei le dio una oportunidad al peronismo, pero entiende que más allá del abroquelamiento inmediato de la semana pasada, hacen falta definiciones de fondo para empezar a negociar la unidad política. Sobre todo lo que falta es que Kicillof defina si habrá PASO, cómo se resolverá la interna del esquema político, y si desdoblará o no la elección. Se necesitan más certezas que las actuales.

El ex ministro de Economía propuso hacia adentro del espacio que la elección se desdoble pero hacia adelante. Es decir, que se postergue y se realice después de los comicios nacionales. “Tiene que definir él cómo quiere seguir. Hacer una propuesta y después vemos cómo nos ordenamos”, le planteó a un dirigente de su confianza durante el fin de semana largo.

En la gobernación bonaerense no han tomado una decisión porque están esperando llegar a un punto de unidad. Aseguran que si Kicillof aún no definió las condiciones del proceso electoral, es porque busca que haya una negociación entre las partes y un acuerdo que contenga a todos.

“Axel está forzando los tiempos par que el cronograma electoral sea producto de un acuerdo. Más muestra de disponibilidad que esa, no hay”, explicaron cerca del Gobernador. Y dejaron un mensaje encriptado para la cúpula del camporismo: “Ya les propuso armar una mesa a todos los interlocutores que le atienden el teléfono”. La tensión, claro está, sigue vigente.

Massa pretende que Kicillof defina cuanto antes el cronograma electoral y se empiece a negociar la unidad peronista

En el peronismo hay dos miradas bien distintas sobre cómo seguirá la situación en el territorio bonarense. El sector más cercano a la ex mandataria - que incluye legisladores, sindicalistas e intendentes - considera que la unidad es determinante para poder ser competitivos en los comicios de medio término. Y que, tarde o temprano, será el camino a seguir. Algunos creen que el Gobernador claudicará en sus intenciones. Otros que irá a fondo con su decisión, sin importar hasta dónde se rompa el cascarón K.

Existe una suerte de voto de confianza a la decisión final de Kicillof, del que consideran que si no busca la unidad, será porque el único objetivo es construir un camino en soledad. En el armado del Gobernador lo ven bien diferente. Aseguran que no quieren sucumbir ante los deseos de Cristina y Máximo Kirchner, y que se terminó el tiempo donde ellos solos tenían la lapicera.

Las diferencias son muchas y variadas. Las acusaciones cruzadas, también. Sea cual sea el resultado de las negociaciones, Kicillof parece haber logrado tener otro lugar en la mesa principal del peronismo. Pero el tiempo se acorta y las definiciones que tome serán determinantes para el espacio político. Sin reglas claras y en un clima interno muy espeso, será difícil que puedan construir una propuesta consistente de cara al proceso electoral.

Mañana el Gobernador abrirá las sesiones ordinarias de la Legislatura Bonaerense. En el peronismo esperan a ese momento para saber cuál es el mensaje que enviará hacia dentro del esquema político. “Es el Gobernador y quiere un lugar de liderazgo. Entonces tiene que dar alguna señal”, argumentan en el kirchnerismo.

En La Cámpora consideran que Kicillof dividió al peronismo con la creación de su nueva corriente política

Tal como adelantó Infobae, Kicillof no tiene pensando emitir anuncios en materia electoral durante su discurso. No hablará sobre la suspensión o no de las PASO, o sobre el posible desdoblamiento. Todo el contenido estará centrado en los recortes de la Casa Rosada al gobierno bonaerense y en un puñado de anuncios vinculados a la gestión, como es el tema de la seguridad, tan importante y sensible por estos días.

Sin embargo, en las diferentes terminales peronistas esperan algún guiño del Gobernador que permita divisar cuál es su voluntad de cara al proceso electoral. Se acercan momentos de definiciones importantes para el futuro de la principal fuerza de la oposición. Y una gran parte de esas determinaciones pasarán por la cabeza y el puño de Axel Kicillof.