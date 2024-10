“Es al re pedo”: Pablo Moyano criticó la interna del PJ entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Pablo Moyano criticó la disputa interna del PJ: "Es al pedo" (NA: DAMIAN DOPACIO-ARCHIVO)

“Es al re pedo”. Con notable poder de síntesis, el líder camionero y dirigente de la CGT, Pablo Moyano, aportó sus reflexiones sobre la interna desatada el último mes en el Partido Justicialista de cara a las elecciones que, por ahora, enfrentarán el 17 de noviembre a Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador riojano Ricardo Quintela en disputa la conducción y el futuro del peronismo.

Moyano acusó a los protagonistas -entre los que también está Axel Kicillof, cuestionado por el sector cristinista por no expresar abiertamente su apoyo a alguno de los candidatos- de llevar la interna a una disputa de “patria o muerte” en un contexto donde “el laburante está pensando en otra cosa” y advirtió que si el peronismo no endereza la nave y resuelve sus conflictos, La Libertad Avanza va a ganar las elecciones legislativas y el gobierno de Javier Milei podría “arrasar con todo”. Además, admitió que hubiera participado de las elecciones en el PJ con un lugar en la lista de haber existido lista de unidad y reconoció que intentó pacificar: “Hablé con Cristina y con Axel”.

“Por cuestión legal tiene que haber elecciones pero esta interna es a destiempo, llevando la interna a patria o muerte, cuando la gente está pensando en otra cosa, no le da ni bola. Entramos en un desgaste nuestro propio y una división que no tiene sentido. Tengo una bronca. Vamos a un paro de transporte, estamos peleando y venimos con una interna. El enemigo no es Cristina, ni Quintela ni Axel, el enemigo es Milei. Estamos en una crisis económica terrible, ¿te creés que la gente está pensando en el 17 de noviembre? Hay otras necesidades. Entramos en una pelea entre dirigentes y militantes que no tiene sentido”, respondió con evidente fastidio el co-secretario general de la CGT en una entrevista concedida a Radio 10.

Moyano contó que habló hace dos semanas con Cristina Kirchner y “varias veces” con el gobernador bonaerense. “No hay necesidad de llegar a una interna si se puede hacer una lista de unidad, viejo. Cada cual sabrá el camino a elegir. Yo hubiera participado si había lista de unidad. La realidad pasa por otro lado”, expresó. En ese sentido, dijo: “Uno como militante hace todo lo que puede. Intenté, hablé con los dos, ojalá que uno (por él mismo) pueda ser factor en la unidad, si vamos todos divididos el peronismo no tiene destino y el año que viene este cachivache que tenemos como presidente, con mayoría en el Congreso, nos arrasa”.

Moyano pidió que la CGT discuta un paro general para antes de fin de año (Télam)

La interna entre CFK y Kicillof escaló en las últimas semanas, a partir de un acto de La Cámpora en La Plata y las manifestaciones del gobernador de Buenos Aires prescindente en la disputa por la conducción del PJ entre la ex presidenta y Quintela. “En algún momento se van a tener que juntar para hacer las paces y ganar el año que viene, juntar diputados y no lo que pasa ahora, que cuatro o cinco gobernadores para tener caja nos terminan traicionando”.

En relación con la acusación de “traidor” a Kicillof por parte de un sector del cristinismo, Moyano apuntó a los gobernadores peronistas que apoyan la gestión de Milei. “Los traidores son los gobernadores de Tucumán, de Córdoba, de Misiones y de Catamarca. Hay que decirlo con nombre y apellido. Por culpa de esa traición un camionero tiene que pagar Ganancias y se pasa un mes trabajando en Brasil para ganar un mango más”, remarcó.

Paro de transporte el 30

Moyano adelantó que el paro de transporte previsto para el próximo miércoles 30 de octubre va a ser fuerte. “Se ha decidido todas las modalidades del transporte lleven adelante un paro general: trenes, subte, puertos, aeronáuticos, camioneros”, explicó y aclaró que a pesar de que la UTA (el gremio de colectiveros) se bajó de la medida de fuerza “muchas líneas se van a adherir al paro” porque “no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo en otro mundo, con buenos salarios y seguridad”.

“Muchos colectiveros están llamando para adherirse y otras organizaciones sindicales en conflicto se van a adherir: ATE y los gremios universitarios, compañeros de la AFIP, de la Aduana, los centros de estudiantes, los movimientos sociales van a cortar algunas rutas con ollas populares en las principales plazas”, adelantó el líder camionero, quien expresó un deseo referido a la administración Milei: “Ojalá el gobierno tome nota que un gran sector de la población la está pasando mal. No va a haber barcos, no va a haber trenes, no va a ver aviones. Lo importante es los que paramos, a los otros los juzgará la historia”.

Lo hizo en referencia no sólo a la UTA sino a un sector de la propia CGT, a quienes Moyano acusó de estar viendo el conflicto social “por televisión” ya que “hay compañeros que creen que hay que dialogar con el gobierno y otro sector que somos nosotros que creemos que hay que confrontar”. No obstante, el ex vicepresidente del Club Atlético Independiente consideró que debería haber un paro general antes de fin de año. “Más allá de noviembre no tiene que pasar, tiene que haber paro nacional. Después del 30 nos juntaremos en la CGT y debatiremos. No pueden los dirigentes mirar para otro lado cuando hay 3000 despidos en AFIP, cuando los cagaron a los jubilados. La política le sigue pegando a los que menos tienen y tiene que haber una reacción de los sectores que tenemos responsabilidad”.