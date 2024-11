El canciller de Estonia, Margus Tsahkna, elogió a Milei y apoyó el pedido de Argentina para ser socio global de la OTAN

El canciller Gerardo Werthein recibió a su homólogo de Estonia, Margus Tsahkna, en el Palacio San Martín

El canciller de Estonia, Margus Tsahkna, mantuvo una serie de reuniones con altos funcionarios del gobierno argentino, expresó su reconocimiento por la clara posición que tomó el presidente Javier Milei de apoyo a Ucrania y anticipó el apoyo de su país al pedido de la Argentina para ser aceptado como socio global de la OTAN, como así también acuerdos de cooperación en materia de ciberseguridad.

El pequeño Estado báltico -que tiene una superficie de 45 mil kilómetros cuadrados, algo más pequeño que Jujuy, y cerca de 1,4 millones de habitantes- es relevante por varios motivos: es uno de los más activos críticos de la Rusia de Vladimir Putin y su criminal incursión en territorio ucraniano; tiene un rol reconocido en la Unión Europea, al punto que su ex primera ministra, Kaja Kallas, dejó el cargo para asumir la “cancillería” de la UE; y ejerce un liderazgo internacional en materia de digitalización de su economía y en educación de calidad.

El funcionario llegó esta semana a Buenos Aires para abrir formalmente el primer Consulado General Honorario, establecer en Argentina una base para la representación diplomática en la región y mantener una serie de reunión con funcionarios de primer nivel de la administración Milei. Estuvo con el canciller Gerardo Werthein en el Palacio San Martín, en una de sus primeras actividades oficiales como flamante ministro de Relaciones Exteriores; y también con el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri. También tomó contacto con funcionarios del Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger.

En esos encuentros, los ministros conocieron que Estonia apoyará a la Argentina a convertirse en socio global de la OTAN, se ofreció y se aceptó cooperación con Argentina en materia de ciberseguridad empleando el centro de ciberseguridad de la OTAN establecido en Tallin, capital de Estonia; y coincidieron en la necesidad de negociar la paz en Ucrania en base a la propuesta de paz del presidente de Ucrania.

El funcionario mantuvo una entrevista con Infobae en la que destacó principalmente el apoyo brindado por el gobierno de Javier Milei a Ucrania y los países aliados frente a la brutal agresión de Rusia y alertó: “Rusia, China, Corea del Norte, Irán, todos estos países están esperando a que Putin gane la guerra para entonces presionar, por eso para nosotros la integridad territorial es muy importante”.

“El presidente Milei ha sido muy claro al respecto, y es realmente excepcional si uno ve la región y también a nivel mundial, porque es una posición que no se concede”, destacó. Y alertó que “el mundo estará más dividido que nunca entre dictaduras y democracias”.

La entrevista con el canciller Margus Tsahkna

El canciller Margus Tsahkna tiene previsto viajar a Chile y Colombia

–¿Por qué eligió a Argentina para su primera visita a Sudamérica?

Tenemos relaciones muy largas con Argentina. Estonia declaró su independencia en 1918 y Argentina fue uno de los países que la reconoció, así que tenemos una historia compartida muy larga. También, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos ciudadanos de Estonia escaparon a Argentina. Hubo más de 1.500 refugiados que vinieron a Argentina con sus familias.

Desde el punto de vista histórico, estuvimos bajo la ocupación soviética durante 50 años, desde 1940, así que conocemos las atrocidades de la guerra, las matanzas, las deportaciones, los refugiados y demás. Ahora, en el siglo XXI, desgraciadamente, está sucediendo otra vez en Europa, y Argentina ha sido un país muy afín ante la agresión rusa contra Ucrania. Es uno de los países más destacados de la región en ser muy claro en contra de la agresión rusa en Ucrania, a favor de la restauración del derecho y el orden internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en favor de Ucrania.

Nosotros estamos co-presidiendo el plan de paz del presidente Zelensky, que tiene diez puntos, del que participa la Argentina. De ese plan, el punto número cinco es uno de los más importantes, porque trata sobre la integridad territorial y la restauración de la Carta de las Naciones Unidas. Somos responsables para preparar la próxima cumbre de paz. La agresión rusa contra Ucrania no es solo una cuestión europea, es en realidad un ataque contra todo el Estado de Derecho y el Sistema Internacional que acordamos en 1945 con la Carta de las Naciones Unidas.

Lo segundo es bilateral. Estonia también está buscando socios económicos para trabajar juntos. Además, Argentina tiene grandes planes de digitalización y Estonia es uno de los países más digitalizados del mundo. Así que la razón por la que también quisimos venir a la Argentina es para iniciar una mayor cooperación entre nuestros dos gobiernos, pero también entre las empresas del sector privado.

El canciller Margus Tsahkna se reunió también con el ministro de Defensa, Luis Petri

– ¿Qué piensa de Javier Milei como líder político? ¿Qué se sabe en Estonia sobre Javier Milei y el fenómeno libertario?

Aun siendo que Estonia está lejos, los estonios saben mucho de lo que pasa en Argentina. Tenemos una relación histórica. Y también toda la gente reconoce mucho a estas naciones y países que apoyan claramente a Ucrania, porque esto significa que también apoyan nuestra independencia y libertad. El presidente Milei ha sido muy claro al respecto, y es realmente excepcional si uno ve la región y también a nivel mundial, porque no se concede. Entendemos muy bien lo que él representa.

Lo segundo son los planes del presidente. Venimos exactamente de la misma historia. Cuando recuperamos nuestra independencia en 1991, adoptamos una posición muy clara sobre la política económica liberal. Estonia es realmente un país de una economía muy abierta, de una economía liberal basada en la democracia, pero también en los intereses nacionales. Y también la idea de hacer grandes reformas y recortar los gastos del sector público.

Mi apodo era “cocodrilo recortador” (de gasto). Fui funcionario en el momento en que atravesamos la crisis económica de 2007 y 2008. Se trataba de una crisis financiera mundial y tuvimos que recortar muy fuerte el gasto público en medio año y, al mismo tiempo, llevar a cabo grandes reformas en las pensiones y las prestaciones, como así también reducir en gran medida la burocracia. Aprovechamos también esta oportunidad para llevar a cabo nuestra transformación y reforma digitales. Así que veo la misma visión y veo muchos aspectos prácticos para trabajar juntos.

Y quizá el tercero sea el entendimiento común sobre el costo de la seguridad. Estonia decidió en 1992 que “nunca volveríamos a estar solos” cuando necesitamos trabajar junto a nuestros aliados. Estonia lleva ya 20 años siendo miembro de pleno derecho de la OTAN y de la Unión Europea. Estamos más seguros que nunca, pero también me gusta la visión del presidente (Milei) sobre una mayor cooperación con la OTAN, así como la integración regional. Porque la OTAN es una organización de defensa, y este enfoque de 360 grados también es muy importante para nosotros. No nos centramos solo en nuestra región, sino que comprendemos también los problemas globales de seguridad.

Realmente deseo buena suerte con las reformas, porque Argentina y muchos otros países necesitan estas reformas, y principalmente también por razones de seguridad, pero también por razones económicas, porque el mundo estará más dividido entre dictaduras y democracias que nunca. Y necesitamos trabajar juntos por razones de seguridad, por razones de derecho internacional, pero también razones económicas y políticas.

Estonia, como país pequeño, está dispuesta a aportar su experiencia, al menos en materia de digitalización, pero también como socio en la OTAN y en la Unión Europea, porque estamos negociando también el Acuerdo de Cooperación Económica con la UE y los países de la región, Mercosur. Y estamos decididos a firmarlo lo antes posible.

– Argentina solicitó ser socio global de la OTAN ¿qué opinión tiene el gobierno de Estonia sobre esta presentación?

Sí, apoyamos el pedido. Siempre apoyamos el proceso de ampliación. No estamos hablando de la plena adhesión, sino de la asociación global, de asociación estratégica y así será. Ese fue el mensaje al ministro de Defensa y al ministro de Relaciones Exteriores que estamos de acuerdo con ampliar la cooperación. En nuestra perspectiva, la OTAN es una de las pocas organizaciones internacionales que pueden garantizar de seguridad. Esa es la razón por la que también apoyamos la plena adhesión de Ucrania, porque este tipo de neutralidad y zonas grises en los países vecinos de Rusia no es más que una luz verde para la agresión rusa en Ucrania. Sí, Estonia apoya una mayor cooperación como socio estratégico con Argentina en la OTAN.

Digitalización y educación

– Estonia fama mundial de ser el “país más digital” del mundo. ¿Qué recomendaciones prácticas puede ofrecer a la Argentina para avanzar en ser un país un poco más digital?

Estonia tiene el 99% de los servicios públicos en línea, excepto el matrimonio, porque todavía creemos que las personas deben reunirse físicamente si están uniéndose en matrimonio, al menos una vez.

La cuestión no es cuántos servicios tienes en línea. La cuestión es cómo hacer que tu sociedad sea transparente, eficiente, que luches contra la corrupción, pero también que puedas diseñar servicios basados en las necesidades de la gente para que puedan llegar a los servicios de manera muy fácil. En cuanto al sistema fiscal, Estonia es el más eficiente del mundo, según el informe de la OCDE de hace nueve años, y también en lo que respecta a la declaración y el pago de los impuestos.

Esto significa más dinero para el presupuesto del gobierno para invertir en educación, asuntos sociales. Así que para gestionar la sociedad más eficientemente, de manera más transparente y con mayor libertad personal, se puede contar con Estonia, porque tenemos esta experiencia.

Y no se trata solo de tecnología: se trata de liderazgo, y se trata de la confianza de la gente. Así que la gente debe confiar. Y el símbolo más importante y práctico en Estonia son las elecciones. Llevamos celebrándolas más de 20 años. Y el año que viene vamos a celebrar elecciones locales utilizando los teléfonos móviles. Pero también tenemos que proteger todo este entorno de gobernanza electrónica. Estonia es uno de los países del mundo con más éxito en ciberseguridad. Y esto es también lo que estamos ofreciendo al gobierno argentino y también al sector privado para cooperar: cómo proteger estos entornos y soluciones digitales.

Tal vez el último punto sobre esta cooperación que podemos presentar es que hemos desarrollado todos nuestros sistemas de gobierno electrónico junto con las empresas del sector privado. El desarrollo viene de ahí. La innovación procede ahora del sector privado y de nuestras empresas, que son globales. Tenemos 11 unicornios en Estonia. Es per cápita el país número uno del mundo. Y estas empresas tienen experiencia también. Cómo hacer junto con las reformas del gobierno en la vida real. Así que lo que he dicho es que Argentina, si hay una gran voluntad de cooperar, usted no tiene que cometer los mismos errores que hicimos. Porque como buenos amigos, podemos sugerir evitarlos y avanzar juntos.

– ¿Qué errores no deberíamos repetir?

Creo que ha habido momentos en los que nuestro gobierno y el sector público pensaban que podían desarrollar ellos mismos todos los sistemas. Pero lo que hemos visto es que la cooperación con el sector privado nos ha aportado más innovación, más nuevas tecnologías. Así que esto es algo central.

En segundo lugar, seguimos una serie de normas. La primera es que todos los datos pertenecen a la persona, al ciudadano, que es quien permite utilizarlos. Así que es un principio que tenemos que seguir, que la gente pueda confiar en que todos los datos pertenecen a la persona. La persona puede controlar a quién controla, comprueba o utiliza sus datos por su nombre. En Estonia puedo ver si la policía está comprobando mis datos o el tiempo por nombre del oficial que lo está haciendo. No solo la institución. Y puedo preguntar por qué una u otra persona está consultando mis datos. Este es el principio más importante.

Lo tercero es: si usted como persona o empresa está dando sus datos, lo hace una vez. Esta es una responsabilidad del sector público gubernamental para mantener los datos, no pedir cada vez que solicitas servicios, una y otra y otra y otra vez.

– Como pasa muchas veces en la Argentina…

Este principio es el más importante: hacer las cosas más eficientes da al sector público la oportunidad de ocultar toda esta complejidad de la burocracia.

Porque creemos que el tercer principio es la política de “una sola puerta”. Podemos ocultar toda esta locura de burocracia a las empresas y a las personas. Es nuestra responsabilidad garantizar los servicios. Desde el punto de vista de los ciudadanos, solo tienes una puerta. Creo que estos son los principios fundamentales que estamos siguiendo ahora.

– Muy interesante, sobre todo por el contraste de la Argentina. Aquí la burocracia es asfixiante: decenas de puertas y en cada una piden muchas veces los mismos datos.

El nuevo gobierno que formamos este mes de julio tienen un plan para eliminar toda esta complejidad y diseñar servicios personalizados para que la gente no tenga que solicitar los servicios, porque el servicio va a estar llegando a usted en función de sus necesidades, a partir de saber cuánto está ganando, donde está viviendo, cuántos hijos tiene, cuál es su situación médica, si tiene un abuelo. Con toda esa información, el Estado conoce las prestaciones sociales y no tiene que solicitarlas y escribir todas las solicitudes diferentes, sino que basta con que esté de acuerdo con ellas. Así que también vamos a utilizar la IA, junto con todas estas bases de datos, y podremos hacerlo en los próximos cinco años.

– Déjeme preguntarle ahora algo que iba a consultarle después, pero aprovecho su mención. Sobre la IA, qué está haciendo Estonia respecto de sus beneficios, pero también respecto de sus riesgos.

Es cierto que nadie sabe adónde nos llevará la IA, pero igual somos muy progresivos. Estamos utilizando cada vez más la IA en los servicios del sector público para tratar los datos en la educación. Por ejemplo, los profesores no deberían dedicar tanto tiempo a revisar los deberes de los alumnos, ni a los grandes datos, ni al sistema sanitario, ni al sistema judicial. Así que ya estamos implementando ampliamente la IA. Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que la persona, el ser humano, debe tomar la última decisión, esto es muy importante.

En Estonia somos muy activos en las Naciones Unidas y en la Unión Europea, pero creemos que la IA nos ofrece muchas oportunidades. Pero debemos recordar que el ser humano es importante. No lo sabemos, nadie sabe exactamente cuál será su fin. Pero no podemos detenerlo. Tenemos que salir tanto como podamos, pero manteniendo el control humano.

– Estonia lidera las calificaciones en las pruebas PISA en Europa ¿Qué lecciones puede transmitir Estonia a la Argentina en materia educativa?

Creo que cada país tiene sus propias tradiciones y la educación es una más de esas tradiciones. Estonia tiene una historia muy larga sobre la educación para todos. Todas las personas tienen derecho a acceder a la educación. Lo que hemos seguido es que todo el mundo tiene derecho a recibir la mejor educación de manera gratuita, vivas donde vivas. Tanto si vives en una ciudad como si vives en el campo, tienes la oportunidad de acceder al jardín de infantes, a toda la escuela de 12 grados, y también a la universidad, que es gratuita. Debemos garantizar que todos los estonios tengan la oportunidad de acceder a la mejor educación del mundo. Como solo tenemos 1,3 millones de habitantes, no tenemos recursos, solo tenemos cerebros y educación.

Estamos invirtiendo mucho en nuestro sistema educativo y es gratuito para nuestros ciudadanos. Y puedo asegurar también que en la prueba PISA estamos a la cabeza del mundo, pero también nuestras universidades, las escuelas técnicas y las clásicas están entre las 300 mejores del mundo. Lo único que podemos dar a nuestro pueblo es acceso a la educación y a la mejor educación.

Y también seguimos el principio de que la situación económica de las familias no puede ser un obstáculo para acceder al sistema educativo.

– ¿Qué significa “mejor”? El acceso es importante en materia educativa, pero también son centrales los contenidos y conocimientos que reciben los niños y estudiantes.

Tallin, capital de Estonia (Wikipedia)

Siempre nos comparamos a nivel mundial y a nivel nórdico en materia de educación. Así que cuando estamos en la parte superior de eso, estamos liderando las pruebas PISA y nuestras universidades también tienen buenas calificaciones.

La clave es saber qué tipo de trabajos desempeñarán nuestros estudiantes en el futuro. Los últimos 15 años hemos invertido en educación tecnológica y sobre matemáticas y todo este tipo de debido a la IT es realmente algo que va a ser central en el futuro. Estamos dando la mejor educación en la región y en el mundo también clasificamos bien.

Pero lo más importante es la idea de eliminar todas las barreras que una u otra persona tiene por su origen social o económico, y dar la oportunidad y animar a las personas para ir a estudiar, sabiendo que todas las puertas se abrirán. Podemos decir que hemos tenido éxito, pero también queremos que el sistema sea eficaz y personal. Y es importante resaltar que estamos utilizando muchas e-solutions en los programas de educación de los niños.

– Quiero que me cuente sobre el tránsito de la economía planificada a una economía abierta y libre, después de tantas décadas de opresión soviética. ¿Cómo fue el proceso y qué puedo contar de la experiencia más difícil de esa transición?

Sí, estuvimos 50 años bajo ocupación soviética y perdimos una quinta parte de nuestro pueblo: asesinados o deportados o escapados. Pero en 1991, cuando la Unión Soviética se derrumbó, al día siguiente no teníamos nada, éramos muy pobres y nuestra economía se hundía porque formaba parte de la gran economía planificada de la Unión Soviética. Lo más importante, después de eso, lo que defendimos como gobierno fue la libertad, la libertad personal.

Y el primer gobierno que fue elegido en 1992 decidió dos cosas: la primera fue que ningún ex comunista, ningún ex miembro del KGB iba a estar en la política ni en la vida pública, fueron apartados. Lo segundo fue sostener una economía totalmente liberal y los derechos personales. Y hemos seguido eso.

Seguimos postulados de Milton Friedman sobre el sistema fiscal, sobre las libertades personales, las empresas, y hemos seguido eso. La libertad personal y la libertad como aspecto básico de lo que somos. Lideramos en todos los diferentes rangos de la libertad: libertad de los medios de comunicación, libertad de empresa y la libertad económica y así sucesivamente. Esta ha sido la elección ideológica del pueblo estonio. Y lo hemos continuado durante más de 30 años.

– Hablemos de las residencias digitales. ¿Qué son las e-residency y qué novedades puede haber sobre este tema?

Margus Tsahkna y el cónsul general honorario de Estonia en Argentina, Cristian Martínez

Sí, hemos creado este programa de e-residencia para atraer a más empresas a Estonia, pero también para conectar a más personas de todo el mundo con nuestro país. Lo que esto significa es que no tienes que convertirte en ciudadano estonio o residente estonio de la forma tradicional, sino que frente al E-World que tenemos entre nosotros para que puedas solicitar la e-residencia y todo este 99% de prestaciones y entorno empresarial. Y cuando hablo del entorno empresarial, me refiero también a la fiscalidad. Está abierto a cada uno de los ciudadanos del mundo y a sus negocios, sin tener que trasladarse físicamente a Estonia. Así que puede cualquiera persona disfrutar de todas estas ventajas que tenemos, pero también puedes pagar tus impuestos en Estonia y llevar los negocios allí.

Tenemos que ser más grandes de lo que somos, y en realidad somos mucho más grandes que 1,3 millones de personas. Así que estamos aquí en Argentina promoviendo y con ingresar online y buscar el enlace de las e-residency se puede profundizar sobre temas de interés de las personas pero también principalmente para las empresas.

Como novedad puedo contar que el próximo año se hará aquí la emisión de residencias digitales en Buenos Aires. Vendrá una delegación a la Argentina y se entregarán los kits de e-residency y los token. Así que todo el mundo ya puede aplicar ahora mismo.

– ¿Qué puede cambiar con el resultado de las elecciones en Estados Unidos?

Donald Trump se proclamó vencedor de las elecciones

Antes de las elecciones, siempre hay dichos y citas muy diferentes. Pero yo he sido ministro de Defensa cuando Donald Trump estuvo por primera vez en la Presidencia. Lo más importante es que tendremos nuevo presidente en Estados Unidos y confiamos en que tendrá una posición clara sobre la política exterior. Entendemos que Estados Unidos necesita a Europa, también necesita a Ucrania. Estados Unidos necesita el orden mundial y la Carta de las Naciones Unidas. Esperamos, claro, un apoyo a Ucrania, un apoyo muy claro a que este orden mundial, lo que hemos acordado, se mantenga, porque Rusia, China, Corea del Norte, Irán, todos estos países están esperando a que Putin gane la guerra para entonces presionar, y la integridad territorial es muy importante para todos nosotros.

Esta es una decisión de nosotros y vamos a trabajar con el nuevo presidente. Nosotros, igual, debemos hacer nuestra parte. Y Europa está invirtiendo más que nunca en seguridad.

– La ex primera ministra Kaja Kallas está asumiendo como Alta Representante en Asuntos Exteriores de la Unión Europea. ¿Qué nos puede decir de ella, ya que Argentina y el Mercosur tiene muchos temas pendientes con Europa?

La ex primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en una rueda de prensa durante una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica

Ella ha sido una destacada primera ministra. Y era la primera ministra que tuvo que lidiar con la agresión rusa a Ucrania, que defendió el derecho internacional y trabajó con la OTAN y las relaciones con EE.UU. Tal vez se pueda creer que ella está mucho más centrada en una región, pero no es cierto, porque tiene un enfoque de 360 grados.

Tuve una reunión hace dos semanas con Kallas para hablar también de los planes para el futuro. Le expliqué mi viaje a América Latina y también que Estonia está liderando, junto con Argentina, la defensa del punto número cinco del plan de paz respecto del sostenimiento del derecho internacional, la integridad territorial y diferentes conflictos globales. Ella lo está siguiendo. Por supuesto, no está vinculada a Estonia, ya que ahora es alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

Sin duda tiene planes para América Latina. Creo que Argentina encontrará una gran amiga, porque fue Primera Ministra en la época en que nuestra cooperación comenzó a un nivel totalmente nuevo. Así que creo que ella sabe exactamente de qué se trata el liderazgo de Argentina, como mencioné al principio también. Además, es muy firme a la hora de llevar a cabo diferentes reformas, como la digitalización, pero también a nivel global. Así que estoy seguro de que Argentina encontrará en esta región latinoamericana una amiga de confianza.