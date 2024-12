El juez del caso Kueider: “Es irrelevante si el departamento donde está detenido el senador tiene piscina y gimnasio”

El senador entrerriano Edgardo Kueider intentó ingresar más de 200 mil dólares sin declarar a Paraguay: quedó detenido por tentativa de contrabando

Humberto Otazú, el juez que investiga el ingreso irregular del senador entrerriano Edgardo Kueider con más de 200 mil dólares sin declarar a Paraguay y que ordenó su prisión domiciliaria, opinó que para los fines investigativos no es importante dónde pasa el imputado sus días privado de la libertad.

“Si el edificio donde está es suntuoso, tiene piscina o gimnasio para mí es irrelevante. Para nosotros lo importante es que está privado de su libertad”, comentó el magistrado paraguayo que el jueves, tras una audiencia de dos horas de la que también participó el fiscal Edgar Benítez, había concedido a Kueider y a su acompañante Iara Magdalena Guinsel Costa la prisión domiciliaria bajo una fianza de 150 mil dólares por cada uno.

En una entrevista concedida a Radio Rivadavia, Otazú explicó que decidió la prisión domiciliaria del senador y su acompañante porque la cárcel “es lo más duro que se puede dar” y se trata de una “excepción” en el régimen penal.

No obstante, consideró que no solamente “es inviable” que el Kueider abandone Paraguay mientras dure el proceso penal (el fiscal tiene hasta abril para colectar pruebas y avanzar hacia el juicio) pero no descartó que pueda dársele una autorización para que se conecte por “videollamada” con Buenos Aires en el caso de que el Congreso avance con su proceso de destitución, algo que pidió días atrás el bloque opositor de Unión por la Patria, sector al que originalmente perteneció el legislador entrerriano.

“Quédense en sus casas 15 días sin poder salir y van a tener el discernimiento de lo que es perder la libertad”, sugirió el juez paraguayo cuando se le hizo notar que Kueider y su acompañante se alojaban en un edificio de lujo en Asunción.

Además, Otazú explicó que aunque el edificio tenga amenities como pileta y gimnasio, en teoría Kueider no los puede usar porque no debería poder salir de su departamento.

“La Policía debe hacer un control permanente en la puerta de ingreso y de salida del departamento. La Policía tiene que estar en el piso. Tienen control permanente. Serán su sombra”, anticipó el magistrado.

Desde el jueves pasado, el legislador cumple la prisión domiciliaria en un departamento de la ciudad de Asunción dentro de un edificio llamado “Tierra Alta Del Maestro”, que cuenta con gimnasio, pileta, quincho y un salón climatizado. El complejo fue inaugurado en 2020, cuenta con siete pisos y 42 unidades. Está ubicado en la exclusiva zona de Villa Morra, en el barrio de La Recoleta de la capital paraguaya.

Las unidades disponibles son de 1, 2 y 3 dormitorios con balcón y parrilla propia. Kueider y Guinsel se habrían alojado en alguna de estas dos últimas, ya que Ricardo Preda, abogado que defiende a Kueider y a su acompañante, comentó en la entrevista radial que el lugar rentado “tenía muchas habitaciones”.

Preda explicó días atrás en una entrevista con Radio con Vos que el departamento fue alquilado por él y, si bien dijo no recordar exactamente cuánto había pagado, estimó que costaba unos “800 dólares por mes”. El abogado fue también quien pagó la fianza de ambos imputados.

El departamento que ocupan Kueider y Costa mientras cumplen prisión domiciliaria en Asunción

Otazú además explicó que la pena en expectativa por el delito de tentativa de contrabando es “baja” ya que contempla un máximo de dos años y medio de prisión. Kueider está acusado de intento de contrabando porque fue descubierto intentando ingresar el dinero en la zona aduanera de Paraguay, y técnicamente no logró cometer su objetivo de contrabandear el dinero. “Al tratarse de una tentativa la expectativa de pena baja notablemente”, consideró el magistrado.

Kueider y los 200 mil dólares sospechosos

El senador argentino fue detenido en la madrugada del miércoles pasado en el Puente de la Amistad que une Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay). Trasladaba USD 211.102 en efectivo, $646.000, y 3,9 millones de guaraníes (unos USD 500 aproximadamente). Iba acompañado de su secretaria, una mujer de 34 años oriunda de Concordia.

No era la primera vez que viajaban juntos a Paraguay. Tal como reveló Infobae con documentos oficiales, Kueider hizo seis viajes a ese país en lo que va del año. En cinco de esos cruces coincidió con la joven: el 13 de octubre, el 16 y 21 de junio, y el 3 de marzo.

En muchos de esos casos, declararon que se iban a alojar en el Hotel Five, un cuatro estrellas ubicado en el centro de Asunción. En ese mismo lugar se alojó el embajador de China en los Estados Unidos, Xie Feng, a fines de junio, cuando se realizó la 54° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), contaron fuentes diplomáticas de Paraguay.

La piscina del complejo de departamentos donde cumple prisión domiciliaria Edgardo Kueider

En una audiencia con los fiscales que trabajan en el caso, Kueider aseguró que el dinero no era suyo. “Él dijo que era acompañante, que estaba llevando a la señorita para hacer un negocio con una empresa radicada en Paraguay; él le atribuyó la titularidad del dinero a la señorita”, explicó el fiscal Alcides Giménez Zorrilla en diálogo con radio Mitre.

En paralelo hay una causa administrativa tributaria. Según informó Oscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay (DINT), ese procedimiento podría demorar 90 días. En la imputación formal, el período de tiempo es más extenso: “Conforme a la naturaleza del hecho investigado y las evidencias recogidas, se requiere la utilización del tiempo de cuatro meses de preparación investigativa, a los efectos de formular acusación o el requerimiento conclusivo que corresponda”.

Lo que le incautaron al senador nacional Kueider cuando intentaba cruzar de Brasil a Paraguay con Iara Guinsel Costa, a la que había nombrado en su despacho en el Senado y sería su novia, podrían ser solo una muestra de otras operaciones en negro.

Iara Guinsel Costa, la acompañante del senador Kueider, también está detenida: se aloja en el mismo departamento que el legislador entrerriano

El legislador argentino y la joven de 34 años quedaron el jueves formalmente imputados del delito de intento de contrabando, por el que podría caberles una pena que va de los seis meses a un máximo de dos años y medio de prisión en Paraguay. Actualmente están cumpliendo prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción.

Además de haber sido funcionario público a lo largo de los últimos 24 años, figura en los papeles como dueño de dos empresas: Betail SA y EDEKOM SA. El 50% que posee de la primera, lo informó en su última declaración jurada patrimonial que presentó ante la OA, correspondiente al 2021. Edekom no figura porque la creó en 2022, y no presentó las declaraciones juradas correspondientes al 2022 y 2023 como exige la ley de Ética en la Función Pública.

Ambas empresas están siendo investigadas - al igual que Kueider y Guinsel Costa - por la Justicia de Concordia, en un expediente que impulsa el fiscal José Arias, y la Justicia Federal de San Isidro, en el Juzgado de Sandra Arroyo Salgado, en el marco de sendas causas abiertas por el presunto enriquecimiento ilícito del legislador.

Sin embargo, ninguna de las dos funciona en los domicilios informados en su constitución en la Ciudad de Buenos Aires, donde residía el senador entrerriano hasta ser detenido al intentar cruzar desde Foz de Iguazú hacia la ciudad paraguaya de Ciudad del Este.