Werthein designó a su jefe de Gabinete, tuvo su primeras bilaterales y acelerará la reestructuración de Cancillería

Javier Milei y Gerardo Werthein durante la jura del flamante Canciller

El flamante canciller, Gerardo Werthein, tuvo una noche larga. Siguió con enorme atención el supermartes de las elecciones de Estados Unidos. Hizo zapping en canales norteamericanos, latinos y locales. Habló con contactos del sistema político en Washington DC, de donde fue embajador argentino hasta la semana pasada. Y estuvo en línea permanente con Javier Milei. Es que, a la par del proceso electoral en el norte del continente, el funcionario da sus primeros pasos en el Palacio San Martín y acelera a ritmo frenético el armado de su nuevo equipo de trabajo.

El ministro de Relaciones Exteriores reemplazó a Diana Mondino en un momento sensible para la agenda exterior de Argentina. Tiene múltiples frentes abiertos con deadlines estrictos. Son inminentes la visita de Emmanuel Macron a Buenos Aires, el viaje de Milei al G20, negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, la reunión de presidentes del bloque regional en Montevideo, en diciembre.

A ese itinerario se le suma la necesidad de reestructurar la Cancillería, designar a su nuevo esquema de asesores y, algo de enorme relevancia: definir junto a Milei quién será su sucesor en la Embajada argentina en Washington. Tras conocerse el triunfo de Donald Trump sobre Kamala Harris, el Gobierno obtuvo la información que necesitaba para perfilar a quien se ocupe de la relación diplomática con la Secretaría de Estado y la Casa Blanca.

El canciller Gerardo Werthein se reunió ayer con su par de Estonia, Margus Tsahkna

En este marco, Werthein avanzó ayer en formalizar la desvinculación de funcionarios clave de la gestión Mondino. Esta mañana se oficializó en Boletín Oficial la renuncia de Marcelo Cima, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales, que fue el hombre fuerte de la Cancillería a cargo del comercio exterior y las negociaciones en el Mercosur con la Unión Europea. También dejan sus puestos quienes integraron el equipo de Cima, como Gabriel Martínez y Ramiro Velloso.

No hay aún detalles sobre quiénes reemplazarán esas vacantes. Werthein puede designar a diplomáticos de carrera, como era el caso de Cima, o puede optar por dirigentes políticos o asesores de su confianza que puedan desempeñarse en esas funciones.

Como contó Infobae, quienes también dejaron sus cargos son Mariano Vergara, ex subsecretario de Asuntos Americanos, y Marcia Levaggi, ex subsecretaria de Política Exterior, que integraban el equipo de Leopoldo Sahores, el ex vicecanciller que dejó su puesto hace un mes, por desacuerdos con la línea de la Cancillería que le imponían desde el Gobierno a Mondino. En tanto que también fue apartado Caspar Sprüngli, a cargo de la Jefatura de Gabinete.

Según supo Infobae, Werthein designó a Ricardo Lachterman como jefe de Gabinete de Cancillería, un diplomático de su confianza que trabajó en su equipo en la Cancillería en DC. El canciller voló el fin de semana desde Estados Unidos a Buenos Aires junto a Lachterman y a Francisco Tropepi, otro diplomático experimentado que era el segundo de la Embajada argentina en Washington. Había sigo nombrado representante ante las Naciones Unidas en reemplazo de Ricardo Lagorio. No obstante, por su cercanía con Werthein no se descarta que tena un rol destacado en el Palacio San Martín. Incluso, su nombre circula entre los posibles sucesores del canciller en la representación diplomática en DC.

Francisco Tropepi, diplomático cercano a Gerardo Werthein que fue nombrado en octubre como representante argentino ante Naciones Unidas

En tanto, Werthein tuvo ayer sus dos primeras reuniones bilaterales. Recibió en el Palacio San Martín al segundo ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Mohamad Maliki Osman, y, luego, a su par de Estonia, Margus Tsahkna. Con el diplomático asiático buscó fortalecer los lazos políticos y comerciales. Quien formó parte de ese cónclave también fue Federico Pinedo, sherpa argentino ante el G20. El funcionario viajará este fin de semana a Río de Janeiro, en la previa a la Cumbre de Presidentes que se hará entre el 18 y 19 de noviembre, en la que participará Javier Milei.

Werthein y Pinedo deliberaron sobre detalles de la agenda de Argentina en el G20 y sobre la Declaración final, que es el documento con el que cerrará la cumbre. Se trata de un escrito amplio, que implica negociaciones complejas e intereses encontrados entre los países. Milei pretende que su perspectiva ideológica esté contenida en ese texto. Brasil, como anfitrión, pregona ideas afines a la Agenda 2030 y al Pacto del Futuro, dos temas que irritan el Presidente argentino.

Respecto al encuentro con el canciller de Estonia, Werthein logró que su par manifieste apoyo a la misión de Argentina para lograr el estatus de socio global de la OTAN. Son gestiones que iniciaron a principios de año Mondino y Luis Petri, el ministro de Defensa. Ambos estuvieron en Bruselas en reuniones con autoridades de la alianza defensiva.

Karina Milei, junto a Ian Sielecki, embajador argentino en Francia, y a Brigitte Macron, primera dama francesa

Lo más inmediato en la agenda diplomática de Werthein son los preparativos para la visita oficial de Emmanuel Macron. Será, posiblemente, la bilateral más importante que tenga Milei como anfitrión desde que asumió.

El viaje del presidente francés a Buenos Aires fue posible gracias a la exitosa visita de Karina Milei a París. La secretaria General de la Presidencia se reunió con Brigitte Macron en octubre y dejó buena impresión en la primera dama de Francia. Además, resultó clave el trabajo diplomático del embajador Ian Sielecki, amigo de Macron y con lazos en el círculo íntimo del Palais de l’Élysée que supo construir por haber trabajado en sus equipos.

La reunión de Macron con Milei servirá para profundizar la relación bilateral y avanzar en el diálogo sobre temas comerciales como el interés del Gobierno y un conjunto de empresas francesas en sectores como el litio, la energía y la industria automotriz de Argentina. De hecho, en junio se conoció que la firma francesa Eramet anunció la inversión de USD 870 millones para una segunda planta de producción de litio en Salta. Sielecki fue parte de esas gestiones y estuvo en esa provincia junto a altos directivos de la empresa gala. En tanto que también se espera que el encuentro sirva para ahondar en la convergencia en temas estratégicos, como la Inteligencia Artificial, y fortalecer el relacionamiento político.

Javier Milei y Giorgia Meloni. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Hay un tema, sin embargo, que genera disonancias en París. Es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Macron tiene resistencia de los farmers francos y ese rechazo se expandió a otros países de Europa. El jefe de Estado francés hará saber su posición sobre el asunto. Milei impulsa por estas horas ese tratado y espera que antes de fin de año tenga luz verde. Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pretende que el acuerdo pueda firmarse el diciembre en Montevideo.

Por último, estaba prevista la visita a Buenos Aires de Giorgia Meloni, la Presidenta de Italia. La hipótesis es que la líder italiana viaje a Argentina el 19 de noviembre, luego de su participación en el G20 de Río de Janeiro. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, en el Palazzo Chigi aún son cautos y aguardan para dar la confirmación final.