En el Día de la Unidad, Alemania le pidió a Argentina que apoye el “Pacto para el Futuro” y alertó por el avance de la “derecha populista”

El embajador Dieter Lamlé, en su discurso en el Día de la Unidad de Alemania

El embajador Dieter Lamlé pidió al Gobierno que el país revea la decisión de disociarse del “Pacto para el Futuro”, un acuerdo impulsado por la diplomacia germana que aprobaron todos los países del mundo, a excepción de la Argentina, que horas antes de ponerse a consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas sorprendió con un pedido para no participar del consenso de escala global. También alertó por el avance de “una política de derecha y populista”, tanto en su país como en el exterior.

“Argentina es un país que forma parte de la familia internacional de Estados que defienden la paz, la democracia, el Estado de Derecho y el orden internacional. En ese sentido, y a pesar de la retórica actual, estoy convencido de que Argentina también nos apoyará en la implementación del Pacto para el Futuro, recién adoptado por 183 Estados en las Naciones Unidas”, afirmó Lamlé en el discurso que pronunció en la recepción ofrecida en la residencia del Embajador por los 34 años de la reunificación de Alemania.

La canciller Mondino y el jefe de Gabinete Francos

En otro tramo del discurso, el embajador habló sobre el avance de la derecha populista en su país y en el exterior y lo vinculó a un sentimiento de “pérdida” en amplios sectores de las sociedades. “Todavía hay algunas frustraciones y adversidades entre el Este y el Oeste de Alemania. Muchas personas en Alemania Oriental perdieron su sistema, su trabajo, muchos de sus valores, parte de su identidad o el reconocimiento de sus éxitos. No debemos olvidar estas experiencias o esconderlas bajo la alfombra. Y no quiero dejar de mencionar, que este sentimiento ‘de haber perdido’ también se refleja en los resultados de las recientes elecciones parlamentarias regionales en Alemania del Este, en las cuales casi un tercio de los electores eligió una política de derecha y populista. Esto sí me preocupa, porque es una tendencia que no vemos solamente en Alemania, la vemos en Europa o en otros países importantes en el mundo”.

Frente al representante alemán estaban el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller Diana Mondino, y los embajadores más importantes con representación diplomática en el país, de Estados Unidos a China, de Francia a India. “Hay malestar con lo que pasó en Naciones Unidas. Hay situaciones que en Argentina no les damos importancia pero resienten las relaciones”, confió a Infobae una calificada fuente diplomática en los jardines de la calle Villanueva, en el barrio porteño de Belgrano, donde fueron agasajados cientos de invitados.

Las relaciones del gobierno libertario de Javier Milei y la administración que encabeza el canciller socialdemócrata Olaf Scholz vienen arrastrando tensiones. De hecho, la reunión que tuvieron el anteúltimo domingo de junio en Berlín estuvo precedida por desinteligencias que terminaron en la suspensión de la tradicional conferencia de prensa que se ofrece después de reuniones de alto nivel.

Ese recelo no hizo más que agravarse con la decisión argentina de “disociarse” del “Pacto del Futuro”, una iniciativa de dimensión global que la diplomacia alemana lideró, al ser designados por la ONU como uno de los dos co-facilitadores del consenso. El otro era Namibia, un país africano de limitada influencia global.

El posicionamiento del gobierno de Milei con respecto al “Pacto del Futuro” fue uno de los detonantes de la salida traumática de Ricardo Lagorio de la Misión Permanente de la Argentina ante la ONU. “Los diplomáticos no entienden que Javier Milei fue elegido por los argentinos con una idea de gobierno para nuestro país, pero que también se propone como un ‘faro de libertad’ y una referencia global libertaria”, explicó a este cronista un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que responde a la Casa Rosada.

Después del discurso, el embajador alemán invitó a la canciller Mondino a hablar (fotos Jaime Olivos)

Después del discurso, el embajador Dieter Lamlé -que estuvo acompañado junto a su esposa Ulrike- invitó a la canciller Mondino a dar unas palabras desde el escenario. La ministra de Relaciones Exteriores fue con su copa, habló sobre el valor de la unidad, y propuso un nuevo brindis por el aniversario de la reunificación de las dos Alemanias, tras la caída del Muro de Berlín. Pero no hizo referencia al “Pacto para el Futuro”.

Qué es el Pacto para el Futuro

Según informa Naciones Unidas, los líderes mundiales aprobaron el “Pacto para el Futuro”, que incluye un Pacto Digital Global y una Declaración sobre las Generaciones Futuras. “El Pacto cubre una amplia gama de temas que incluyen la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la cooperación digital, los derechos humanos, el género, la juventud y las generaciones futuras, y la transformación de la gobernanza global”, explica la ONU.

Milei está en contra del funcionamiento actual de organismos internacionales como la ONU. De hecho, en su discurso en la Asamblea General, el Presidente

El “Pacto para el Futuro” estableció compromisos para reformar las instituciones internacionales y aplicar 56 acciones y más de 100 propuestas de cambio para garantizar el crecimiento, la igualdad y garantizar sociales, políticos y económicos para las generaciones presentes y futuras. También incluyó un extenso capítulo denominado “Pacto Digital”, que plantea la necesidad de regular las redes sociales, las empresas tecnológicas y la inteligencia artificial.