El piquetero Eduardo Belliboni atacó al influencer libertario Fran Fijap durante una entrevista

El momento en el que se ven los golpes de Eduardo Belliboni a Fran Fijap en una entrevista

El influencer Fran Fijap denunció que fue agredido físicamente una vez más. En esta ocasión el episodio no ocurrió en una manifestación sino en un estudio de streaming, cuando el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, le propinó golpes de puño durante una entrevista que compartían en el canal Border Periodismo, de María Julia Oliván, según contó el propio libertario en sus redes sociales. Hasta ahora el contenido no fue publicado, y solo se conocen fotos y capturas de pantalla que se compartieron en redes sociales.

En efecto, parte de la militancia digital de la Libertad Avanza difundió en X las imágenes de lo ocurrido. Luego se sumó el legislador porteño, Ramiro Marra: “No tiene problema en golpear a un joven con 30 años menos, sin importarle que haya una mujer en el medio o que las cámaras lo filmen”, se quejó en su posteo, y remató: “Los argentinos sabemos muy bien quién es”.

Pocos minutos después, los libertarios que tuvieron acceso a las imágenes fueron más allá, y aseguraron que Belliboni también intentó agredir a la periodista, que quedó entre medio de los dos. Ninguna foto de las que están circulando lo muestra atacándola directamente.

En las capturas se lo ve a Belliboni yendo sobre Fijap, que en todo momento aparece detrás de la conductora del programa. Luego la pelea continúa, todos se alejan algunos pasos de la mesa, y terminan casi en una esquina del estudio.

Fran Fijap dio su versión en su cuenta: “Belliboni intentó asesinarme. Queda demostrado lo que son esta lacra inmunda (sic). No solo me pegó a mí, también a María Julia Oliván”. Además, aprovechó para actualizar su biografía de X, donde ahora se define como “sobreviviente de tres intentos de asesinato kirchneristas”.

Luego relató cómo se desató la pelea en una comunicación telefónica con LN+: “Le mostré videos de cuando el Polo Obrero no le permite a una madre buscar el cuerpo de su hijo muerto. Y estas cosas a Belliboni se ve que le sentaron mal. Actuó con violencia, fue agresivo, en todo momento me empezó a decir que yo era un pibe que si me pegaba una piña me mataba”.

En la misma nota, Fijap descartó denunciar penalmente al dirigente piquetero, aunque afirmó que los opositores “quieren matar al que piensa distinto”.

Hasta ahora no se pronunció al respecto María Julia Oliván ni el canal de streaming. Tampoco dieron a conocer cuándo saldrá publicada la entrevista del escándalo, cuya emisión estaba prevista para el viernes a las 8. Eduardo Belliboni también se mantuvo en silencio sobre lo ocurrido, al menos hasta el cierre de esta nota.

El antecedente de Fran Fijap

El último “intento de asesinato”, según la valoración del influencer, ocurrió cuando la Cámara de Diputados validó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario a principios de octubre. Después de mostrarse entre las columnas de manifestantes que protestaban afuera del Congreso nacional junto a otro libertario -que logró escapar-, Fijap recibió golpes de puño y fue corrido por militantes de partidos de izquierda.

Se refugió en una pizzería cercana, a la que los agresores también le rompieron la persiana. Luego, efectivos de la policía de la Ciudad debieron escoltarlo para que abandonara el lugar. En todo momento estuvo custodiado por Iván Matías Cheang, ex aspirante policial que dijo “prestar asistencia como civil” a las fuerzas de seguridad en marchas y movilizaciones. Estaba preparado con un palo y un gas pimienta, que se vieron en las imágenes tomadas por la prensa esa tarde.

A Fijap ya le había pasado algo similar la semana anterior a este suceso, cuando denunció que lo golpearon militantes radicales que acompañaban a Martín Lousteau. En ese momento había intentado entrevistar al senador, pero este evadió las consultas y fue entonces que intervinieron las personas que lo escoltaban.

Después de estos episodios, el influencer fue invitado por el presidente de la Nación a la Quinta de Olivos. Milei también visitó la pizzería donde refugiaron al militante.