El senador Paoltroni afirmó que el Gobierno mandó a colocar los carteles que vinculaban a Villarruel con el peronismo: “No sé qué estrategia han comprado”

El legislador de LLA dijo no tener dudas de que se trató de una maniobra de Santiago Caputo. Defendió a la vicepresidenta y sugirió que Macri debería acercarse a ella

El senador libertario Francisco Paoltroni tomó postura frente a la llamativa aparición de los carteles con la imagen de Villarruel colocados alrededor del Congreso con la consigna “Victoria Conducción” y aseguró que se trató de una maniobra del propio Gobierno que intenta dañar la imagen de la Vicepresidenta. “Son las estrategias políticas de Santiago Caputo”, remarcó en una firme defensa de la presidenta del Senado.

Las duras críticas del legislador fueron expresadas en una entrevista con Radio 10, en la que expuso su indignación frente al rumbo político que está tomando La Libertad Avanza y lo calificó de “inexplicable e inentendible”. Y en esta línea, cuestionó la intención del núcleo cercano de Javier Milei de exponer las diferencias con Villarruel y tratar de alejarla ideológicamente de las ideas libertarias.

“Es un disparate todo eso. Un disparate infernal”, sintetizó Paoltroni sobre la aparición de los afiches este viernes. Sobre la intención de la acción, el senador analizó: “Sin duda fue alguien que quiere generar polémica, malestar y dañar a la vice. La quieren asociar al peronismo, a la adicción política. Lo que le están generando es un daño. Al menos lo intentan”.

El legislador libertario no dudó en asegurar que la maniobra fue pensada y ejecutada por miembros del propio Gobierno. Y al ser consultado por si tiene alguna sospecha puntual, apuntó directamente contra una diputada de su propio espacio, quien lleva varias semanas criticando a Villarruel públicamente.

Francisco Paoltroni junto a Victoria Villarruel

“Después de los ataques permanentes de Lilia Lemoine hasta podría haber sido ella. Y lo digo porque los ataques han sido públicos, entonces es alguien que ya es expreso que le quiere hacer daño a la vice, entonces uno podría sospechar”, respondió Paoltroni, asegurando que definitivamente no se trató de una campaña positiva para la vice.

En este sentido, agregó: “Es muy llamativo los ataques que le han estado dando a la vicepresidenta sin causa ni motivo. Inventando historias, desacreditándola, hasta el propio presidente. Por eso no sé qué estrategia han comprado, pero están muy equivocados. Es obvio que viene de ahí. No sé qué estrategia pava han comprado de bajarla a Villarruel y a Mondino y subirlo al Gordo Dan y a Lilia Lemoine. Es inexplicable e inentendible para todos los que tenemos un grado de coherencia en este país”.

Los afiches en cuestión tienen la foto de la vicepresidente, la leyenda “Dios, Patria, Justicia Social. La agenda de la Patria”. Arriba las Islas Malvinas pintadas de celeste y blanco, la Virgen de Luján, una escarapela y, en el centro y con letras de grandes dimensiones “Victoria Conducción”. La firma es del Movimiento Nacional Justicialista y una agrupación identificada como José Ignacio Rucci. La clave: aparecieron alrededor del Congreso de la Nación.

Afiches de Victoria Villarruel que aparecieron en la avenida Rivadavia al 1900, en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: @jmmoure

El contexto de las declaraciones de Paoltroni son el reciente desplazamiento de la ex canciller del Gobierno y los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dijo que el influencer libertario que ocupa un rol clave en la discusión virtual de La Libertad Avanza sería un buen candidato para ocupar un lugar en las listas para ser diputado o senador en las próximas elecciones legislativas.

“Yo creo que son las estrategias políticas de Santiago Caputo, lo mismo que polarizar con CFK. El desastre que está haciendo este muchacho no tiene precedente”, remarcó el senador, adjudicándole la responsabilidad nuevamente al principal asesor del Presidente.

En esta línea, volvió a demostrar su disconformidad con el núcleo cercano que rodea al Presidente y lo acompaña en la toma de decisiones. Dijo que el ex mandatario Mauricio Macri siempre debió estar en su mesa de confianza, aunque también criticó al fundador del PRO por no haber estado presente lo suficiente en los primeros meses.

“Todavía no sé dónde está Mauricio Macri. El triángulo de hierro del Presidente debería ser Villarruel y Macri. Eso era de arranque, Mauricio apoyando desde diputados y Victoria conduciendo el senado. Yo creo que a Mauricio no le va a quedar mucho más margen para quedar pegado a lo que, considero, no está de acuerdo”, concluyó, de cara al año electoral.