Qué representa la victoria de Donald Trump en Estados Unidos para la Argentina: la opinión de cuatro analistas

Donald Trump y Javier Milei. Imagen de un breve encuentro en febrero de este año, en Maryland, EEUU (REUTERS)

Minutos después de que se oficializara el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales, que acompañó con dos fotos sugerentes. “Felicidades por tu formidable victoria electoral. Ahora, Make America Great Again, sabes que puedes contar con Argentina”, sostuvo el líder libertario. El resto del gabinete se pronunció en la misma línea: “La victoria de Trump es una gran noticia para el país”, planteó el jefe de asesores, Demian Reidel.

Detrás de estos posicionamientos hay un interés geopolítico y económico. Una eventual gestión de Trump podría resultar decisivo para renegociar el acuerdo con el FMI y lograr mejores condiciones para afrontar el pago de la deuda y, además, para abrir alternativas de financiamiento en los mercados de capitales privados. Consultados por Infobae, cuatro especialistas analizan el real impacto que podría representar para la Argentina el triunfo del candidato republicano.

“En lo comercial no habrá modificaciones. Vamos a seguir teniendo proteccionismo americano. Estados Unidos es el quinto mercado para la Argentina y eso se mantendrá sin variantes. La gran diferencia la puede hacer frente al FMI. Siempre tener un presidente amigo es mejor que no tenerlo, ahora si bajamos todo a la realidad no vamos a tener un gran impacto”, sostuvo Diego Guelar, ex embajador argentino en Estados Unidos, Brasil, China y la Unión Europea.

Foto de archivo. En su primera presidencia, en noviembre de 2018, Donald Trump viajó a la Argentina para participar de G-20 que se realizó en Buenos Aires (AFP)

Para el analista internacional Claudio Fantini, la victoria de Trump “es un espaldarazo político para Milei porque representan algo muy parecido: el outsider ultraconservador. Los dos están en la misma vereda ideológica y antisistema. En términos de apoyo económico, habrá que ver si Trump repite esa forma de apoyo que después termina siendo un ancla, como el que le permitió a (Mauricio) Macri acceder a un préstamo de dimensiones oceánicas que terminó convertido en una deuda sofocante, aplastante”.

“Lo que vendría bien es que la sintonía Milei - Trump sirva para abrir los mercados norteamericanos a las exportaciones argentinas y establecer alianzas económicas estratégicas, no el acceso a los préstamos. Trump es proteccionista, eso no lo veo fácil”, completó.

Marcos Novaro, por su lado, corre el eje de la economía y sitúa la discusión en el ámbito de la construcción política. “Trump ofrecerá simplemente un nuevo impulso, algo más de combustible, a una tendencia que hemos podido observar ya desde un principio: Milei utiliza cualquier oportunidad de influencia que se le abre en la escena internacional, así como cualquier avance que logre con su programa económico, y cualquier conflicto o debilidad de sus adversarios, para darle centralidad a la batalla cultural y polarizar al mango los problemas que enfrenta”.

“Lo hizo recientemente con el conflicto sobre las universidades y el presupuesto, denostando a todos los radicales, incluidos los que lo han venido apoyando y ayudando, y quieren volver a hacerlo justamente para aprobar el presupuesto; con la discusión sobre el embargo a Cuba, descabezando la Cancillería y prometiendo una purga ideológica de diplomáticos al estilo McCarthy; y lo está haciendo también con los periodistas y economistas, en una nueva ola de agresiones y descalificaciones contra todos los que lo critican”, completó.

Según el politólogo Federico Zapata, director de la consultora Escenarios, la victoria del candidato republicano es “hiperrelevante para Milei” y refleja “la crisis brutal de gobernabilidad del progresismo mundial”. “No tengo claro el impacto económico, si va a poder destrabar algo con el FMI o influir en los commodities, pero el presidente se va a sentir más cómodo con Trump que con (Kamala) Harris para darle rienda suelta a sus posturas más extremas y sin la necesidad de moderarse en el plano internacional”, agregó.

Donald Trump en uno de sus últimos actos de campaña, en Michigan (REUTERS)

“Cambio de época”

Más allá de la relación Trump/Milei, y de un Estados Unidos con una política exterior más enfocada en los conflictos de Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania, y la tensión comercial con China que en América Latina, los analistas coinciden que el regreso del Trump al poder representa un “cambio de época”.

“Hay un giro importante en el mundo occidental. Ya venimos viendo el avance de la nueva derecha dura en Europa, donde es muy notable la influencia del tema inmigratorio. El inmigrante que es ciudadano americano quiere un muro más alto que el americano blanco protestante, lo mismo que el afroamericano. Se sienten amenazados por la inmigración ilegal. Por eso la identificación con Trump”, señaló Guelar.

Según Fantini, el triunfo de Trump revela “que hay un momento oscuro en la historia de EEUU y del mundo en general”. “Hay un cambio de época gigantesco, porque fue derrotado no solo el partido demócrata, sino el sistema, porque el partido republicano se convirtió en el partido trumpista”, afirmó.

Y completó: “Los principales elementos fueron la cuestión de la inmigración y el miedo a que se pierda una identidad norteamericana bajo una ola inmigratoria... El miedo y la cuestión económica, porque que si bien (Joe) Biden logró un notable crecimiento económico, los precios quedaron altísimo y el norteamericano siente que quedó perdiendo”.

En abril de este año, el presidente Javier Milei se reunió en Estados Unidos con el empresario Elon Musk, uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Trump

El comunicado de Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo ahora de Gerardo Werthein, felicitó al pueblo de los Estados Unidos y al ganador de las elecciones, Donald Trump, a través de un comunicado formal.

“El Gobierno de la República Argentina extiende sus más sinceras felicitaciones al pueblo de los Estados Unidos de América por la ejemplar jornada democrática llevada a cabo en el día de ayer. Asimismo, felicitamos y enviamos cálidos saludos al presidente electo, Donald Trump”, señala el texto.

“La Argentina reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo nuestra alianza y trabajando por los históricos lazos de amistad que nos unen, en beneficio de ambas naciones y de nuestros pueblos”, se agregó.