Un senador libertario apoyó a Villarruel ante los dichos de Milei: “Las críticas son injustas e innecesarias”

La vicepresidenta Victoria Villarruel junto al senador Francisco Paoltroni, quien la defendió de las críticas a Javier Milei

En medio de un nuevo frente de conflicto en la cúspide del Gobierno, el senador Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza (LLA), defendió a la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de que el presidente Javier Milei cuestionara su rol dentro del oficialismo, tras asegurar que no participa en la toma de decisiones y está “más cerca de la casta”.

“Las críticas a la Vicepresidente son injustas e innecesarias. A pesar de tener minoría en el Senado, está realizando un gran trabajo para avanzar en las ideas de la libertad que pregonamos durante la campaña. Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena. Las personas con las que se está rodeando no son los mismos de siempre, son los peores de antes”, declaró Paoltroni, desde su cuenta personal de X.

Los dichos del legislador surgieron tras las fuertes declaraciones de Milei en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq en LN+, donde señaló que Villarruel “no participa de las reuniones de Gabinete” y que su enfoque está “más cerca del círculo rojo”. El mandatario dio a entender que la falta de diálogo no solo afecta la dinámica institucional, sino que busca una representación vinculada a sectores políticos y grandes empresarios tradicionales.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos, está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, cargó el jefe de Estado contra su compañera de fórmula.

La relación entre Milei y Villarruel estuvo marcada por tensiones prácticamente desde el comienzo de la gestión, aunque desde el Gobierno habían intentado mantener el conflicto fuera de la confrontación pública. La reciente disputa vuelva a poner de manifiesto la grieta dentro del oficialismo, que ya enfrentó divisiones internas significativas este año.

El posteo de Francisco Paoltroni

El propio Paoltroni fue expulsado del bloque oficialista en el Senado a mediados de 2024, junto con la diputada Dolores Arrieta, pero por razones políticas distintas. Desde el estallido de esa fisura, el legislador se mantuvo leal a Villarruel. Frente a los desaires y desacuerdos en la cúpula libertaria, la vicepresidenta viene tomando una relativa distancia de la agenda que impulsa la Casa Rosada y cultiva un perfil propio. Pese a estas tensiones, la abogada se mantiene como la principal figura de LLA en el Senado.

"Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena", dijo Paoltroni en su mensaje desde su cuenta en X

Actualmente, el bloque oficialista cuenta con apenas seis representantes, liderados por el jujeño Ezequiel Atauche. Ello no le impidió a conseguir la aprobación proyectos clave para la gestión libertaria, como la sanción de la “Ley Bases”.

Tras la nueva escalada verbal, Atauche admitió rispideces y reconoció “buena relación” con la titular del Senado. “Me parece que hasta ahora la vicepresidente ha venido trabajando para los objetivos del Gobierno dentro del Senado”, planteó, aunque admitió: “Independientemente de ciertas rispideces, que obviamente se notan y hoy mucho más, estamos trabajando justamente en pos del Gobierno, todo el Senado”.

Caso contrario fue el de Lilia Lemoine, una de las diputadas más leales al Presidente, que aprovechó el cruce entre Milei y Villarruel para volver a cuestionar las aspiraciones de la titular del Senado. En un posteo, acompañó el mensaje con la frase “falleció el villarruelismo” y una imagen de la vicepresidenta sonriendo. En respuesta a un usuario que calificó de preocupante la fractura en la cúpula de Gobierno, Lemoine aseguró: “Es su trabajo, lo tiene que seguir haciendo. ¿O crees que si se enoja y se va no hay reemplazo en el Senado? Ojo con ese pensamiento pedorro…”. Y la legisladora agregó que el principal rol de Villarruel es su voto, en caso de desempates en la Cámara alta. “Para recorrer fiestas provinciales no se le paga”, concluyó, de manera irónica.