“No me digas boludo porque me levanto y te pego un sopapo”: el video completo de la pelea entre Eduardo Belliboni y el influencer libertario Fran Fijap

La pelea completa entre Eduardo Belliboni y Fran Fijap

— Dame la mano e invitame a tu programa.

— ¿Qué te haces el canchero, pedazo de bobo? Sos un tipo grande, boludo. Es un tipo grande...

Así comenzó la violenta discusión entre el influencer libertario Fran Fijap y el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni, quienes protagonizaron una pelea durante un debate en el canal Border Periodismo, de María Julia Oliván. Luego de que se difundiera la primera parte de la entrevista, hoy se conoció el clip completo de los golpes, empujones e insultos.

Según se ve en el video que acompaña este artículo, el dirigente piquetero intentó darle la mano a Fijap, y este respondió: “No, no, tocá para allá boludo”. A lo que Belliboni contestó: “A mí no me digas boludo porque me levanto y te doy un sopapo”. “Dale, dale”, lo desafió el libertario.

Ahí es cuando Belliboni dejó su asiento y encaró al militante mileísta, al grito de: “¿A quién le decís boludo?”. El youtuber retrocedió en sus pasos y se ubicó detrás de la conductora, que suplicaba que se dejen de pelear. Más tarde, cuando el dirigente del Polo Obrero ya no estaba en el estudio, Oliván propuso llamar a la policía y le ofreció a Fijap que se quede en el lugar para evitar una pelea en la calle.

Durante la tarde de ayer, parte de la militancia digital de la Libertad Avanza difundió en X las imágenes de lo ocurrido. Luego se sumó el legislador porteño, Ramiro Marra: “No tiene problema en golpear a un joven con 30 años menos, sin importarle que haya una mujer en el medio o que las cámaras lo filmen”, se quejó en su posteo, y remató: “Los argentinos sabemos muy bien quién es”.

Minutos después, los libertarios fueron más allá y acusaron a Belliboni de intentar agredir a la periodista. Sin embargo, en las imágenes se observa que Oliván quedó entre ambos.

Eduardo Belliboni sale de declarar en Comodoro Py (Foto: Adrián Escandar)

Fran Fijap dio su versión en su cuenta: “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son esta lacra inmunda (sic). No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”. Además, aprovechó para actualizar su biografía de X, donde ahora se define como “sobreviviente de tres intentos de asesinato kirchneristas”.

Luego relató cómo se desató la pelea en una comunicación telefónica con LN+: “Le mostré videos de cuando el Polo Obrero no le permite a una madre buscar el cuerpo de su hijo muerto. Y estas cosas a Belliboni se ve que le sentaron mal. Actuó con violencia, fue agresivo, en todo momento me empezó a decir que yo era un pibe que si me pegaba una piña me mataba”.

En la misma nota, Fijap descartó denunciar penalmente al dirigente piquetero, aunque afirmó que los opositores “quieren matar al que piensa distinto”.

“Él me empujó y me insultó, tuve la actitud de defenderme”, dijo Belliboni

“Cuando terminamos el programa, él estaba enojado porque no pudo probar nada, decía pavadas. Le extendí la mano para saludarlo y me dijo ‘yo no te voy a dar la mano porque sos un viejo pelotudo’, entonces se paró y me empujó. El agredido fui yo, verbal y físicamente”, contó por su parte el dirigente en diálogo con AM 750.

“Es un provocador, pero las provocaciones tienen un límite”, argumentó Belliboni. “Yo pasé por muchas cosas, un chiquito como estos que todavía se hace pis en los calzoncillos no me va a empujar. Yo tengo 65 años, no soy un fisicoculturista, tengo dos by pass y siete stent”, concluyó.

El SAME trasladó a un hospital al militante libertario agredido

El antecedente de Fran Fijap

El influencer libertario había sido atacado en la calle a principios de octubre, cuando la Cámara de Diputados validó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Después de mostrarse entre las columnas de manifestantes que protestaban afuera del Congreso nacional junto a otro libertario -que logró escapar-, Fijap recibió golpes de puño y fue corrido por militantes de partidos de izquierda.

Se refugió en una pizzería cercana, a la que los agresores también le rompieron la persiana. Luego, efectivos de la policía de la Ciudad debieron escoltarlo para que abandonara el lugar. En todo momento estuvo custodiado por Iván Matías Cheang, ex aspirante policial que dijo “prestar asistencia como civil” a las fuerzas de seguridad en marchas y movilizaciones. Estaba preparado con un palo y un gas pimienta, que se vieron en las imágenes tomadas por la prensa esa tarde.

A Fijap ya le había pasado algo similar la semana anterior a este suceso, cuando denunció que lo golpearon militantes radicales que acompañaban a Martín Lousteau. En ese momento había intentado entrevistar al senador, pero este evadió las consultas y fue entonces que intervinieron las personas que lo escoltaban.

Después de estos episodios, el influencer fue invitado por el presidente de la Nación a la Quinta de Olivos. Milei también visitó la pizzería donde refugiaron al militante.