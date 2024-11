Tras una semana de tensiones, Karina Milei habló de la necesidad de tener más diputados y senadores de la Libertad Avanza

Karina Milei

Luego de una semana enmarcada por tensiones en el Congreso de la Nación -principalmente por el proyecto de ley de Ficha Limpia, que generó cruces entre el PRO y el oficialismo- la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un acto este sábado en Río Negro donde habló de la necesidad de tener más diputados y senadores que respondan al Gobierno.

“Necesitamos llenar el Congreso con personas que representen las ideas de la libertad”, dijo la presidenta de La Libertad Avanza durante la presentación del partido nacional en la provincia patagónica, a donde viajó acompañada de Martín Menem.

El evento de lanzamiento se realizó en horas de la tarde y contó con la presencia de cientos de militantes y simpatizantes libertarios que se acercaron al encuentro para escuchar a sus oradores. Además de Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, también estuvo presente la diputada y referentes de LLA en la provincia, Lorena Villaverde.

La funcionaria nacional durante su discurso en la provincia patagónica

Al momento de tomar la palabra, la funcionaria nacional y hermana del Presidente se refirió directamente a los objetivos para el año próximo y, en un contexto donde abundan los cruces con otros partidos aliados, subrayó la necesidad de ganar más bancas en ambas cámaras.

“Las expectativas para el año que viene son claras: llenar de diputados y senadores de La Libertad Avanza. Este es un objetivo que requiere el compromiso y esfuerzo de todos, y estoy segura de que juntos lo lograremos”, enfatizó Karina.

Y agregó, en referencia a la inclusión de todos los ciudadanos en el proyecto político: “A este gobierno nos importan todos los argentinos, tanto quienes nos votaron como quienes no lo hicieron. Este proyecto es para todos, porque creemos en una Argentina donde las libertades individuales sean respetadas y donde todos puedan prosperar”.

Karina Milei remarcó la importancia de tener un Congreso con más legisladores del espacio

Martín Menem, por su parte, destacó la singularidad del proceso político que vive la Argentina, recordó las formas en las que Javier Milei llegó al poder y señaló: “Lo que está sucediendo en nuestro país es único. Javier Milei llegó a la presidencia sin tener un partido propio, algo inédito a nivel mundial. Ahora tenemos la oportunidad de capitalizar ese envión para recuperar las libertades en todas las instituciones del país. Pero este esfuerzo requiere compromiso diario. La batalla cultural no es un evento, es una lucha constante que debemos dar en todos lados. Quiero agradecer profundamente a Karina Milei, cuyo trabajo incondicional ha sido el motor de todo este movimiento”.

El evento encabezado por los dirigentes concluyó con un llamado a los ciudadanos a apoyarlos en las elecciones legislativas de 2025, que será clave para que el Gobierno junte más fuerzas en el Congreso de la Nación, donde depende de sus aliados políticos para el tratamiento de sus propuestas.

Las declaraciones, además, se dan luego de que la relación con algunos de ellos, como el PRO, se tensara en las últimas horas por el fracaso del tratamiento de Ficha Limpia, que prohíbe a los condenados por corrupción ser candidatos en las elecciones. Un hecho que hizo que desde el partido de Mauricio Macri publicaran un comunicado lamentando que el Congreso haya dejado pasar “una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros”.

Karina Milei junto a Martín Menem y la diputada Lorena Villaverde en Río Negro

“Mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado”, dijo, dejando entrever su enojo con la administración libertaria.

La respuesta de La Libertad Avanza no tardó en llegar: “Cabe recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto de Ficha Limpia, y se propuso como candidato a Vicepresidente al mayor defensor de los fueros en el Senado de la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner. No por ello elegimos sugerir que el gobierno de Macri fue corrupto o cómplice de la impunidad por intereses electorales”, señalaron en alusión a Miguel Ángel Pichetto, que también estuvo ausente el jueves.

Luego acusaron al partido de Macri de “utilizar la vara suiza en la gestión ajena pero no en la propia”. Y agregaron: “No vamos a permitir que salden frustraciones del pasado con un proyecto hecho a medida para que gobernadores feudales hagan abuso de su influencia en la justicia y proscriban a sus opositores”.