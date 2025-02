Milei revalidó a su entorno íntimo desde EEUU tras el criptogate, pero el Gobierno enfrentará desafíos judiciales y políticos al regreso

Santiago Caputo, el brazo ejecutor del Presidente, no tiene cargo formal, pero Javier Milei lo sumó ad-hoc a la comitiva de funcionarios que lo rodearon en el viaje donde mantuvo, entre otras, la esperada y deseada reunión con el primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. La incorporación del asesor a la visita a Washington fue una señal de fortalecimiento del “triángulo de hierro”, que se cristalizó con fuerza ayer en el mítin con la máxima autoridad estadonidense en el hotel donde se celebra la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

El escándalo por la difusión de la criptomoneda $LIBRA sigue, a pesar de que se frustró el intento de la oposición de crear una comisión investigadora en el Congreso. Hay una causa judicial en curso, y continúan los coletazos políticos a medida que se conocen más detalles sobre el vínculo de los traders y el Gobierno. Sin embargo, Milei se ocupó de demostrar ayer que no tiene pruritos con su principal asesor, Santiago Caputo, ni, huelga decirlo, con su hermana, Karina Milei, que fueron apuntados por el arco político no libertario pero quedaron fuera, por ahora, del caso donde investiga el fiscal Eduardo Taiano.

El lugar de Caputo en el lugar de mayor preponderancia después del Presidente, a la par de su hermana, en el Gobierno, está firme, al punto de que cerca suyo aseguraron que el hecho de que se sumara a la CPAC ni siquiera fue una señal de respaldo. “Santiago no necesita que Javier le muestre apoyo”, dijo alguien de su extrema confianza, a pesar de que es la primera vez desde que asumió que viaja con el Presidente.

Por ahora, el asesor no será designado como funcionario. No es necesario, insisten como siempre en el Gobierno, a pesar de los cuestionamientos opositores. En cambio, aseguran que el estado de su rol es perfectamente aceptable, y que el tinte irregular de su papel en la administración tiene sin cuidado a la amplia mayoría de votantes. Las posibilidades de que sea nombrado, de todas formas, no son nulas, sino “bajas”, dijo alguien de su círculo de la Casa Rosada. Alguien le escuchó decir al consultor, en el hotel Gaylord de Maryland, una frase habitual en la política estadounidense, en referencia a ese tema: “I serve at the pleasure of the President”.

Milei fue recibido por Donald Trump

Caputo se sumó al viaje casi 48 horas después de Milei, junto a su socio en la consultora MOVE, Manuel Vidal, que quedó a cargo de la comunicación de distintas áreas del Gobierno, y en particular de ARCA -ex AFIP-. “Manu”, amigo de Caputo, devino en su principal asesor (el asesor del asesor), al punto de que en el mundillo libertario lo consideran un “pulpo” por su creciente injerencia en las áreas más diversas.

“Viajó con Santiago porque es su mano derecha, y fue quien lo ayudó a construir puentes con la CPAC”, dijeron fuentes oficiales. Pero en el entorno del asesor aclararon que ambos fueron invitados por la organización, para evitar cuestionamientos por gastos colaboradores informales. “No correspondía que viajen con la comitiva porque no tienen cargos, lo hicieron por fuera, invitados por CPAC”, quisieron aclarar.

En este contexto de fortalecimiento del “triángulo de hierro”, la decisión de Macri de criticar en dos ocasiones seguidas esta misma semana a Santiago Caputo probablemente conducirá a la complicación de un eventual acuerdo institucional con PRO. “El viaje de Santiago es todo un mensaje. Y Karina está ahí, como siempre. Fue por primera vez el triángulo de hierro al CPAC”, dijo un alto funcionario nacional que frecuenta a Caputo y a Karina Milei.

Y pronosticó que las críticas del ex jefe de Estado por la licitación de la hidrovía -planteos que Macri planea profundizar esta semana, según adelantó- le jugarán en contra a un eventual pacto electoral con su partido. “¿Es un ex presidente y el único tema que tiene es la hidrovia? Yo creo que es humillante su posición”, dijeron en la cima libertaria, aunque por ahora obviaron una respuesta pública on the record al presidente de la tropa amarilla.

Javier Milei y Santiago Caputo

En la cúpula del Gobierno desestimaron el efecto de la causa de las criptomonedas cuando se terminaba la semana libertaria más oscura. “No pasa nada, no hay delito, y en la parte política ya perdieron los golpistas, por un voto”, dijeron, en referencia a la caída de la comisión investigadora que intentó impulsar la oposición en el Congreso. Y al frustrado pedido de juicio político que promovió el kircherismo y terminó antes de empezar a tramitarse.

Caputo fue premiado por llevar las miradas más duras a su figura en la peor semana del Presidente para intentar que las acusaciones por una supuesta estafa contra Javier Milei siguieran complicando la imagen del Gobierno. Pero con su incorporación a la comitiva en EE.UU., más que nunca quedó en claro que el presidente y su consultor, en realidad habían montado un show de escarmiento a través de Mauel Adorni y Guillermo Francos.

Ambos salieron a cuestionarlo en TV, como nadie hasta ahora en el oficialismo lo había hecho, al menos sin enfrentar serias consecuencias, como el senador Francisco Paoltroni, que fue echado del bloque de La Libertad Avanza, entre otras cosas, por poner a Caputo en tela de juicio. Los estrategas de la comunicación gubernamental sabían que los titulares y la conversación en redes se volcarían sobre ese tema en lugar del caos cripto, que se mantiene en el foco de la atención pública pero con menor intensidad, luego de una semana intensamente complicada para los libertarios.

Al regreso, esperan que salga definitivamente del centro gravitacional del mundillo político. Dependerá de la fragmentada oposición mantener el tema en el candelero.