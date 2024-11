Milei quiere que los gremios de Aerolíneas acepten eliminar todos los “privilegios” de los convenios o avanzará con el cierre

El presidente Milei exige que los sindicatos aeronáuticos eliminen los "privilegios" de sus convenios colectivos de trabajo

La protesta salvaje de los sindicalistas aeronáuticos de la semana pasada fue un punto de inflexión para Javier Milei. Los testimonios de los pasajeros que estuvieron horas encerrados en aviones por un paro llevaron al Presidente a poner en marcha el implacable método que activa ante algunos conflictos que asume de manera personal. Lo aplicó con los piqueteros, en el principio de su gobierno, y lo volvió a usar, semanas atrás, ante el reclamo universitario. Lejos de sentirse incómodo, el primer mandatario no rehúye los conflictos, sino que hasta los enfrenta sin pruritos. Son peleas que se generan en torno al mismo problema: repartir las pérdidas en tiempos de “no hay plata” y déficit cero.

Hace muchos años -por junio de 2001- la sociedad tenía con Aerolíneas Argentinas un vínculo de pertenencia y afecto. Eran tiempos en que los carteles “Todos Somos Aerolíneas” aparecían pegados en las casas y las lunetas de los autos. Épocas de una privatización fallida que derivó en la posibilidad de una quiebra y la decisión del Estado de salir al rescate después de una campaña de los sindicatos aeronáuticos, que llegaron a cruzar un Jumbo en una pista en Ezeiza como modo de protesta. Un insólito piquete aeronáutico que fue noticia en varios diarios del mundo.

La protesta de la semana pasada dejó a cientos de pasajeros en tierra y miles encerrados arriba de los aviones

De aquellos polvos no quedan lodos. La última protesta de los sindicatos que retuvieron hasta la desesperación a cientos de pasajeros, lejos de generar simpatía y solidaridad, provocaron una ola de rechazo social que tuvo en las redes sociales una repercusión masiva e instantánea. “Un paro puede afectar un vuelo que está por salir, pero NUNCA, puede dejar de atender un vuelo ya empezado. Eso es una atrocidad, es tomar a los pasajeros de rehenes (están privados de su libertad) y poner a las tripulaciones en una situación insostenible. CONDENABLE Y VERGONZOSO (sic)”, publicó Enrique Piñeyro, experimentado piloto, que no esconde -cuando las tiene- sus críticas al Gobierno.

Ante esto, la situación quedó planteada clara la semana pasada. Como primicia, Infobae reveló que Milei había transmitido un ultimátum a los sindicatos para que le presenten un plan cuyo contenido iba a ser analizado y, si no era “de su agrado”, avanzaría con un cierre sumario. ¿Qué significaba un “plan de su agrado”? Este medio pudo confirmar en fuentes interiorizadas en el conflicto que el presidente espera que los gremios aeronáuticos acepten discutir los convenios colectivos en esta paritaria y eliminen todos y cada uno de los beneficios que tienen los empleados de Aerolíneas Argentinas y que están por encima del mercado.

A la virtual declaración de guerra que ocurrió la semana pasada con la polémica medida gremial que generó un caos en Aeroparque, en el Gobierno esperan una rendición incondicional de los sindicatos que vienen motorizando el conflicto. Hay un frente que está roto entre los sindicatos: es que los pilotos de Pablo Biró (APLA); el personal de tierra de Edgardo Llano (APA); y las azafatas y tripulantes de cabina de Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), tienen una posición de conflicto que se diferencia de Ricardo Cirielli, del sindicato de los técnicos (APTA), que denuncia un “lockout sindical”.

Pablo Biró (pilotos de APLA), Edgardo Llano (APA) y Rubén Fernández (UPSA)

En la reunión del viernes, los sindicatos fueron a reclamar aumentos de salarios, comunicaron que estaban dispuestos a discutir algunos aspectos del convenio colectivo y plantearon una tregua unilateral, como forma de distender un conflicto que se había ido corrido de foco. En el gobierno fue tomado como insuficiente y esperan que en la reunión de esta tarde los sindicalistas acepten poner en discusión todos los beneficios que reciben por encima de las condiciones que rigen en el mercado argentino.

Están en la mira los remises para las tripulaciones, los pasajes indiscriminados que reciben empleados y sus familias de por vida, el régimen de horas de vuelo, premios y hasta regalos de bodas. “El déficit de más de 600 millones de dólares por año que tiene Aerolíneas Argentinas para financiar esos privilegios no puede seguir aceptándose”, admitieron fuentes interiorizadas en el conflicto aeronáutico.

Para el Gobierno, la eliminación de esos beneficios -que los sindicatos los defienden como derechos adquiridos- es un requisito indispensable para que la empresa deje de tener los déficits monumentales que tiene cada año, pero también para que pueda ser sustentable y tenga atractivo para que otras empresas aéreas estén dispuestas a analizar una compra. “Aerolíneas Argentinas o se privatiza o se cierra o se cede a los empleados. No hay otra alternativa, porque sin capitales privados, Aerolíneas no puede seguir, ni puede continuar siendo solventada por el Estado de un país donde la mitad de su gente es pobre. No hay razón para que eso ocurra”, fue la frase que pronunció el vocero del presidente, Manuel Adorni, en el reportaje que publicó el domingo Infobae.

El método Milei

En el conflicto por Aerolíneas Argentina, el presidente Milei volvió a aplicar el mismo método que usó ante los piqueteros, que le plantearon un enfrentamiento abierto en el principio mismo de su gobierno; y hace pocas semanas, lo hizo de nuevo ante los universitarios, que salieron a las calles a exigir más presupuesto para sueldos y gastos de funcionamiento.

A diferencia de lo que hicieron gobiernos anteriores, como los kirchneristas o el de Mauricio Macri -que optaron por una convivencia más o menos traumática- Milei enfrentó a los piqueteros en toda la línea. Les cortó el financiamiento, aplicó una política de mano dura con los cortes de tránsito y les sacó de manera sumaria la distribución de comida, plata y planes. Con las ministras Sandra Pettovello (Capital Humano) y Patricia Bullrich (Seguridad). Desde abril ya no hay marchas y la Avenida 9 de Julio dejó de ser cada semana un campamento a cielo abierto.

Con las universidades, el presidente enfrentó un adversario de enorme reconocimiento y valoración social, que convocó la marcha más multitudinaria de su gestión y consiguió que el Congreso votara una ley que les daba más recursos y le imponía a la Casa Rosada un gasto que podía comprometer, al menos desde lo simbólico, el déficit cero, un mástil al que Milei decidió atar su gobierno. Esa ley la vetó, consiguió defender esa decisión en Diputados y dejó a la dirigencia universitaria discutiendo una serie de reformas que comenzarán desde esta semana y seguirán en las próximas con dos decretos de enorme impacto.

En el conflicto de Aerolíneas Argentinas rige una frágil tregua, aunque el “método Milei” ya se puso en marcha.