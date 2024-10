La CGT se mete en la pelea por la presidencia del PJ para frenar a Cristina Kirchner y encumbrar a Kicillof

Sin Pablo Moyano, la mesa chica de la CGT decidió meterse en la pelea interna del PJ para frenar a Cristina Kirchner

La CGT se meterá de lleno en la recomposición del PJ. En un documento que difundirá este martes, se pronunciará en favor de un proceso de renovación amplio para recuperar la concepción movimientista del peronismo, aunque, en el fondo, se trata de una forma de tomar distancia de la decisión de Cristina Kirchner de presidir el PJ y de tratar de que en ese lugar sea designado un gobernador, pero no cualquiera: buscarán convencer a Axel Kicillof de que se ponga al frente de una lista de unidad en las elecciones del PJ nacional que se realizarán el próximo 17 de noviembre.

¿Aceptará el gobernador bonaerense un pedido que también comparten otros mandatarios provinciales, intendentes, legisladores, sindicalistas y dirigentes? La dirigencia cegetista planea en estos días un encuentro con Kicillof. El cierre de nóminas del PJ será el sábado que viene y, como anticipó Infobae, hacia el final de la semana se reunirán Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja y candidato a presidir el partido, para negociar una lista de unidad.

La postura de la CGT se acordó en una reunión de su mesa chica que tuvo lugar este lunes por la tarde en UPCN, Moreno al 1300, de la que participaron dos de sus cotitulares, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más el dueño de casa, Andrés Rodríguez; Gerardo Martínez (UOCRA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Romero (UDA), Roberto Fernández (UTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Cristian Jerónimo (vidrio), entre otros.

Axel Kicillof, en un encuentro que tuvo con la CGT el 1° de mayo pasado

Allí se definió poner un freno a las aspiraciones políticas de Cristina Kirchner porque dentro del peronismo “nadie puede tener una acción de oro ni potestad por encima de todos los demás” y, según se coincidió, “todos tenemos que estar sentados en las mismas condiciones y a partir de ahí consensuar un debate que nos dé la oportunidad de recuperar un pensamiento y un plan estratégico que nos permita conseguir nuevamente la confianza de las mayorías”.

“¿Qué queremos? La posibilidad que el presidente del PJ sea un gobernador, y entre los gobernadores nos gustaría que sea Kicillof”, reveló a Infobae uno de los dirigentes que participó del encuentro.

Por eso, sin mencionar ningún nombre, se definió difundir la postura a través de un documento, en el que se afirma, entre otros puntos: “Somos peronistas porque el general Perón nos otorgó un rol más allá de la defensa de los intereses profesionales de las y los trabajadores. Ser la columna vertebral del movimiento nacional nos obliga, sin más, a la reconstrucción de una forma de concebir la política, la economía y la sociedad, más allá de una herramienta electoral como el PJ”.

Cristina Kirchner y Pablo Moyano, reunidos en el Instituto Patria

La dirigencia cegetista también tomó contacto en las últimas horas con Quintela. “No se va a sumar a una lista de unidad con Cristina”, aseguró el sindicalista consultado, convencido de que el gobernador riojano también se sumará al operativo para encumbrar a Kicillof en el PJ.

Al encuentro en UPCN no concurrió Pablo Moyano (Camioneros), quien está volviendo de Marruecos tras haber participado de un congreso sindical internacional, pero en la CGT creen que este dirigente no explicitará su apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner al PJ, pese a que la semana pasada se reunió con ella en el Instituto Patria. “Es que Hugo (Moyano) juega con nosotros y tampoco quiere a Cristina -señaló un jefe cegetista-. No te olvides que Pablo no es el líder del sindicato”.

En el análisis de la dirigencia de la CGT, “el peronismo no se puede circunscribir a la lógica del AMBA y caer otra vez en la dependencia del Instituto Patria como faro de convergencia política”. Uno de los presentes en UPCN apuntó: “Por mantener esa situación en el PJ perdimos las elecciones. Ahora estamos en un estado deliberativo, como le pasó al peronismo después de la derrota de 1985″.