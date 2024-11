Kicillof se aleja de la Boleta Única como opción electoral para la PBA y cobra fuerza un desdoblamiento

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

La llamada reforma electoral, a la que se ve obligada sumergirse la provincia de Buenos Aires tras la sanción de la ley de Boleta Única de Papel, aún es materia de debate, pero el camino pareciera empezar a allanarse. En el gobierno bonaerense no prende la idea de avanzar con el sistema de Boleta Única de Papel para elegir cargos legislativos a nivel provincial y municipal en las elecciones del año que viene. Si efectivamente se descarta este sistema, los caminos que quedan son dos: elecciones concurrentes con boleta partidaria -tal como sucede hasta el momento- o bien un desdoblamiento electoral.

El tema se resolverá en el sprint final del año. La oposición en la provincia de Buenos Aires le propondrá a Kicillof -o a sus negociadores políticos- ir hacia el sistema de Boleta Única de Papel, apoyando el envión de la discusión nacional. El contexto elegido para hacerlo es la negociación por un paquete de leyes que el Ejecutivo bonaerense busca aprobar en la Legislatura como el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva, el RIGI bonaerense, la prestación de acuerdos de jueces y fiscales entre otros temas.

Fuentes del Ejecutivo bonaerense deslizaron a Infobae que la aplicación de la BUP no suma adhesiones. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había rechazado este método de votación sancionado en el Congreso. Semanas atrás, dijo que “el tradicional sistema de boleta partidaria que era efectivo, aseguró la transparencia y la alternancia de las fuerzas políticas”. Los días pasaron, la discusión empieza a entrar en zona de definición y la posición del Gobierno de Kicillof no se modificó. La boleta partidaria con todos los candidatos visibles no correría peligro.

Además del Ejecutivo, también toman distancia de la BUP en la Provincia uno de los socios políticos de Kicillof dentro del peronismo, como es el Frente Renovador de Sergio Massa. Esta semana, uno de los referentes en materia electoral del espacio renovador como lo es Sebastián Galmarini -director del Banco Provincia- brindó una charla a diputados del massismo y público en general sobre los “efectos” de la Boleta Única en Papel. “Con la aprobación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, el efecto arrastre de las elecciones nacionales sobre las provinciales ya está roto. Lo que no está roto es el efecto arrastre inverso, que sería desde los municipios hacia la boleta seccional; ese efecto lo vamos a ver. Dependerá de la voluntad de los legisladores y del gobernador de hacia dónde va”, planteó Galmarini abonando la idea de que -efectivamente- ya se ejerce un desdoblamiento de hecho en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Lo que sostiene Galmarini es coincidente con la posición de algunos intendentes cercanos al gobernador que se ven favorecidos con la sanción de la Boleta Única de Papel que se aprobó en el Congreso y que obliga a Buenos Aires a hacer un desdoblamiento implícito. Ingresa allí la interna del peronismo; pues los jefes comunales que advierten los efectos favorables de la BUP, es que esta vez no habrá peso de las cúpulas dirigenciales en el armado de las listas seccionales y eso quedará en el territorio; es decir, en la figura del intendente. El resultante de las listas seccionales se replicará luego en la Legislatura bonaerense.

El director del Banco Provincia y politólogo, Sebastián Galmarini

Lo que debe definir el sistema político es cómo se votará y cuándo. Para hacer un desdoblamiento en cuanto a las fechas de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se debe modificar la ley 14086, que es la Ley de Primarias de la Provincia de Buenos Aires. En su artículo 2 referido a la convocatoria explicita que: “Cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día”. El peronismo no tiene número propio en ninguna de las cámaras legislativas.

La semana pasada, Axel Kicillof y algunos funcionarios del Ejecutivo bonaerense compartieron un encuentro con Massa, la tropa legislativa e intendentes del Frente Renovador. El encuentro sucedió en el municipio de San Fernando. Allí, el gobernador esbozó que el desdoblamiento es una posibilidad efectiva para las próximas elecciones. Los massistas aprovecharon para pedirle cambios más profundos de la agenda política y electoral.

Otra línea que manejan en La Plata es que definitivamente se harán cargo de la logística electoral en su totalidad. Y más aún si hay un desdoblamiento de la fecha los comicios, al menos para las elecciones generales. Si se aplica una elección concurrente, habrá dos urnas en cada mesa y las autoridades de mesa serían las mismas para todas las categorías. En las próximas elecciones, Buenos Aires elige diputados o senadores provinciales, depende de qué sección electoral sea, la mitad de los concejales en los 135 concejos deliberantes y consejeros escolares.

Mientras, la oposición no baja sus banderas para impulsar la BUP en la provincia de Buenos Aires. Al proyecto en conjunto que presentaron los presidentes de bloque del PRO -Agustín Forchieri-, la UCR -Diego Garciarena- y la Coalición Cívica -Maricel Etchecoin Moro- se le sumó en las últimas horas el que empujan desde el Senado el bloque UCR+Cambio Federal.

El modelo mendocino es el que se toma de base por la oposición para impulsar la BUP en la provincia de Buenos Aires

Con las firmas del senador Marcelo Daletto -impulsor de la Boleta Única Papel (BUP) en el Senado bonaerense-, y la presidenta de la Comisión de Reforma Política de la Cámara Alta bonaerense, Nerina Neumann Losada, desde el Bloque UCR + Cambio Federal se presentó un proyecto de Ley impulsando la BUP en territorio bonaerense.

“La base del proyecto es similar al que presentaron nuestros pares UCR + Cambió Federal en la cámara de Diputados, pero con algunos agregados, como la posibilidad de ampliar la cantidad de candidatos en la BUP, resguardar la privacidad del voto generando mecanismos que impidan se registre la votación con foto o video, permitir el uso de los SUM o gimnasios de las escuelas para la colocación de las mesas y box de votación, y asegurar la simultaneidad de las primarias con las nacionales”, detalló la senadora Neumann Losada.

Las conversaciones están abiertas. Hasta fin de año se abrirá el juego para poner el tema en agenda y llegar a una definición. Va, también, de la mano de otros temas donde el Ejecutivo tiene -incluso- un mayor interés como el Presupuesto 2025 o la Ley Fiscal para el año entrante.