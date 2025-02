Martín Lousteau confirmó que la UCR tendrá candidatos propios en las próximas elecciones porteñas

Martín Lousteau encabezó un encuentro con 500 vecinos de San Telmo

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, encabezó este miércoles un acto junto a vecinos del barrio de San Telmo, donde confirmó que su espacio “va a estar representado en la ciudad”. Sus declaraciones llegan luego de que se confirmara la suspensión de las PASO y la fecha para realizar las elecciones locales, que serán el próximo 18 de mayo. Como adelantó Infobae, el senador analiza encabezar la lista de legisladores porteños y trabaja en una alianza con el Socialismo y el sector de Graciela Ocaña. La Coalición Cívica, por su parte, adelantó que se presentarán solos y el PRO sigue sin definiciones.

“Nuestro espacio va a estar representado en la Ciudad”, afirmó Lousteau y agregó: “Si por miedo vamos a dejar de decir lo que pensamos, cerremos y dediquémonos a otra cosa, por eso somos la única garantía de que Buenos Aires no quede ni en manos de los libertarios de Milei ni del kirchnerismo”.

Durante el encuentro con unos 500 vecinos del barrio de San Telmo, el senador estuvo acompañado por el presidente y vice de la UCR porteña, Martín Ocampo y Juan Loupias; el vice rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti; la presidenta del bloque radical en la Legislatura, Manuela Thourte; y la diputada nacional Mariela Coletta.

Martín Lousteau cumple este año su mandato en la banca del Senado

“Elegimos hacer política sin caretas y con convicciones. Por eso no nos escondimos durante este año duro ni hicimos la más fácil que hubiese sido votarle todo al Gobierno, desde nuestra banca en el Senado defendimos lo que creíamos que era lo mejor para el país y la ciudad, sin que nos importen las agresiones que sufrimos”, expresó Lousteau.

En ese sentido, resaltó que su sector se mostró como “una oposición coherente y valiente”, y agregó: “Queremos una sociedad en la que podamos convivir sabiendo que hay una sociedad mejor compartida”. “Tenemos una visión de la ciudad, y hemos dicho muchas veces que no nos gusta la ciudad que construye el PRO, hay cosas que hace bien pero creo que no se ocupa de la educación, no se ocupa de la salud”, aseguró Lousteau en la Casa Sergio Karakachoff.

“Cómo dijo Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983: ni la crueldad actual, ni la inmoralidad actual, ni la claudicación actual garantizan un futuro feliz”, dijo Lousteau y concluyó parafraseando al líder radical: “Si enorme es el desafío, inmensa debe ser la voluntad”.

Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau conformaron una alianza en el 2023

Ante un calendario electoral que apresura los tiempos, Lousteau analiza pelear en el territorio porteño. Evolución, como bloque, cuenta con ocho bancas en la Legislatura y pone en juego 3. La noticia se conoce en medio de una fuerte tensión en la UCR, donde un sector busca acercarse a La Libertad Avanza y otro no descarta un acuerdo con el peronismo no kirchnerista.

El ex jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también anunció que será candidato en las elecciones legislativas, pero evitó aclarar si competirá en mayo próximo a legislador, o en octubre, por una banca en Diputados o el Senado.

En paralelo, la Coalición Cívica confirmó que participará de las elecciones porteñas sin formar alianzas y que la actual diputada Paula Oliveto encabezará la lista de legisladores del espacio. Además, descartaron posibles acuerdos con Lousteau y Rodríguez Larreta. “Competiremos con nuestra identidad y sin ataduras”, aseguraron desde el partido fundado por Elisa Carrió.

Según el cronograma electoral, el cierre de alianzas se realizará el 19 de marzo, mientras que las listas de candidatos deberán presentarse antes del 29 de marzo. Posteriormente, el 2 de abril se oficializarán las nóminas, y el 13 de abril comenzará la campaña en medios audiovisuales. La veda electoral regirá desde el 16 de mayo, dos días antes de la votación.

En el ámbito local, la ciudad de Buenos Aires renovará 30 escaños en la Legislatura, equivalentes a la mitad del parlamento porteño. Sin embargo, el impacto de estas elecciones excede lo distrital: en octubre, durante los comicios nacionales, estarán en juego 13 bancas de diputados nacionales y tres de senadores por el distrito.