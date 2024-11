Macri se une a los reclamos de los gobernadores “dialoguistas” para presionar al Gobierno en la negociación por el Presupuesto

Mauricio Macri junto a la Mesa Ejecutiva del PRO que integran gobernadores, intendentes, diputados y dirigentes cercanos

Antes de subirse al avión para viajar a México, Mauricio Macri instruyó a la mesa chica del PRO para plegarse a los reclamos de los gobernadores “dialoguistas” en la presión al Gobierno por las negociaciones del Presupuesto 2025. Dentro de esos mandatarios están Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA), los tres de su partido. Está de acuerdo con exigir a la Casa Rosada cinco puntos de la ley de leyes en favor de los distritos amarillos y de provincias aliadas. Ese esquema se centra en financiamiento, coparticipar los impuestos que estiman “correspondientes” y quitar el IVA a los medios de comunicación.

Además de los mandatarios amarillos, quienes también apoyan esos cinco puntos son Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis). También pueden sumarse en algunos puntos mandatarios de fuerzas provinciales como Martín Llaryora (Córdoba).

El ex presidente estará de viaje esta semana y algunos días de la siguiente. Del DF volará a Europa y tras una estadía en ese continente estará hasta finales de noviembre en dos países árabes. Pero continúa políticamente activo, atento a su teléfono, desde donde intercambia chats y llamados con Javier Milei, funcionarios de primera línea del Gobierno y, claro, con gobernadores y referentes de la Mesa Ejecutiva del PRO.

Javier Milei y Mauricio Macri. EFE/ Demian Alday Estevez

En la última sesión en Diputados, Macri ordenó que el PRO tenga otro gesto de apoyo al Gobierno. Fue al comunicar que no darían quórum en la sesión con la que la oposición buscaba modificar la Ley que regula los DNU y, además, voltear el DNU que flexibiliza las condiciones para canjear deuda. Ese respaldo del macrismo resultó vital para Milei.

Pero en la discusión por el Presupuesto 2025, Macri busca despegarse del Gobierno y ejercer presión para que se haga lugar a los reclamos de los gobernadores, especialmente los del PRO. Sin el respaldo de los mandatarios y los bloques amigos en el Congreso, Milei no tiene número para aprobar su proyecto de ley. El oficialismo pretendía que el articulado obtuviera dictamen de la Cámara Baja el jueves pasado. Pero un grupo de gobernadores se reunieron ese día en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y coordinaron una estrategia para negociar con la Casa Rosada.

El reclamo de los gobernadores

Los mandatarios consensuaron allí un ítem de cinco puntos, que son los que también respalda Macri.

1) Financiamiento del déficit de las Cajas Provinciales no transferidas de acuerdo con los Pactos Fiscales

2) Financiamiento de la Compensación del Pacto Fiscal de 2017

3) Coparticipar el Impuesto a los Combustibles

4) Reducción del aporte de la coparticipación a la AFIP de la mano de la transformación del Organismo recaudador (porque evalúan que el ARCA tiene una estructura más acotada)

5) Coparticipación de los ATN no distribuidos.

En el macrismo le suman a eso la exigencia para que Milei elimine el IVA a los medios de comunicación.

La diputada nacional Daiana Fernández Molero y los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut) y Jorge Macri (CABA) (Crédito: Gustavo Gavotti)

Los gobernadores aliados y el PRO conocen que el tiempo los corre. Mañana vence el plazo para dictaminar el Presupuesto. Si no se hace, no se podrá tratar en este período ordinario. De no haber acuerdo hoy, una posibilidad -inconveniente para Milei- es prorrogar el calendario de ordinarias. La segunda opción es convocar a extraordinarias, que es más amigable para la Casa Rosada porque el Poder Ejecutivo establece un temario cerrado a debatir durante ese período y la oposición no puede incluir otros articulados por fuera de esa agenda.

Un sector de la oposición amenaza al Gobierno con que si no hay acuerdo con el Presupuesto, el jueves insistirán para voltearle DNUs sensibles. Macri y el PRO no acompañarían esa propuesta. Es una iniciativa que seduce a Unión por la Patria, a Encuentro Federal (Miguel Ángel Pichetto), la Coalición Cívica y una parte de la UCR.

Los gobernadores dialoguistas estiman que hoy llegarán a un acuerdo con el Gobierno, que de momento se mantiene incólume en no ceder una coma del proyecto oficial de Presupuesto. El eje de ese articulado es el déficit cero. Los opositores aliados a Milei deslizan que pueden hacer modificaciones sin alertar esa meta macroeconómica.

Los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Nacho Torres, de Chubut (Adrián Escandar)

“No es que vamos con un dictamen propio, es el proyecto del Gobierno con las modificaciones que proponemos”, sostuvo ante Infobae un gobernador de Juntos por el Cambio. Fue una manera de deslizar que no impulsarán un “dictamen propio”, pero que Milei no tiene alternativas para no hacer lugar a los cambios que piden sus aliados.

Hasta ayer a la noche, no había un acuerdo entre el Gobierno y los gobernadores aliados. “Nadie está hablando con nadie”, protestó ante Infobae un diputado de la bancada que lidera Pichetto. Este medio supo que hubo diálogos “informales”, pero donde no se concretó un consenso general.

Nicolás Massot, de Encuentro Federal, estuvo en contacto con el vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, que llegará hoy a Buenos Aires del G20 de Río de Janeiro. Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO y nexo de Macri con la Casa Rosada, se reunió el viernes pasado con Carlos Gubermann, secretario de Hacienda. El funcionario recogió reclamos sobre el Presupuesto pero no alcanzó aún una respuesta. Lo propio hicieron Rodrigo De Loredo (UCR) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre) con otros asesores del Gobierno.

En tanto que algunos gobernadores dialoguistas cruzaron mensajes y llamadas con Guillermo Francos, jefe de Gabinete y negociador más activo del Gobierno, y con Santiago Caputo, máximo estratega presidencia.

Mauricio Macri reunido con diputados del PRO

Dentro del sector “dialoguista”, el bloque de Pichetto tiene una postura más dura. El 30 de octubre presentaron un dictamen propio de Presupuesto en un documento de cuatro páginas que contiene nueve puntos. Además de los cinco ítems de los gobernadores, Encuentro Federal exige fondos para las universidades nacionales (al igual que el radicalismo), recomponer haber jubilatorios, sostener el piso mínimo de gastos en Educación y Ciencia y Tecnología, y rechazar “la eliminación de la indexación automática de las asignaciones familiares”. Son propuestas que el PRO y una parte del radicalismo no acompañarán.

Este martes será un día de alta actividad parlamentaria y política, plagado de reuniones de rosca, con negociaciones frenéticas. Martín Llaryora y Nacho Torres tienen previsto encontrarse hoy en la Ciudad de Buenos Aires, a una reunión que no se descarta que se sumen otros mandatarios dialoguistas como Rogelio Frigerio. Los gobernadores estarán atentos y buscarán consensos para ejercer presión conjunta al Gobierno.

El PRO tendrá reunión de bloque hoy a las 18, aunque se espera que antes haya un acuerdo con el Gobierno. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside José Luis Espert, se reunirá hoy a las 15.

PASO a paso, las elecciones

A modo de marcarle la cancha a la oposición en plenas negociaciones por el Presupuesto, el Ejecutivo anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar las PASO. Lo hizo a dos semanas de terminar el período de sesiones ordinarias y a un mes y medio de abrir un año electoral. “No le dan los plazos ni los votos en el Congreso”, aguijoneó un diputado del PRO ante este medio. “Buscan confundir el debate por el Presupuesto”, sostuvo otro legislador de la UCR.

Mauricio Macri

El Gobierno asume que con la lapicera y las atribuciones que otorga la Presidencia no necesita las PASO: ordenan el cierre de listas con poder. En cambio, para la oposición, las primaria son una herramienta para ordenar sus peleas internas.

Macri está atento a todos los detalles. Facundo Pérez Carletti, secretario General del PRO, convocó a un Zoom para hoy a la tarde con los presidentes del PRO de todas las provincias para analizar la propuesta de eliminación de las PASO. El macrismo busca definir una posición sobre el tema.

Son discusiones políticas en la puerta de un año electoral clave para el Gobierno y la oposición. Macri insiste con acelerar el debate sobre los términos y condiciones de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Conoce que el PRO tiene un rol clave para la gobernabilidad de Milei en el Congreso. Con críticas, ha sido hasta ahora el aliado más determinante para el oficialismo.

Las negociaciones por el Presupuesto pueden significar una ruptura ente Macri y el Gobierno. Si no se llega a un acuerdo con los gobernadores y Milei prorroga la ley de leyes por Decreto, el ex presidente no apoyará esa decisión.