El PRO prepara un acto en la Ciudad con Macri y Vidal para cerrar el año con clima electoral

El PRO prepara un acto en la Ciudad con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal para cerrar el año con clima electoral

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se conocen hace apenas dos décadas. La ex gobernadora había empezado en la vida pública en la Fundación Sophia, de la mano de Horacio Rodríguez Larreta, y años después formó parte del primer gobierno del ingeniero en la Ciudad de Buenos Aires. Primero como ministra de Desarrollo Social y durante el segundo mandato como vicejefa de Gobierno. Se conocen casi de memoria y tienen confianza. Su relación ha tenido oscilaciones en lo político y no estuvo exenta de rispideces. Hoy mantienen contacto permanente. El ex presidente la impulsó para que ella lidere la Fundación Pensar, el think tank del macrismo. Y desde esa plataforma preparan un acto político para cerrar el año con los gobernadores, intendentes y referentes del PRO. Será con clima electoral en la víspera del 2025.

Vidal organizó durante este año una sucesión de eventos federales de la Fundación Pensar. Con un marco político, hizo actos, espacios de trabajo y mesas de debate para analizar temas vinculados a la coyuntura nacional y a asuntos de incumbencia para provincias que gobiernan dirigentes relacionados o aliados al PRO, como Santa Fe, cuya vicegobernadora es Gisela Scaglia, del partido amarillo, o San Juan, distrito que lidera Marcelo Orrego. A eso le sumó informes mensuales con estudios sobre el rumbo de la economía y la gestión de Javier Milei. Con esos documentos, el macrismo fijó postura propia, apoyó iniciativas del Gobierno y se diferenció de otras.

Ahora, Vidal prepara un acto de cierre de año de la Fundación Pensar en el que Macri será el invitado estelar. Será el 13 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, en local a confirmar. Será el gancho para finalizar el 2025 con clima electoral, para intentar revalidar la identidad del PRO, ratificar el respaldo al Gobierno, pero exhibir músculo político propio.

María Eugenia Vidal está a cargo de la Fundación Pensar

La ex gobernadora no confirmó si será candidata en 2025. Es diputada nacional y su mandato vence en diciembre del año que viene. Su nombre deambula en el PRO como posible contendiente en la Ciudad de Buenos Aires. Tanto como postulante a senadora nacional o como cabeza de la lista de diputados. Aunque aún no se descarta nada, Macri deja trascender que él no tiene intenciones de competir personalmente. No obstante, se involucrará de lleno en el cierre de listas y en la campaña para defender los intereses de su partido.

La obsesión del PRO es conservar poder en la Ciudad, su casa matriz. El armado de La Libertad Avanza, comandado por Karina Milei, le disputa la hegemonía al macrismo en suelo porteño. Es algo que inquieta al ex presidente y a Jorge Macri, jefe de Gobierno.

En cuanto a los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Nacho Torres, de Chubut, se mueven concertados. Mantienen fluidez con Macri y cultivan vínculos en la Casa Rosada.

El fundador del partido instó a todos los referentes amarillos que el PRO debe tener candidatos propios en todas las provincias. Al ser una elección legislativa, en 2025 habrá acuerdos electorales diversos, distrito por distrito. Si bien el macrismo tiende a converger con los libertarios, no es seguro que esa alianza se replique idéntica en todas las provincias.

El jefe de Estado hace lugar a un acuerdo con el PRO. Pero conoce que hoy tiene la lapicera y no está dispuesto a negociar de igual a igual con Macri. El partido amarillo pone en juego 22 bancas en Diputados. Lograr renovar todas y sumar nuevas será un desafío complejo.

En provincia de Buenos Aires, Diego Santili aspira a encabezar la lista de diputados nacionales. Conoce que si hay un acuerdo con el Gobierno, Milei manifestó que su candidato es José Luis Espert. El diputado amarillo apoya en pleno el rumbo del Gobierno, aunque permanece alineado en el PRO.

Mientras que los intendentes coinciden en ir a una convergencia electoral con Milei, aunque cuidando el control de las listas en sus territorios. Soledad Martínez, de Vicente López, es una de las más cercanas a los Macri hoy, que ejerce como vicepresidenta del partido nacional y bonaerense. Guillermo Montenegro, de Mar del Plata, orbita en el macrismo y exhibe buenos vínculos en Balcarce 50.

Mientras que hay una línea que hoy se mueve más cercana a Patricia Bullrich y con narrativa oficialista respecto al Gobierno nacional. Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, coordina la mesa bonaerense del bullrichismo y arma, a la par de Sebastián Pareja, alfil de los Milei en Buenos Aires.

Por su parte, Ramón Lanús, intendente de San Isidro, aplica un equilibrio entre Bullrich y Macri, aunque hoy apuesta por moverse muy cercano a los libertarios y exterioriza su afinidad con Milei. Esta semana, anunció junto a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación de la Nación, que eliminará unas 400 tasas municipales, en línea con el discurso de baja del gasto que pregona La Libertad Avanza. Esos cuatro intendentes representan las miradas que conviven hoy en el PRO de cara a 2025.

El PRO atraviesa un momento de tensiones con el Gobierno y pese a eso, el macrismo decidió conservar el respaldo institucional. Macri reunió el lunes a su mesa chica y definió su partido no diera quórum ayer en la sesión en Diputados para debatir la modificación a la Ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Fue un alivio para el Gobierno. El PRO reúne 40 diputados y de haber dado quórum, la oposición tenía el camino allanado para poner en funcionamiento la sesión. Al no dar aval en la sesión, el macrismo evitó tensar más la relación con Milei. Fue un gesto de “institucionalidad” en la sociedad política que el partido amarillo sembró en el Congreso con La Libertad Avanza.

Cristian Ritondo y los diputados del PRO en una reunión en Casa Rosada con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior, y José Rolandi, vicejefe de Gabinete

Sin embargo, el ex presidente observa que en su partido hay “malestar” con el Gobierno porque no se cumplen puntos acordados con La Libertad Avanza. Evalúan que el apoyo dado a la Casa Rosada en el Congreso debe habilitar un win-win que se materialice en atender reclamos de los gobernadores e intendentes amarillos.

Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en Diputados, fue designado por Macri como nexo con Santiago Caputo. Ambos se juntan semanalmente en Casa Rosada. El objetivo es que funcione como un espacio de diálogo para recibir inquietudes de intendentes, gobernadores y referentes del PRO. Se tratan temas de gestión y de carácter legislativo. En el macrismo insistían por un lugar en la mesa de toma de decisiones.

El diputado nacional recogió los reclamos de la última reunión con Macri y los gobernadores PRO y los llevó a su mesa con Caputo. Pero en el macrismo insisten por estas horas con que el Gobierno no hizo lugar a las solicitudes.

Son discusiones con las que el PRO busca tensionar con el Gobierno en la puerta del año electoral.