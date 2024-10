En medio del conflicto, el Gobierno pone el foco en las compras que realizan las universidades

El Gobierno estudia que las universidades nacionales compren con los mismos estándares de la administración pública

El gobierno nacional analiza proponer que todos los procesos de compras en las universidades “tengan que cumplir los mismos estándares que en la administración pública”, así lo adelanto el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Las declaraciones del funcionario del Gabinete de Javier Milei discurrieron en el marco del conflicto que con las casas de altos estudios nacionales mantiene el Gobierno después que el Presidente vetara la Ley de Financiamiento Universitario una normativa que, según cuestionó Milei, “pone en riesgo el déficit cero”.

Hace una semana, la Cámara de diputados ratificó el veto a la ley. La votación terminó con 159 votos a favor y 85 en contra de la ley. Además, hubo 5 abstenciones. Es decir, la oposición no consiguió los dos tercios para insistir con la normativa que otorgaba fondos para las universidades nacionales.

Como medida de protesta, el martes 15 de octubre un centenar de facultades y rectorados fueron tomados en todo el país por los alumnos, entre otras medidas de protesta, como el dictado de clases en la vía pública. El jueves habrá un paro nacional universitario.

Las protestas de estudiantes, docentes y no docentes de las universidades nacionales, no solo apuntan al veto de la Ley de Financiamiento, también reclaman por el recorte en las partidas que el proyecto de Presupuesto 2025 propone para las universidades públicas.

Federico Sturzenegger dijo que se estudia que las universidades “tengan que cumplir los mismos estándares que en la administración pública"

<b>Control y gestión de compras</b>

“Las universidades, por supuesto que tienen independencia administrativa, pero eso no les impide respetar los procedimientos de compra que tiene todo el Estado. Entones vamos a hacer que tengan que cumplir los mismos estándares que en la administración pública”, dijo Federico Sturzenegger en Radio Mitre.

Infobae reconstruyó que la iniciativa surgió de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, un área que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Desde esos despachos oficiales se aseguró que “se está evaluando la forma de implementar esa medida que “en principio no afecta la autarquía de la universidades nacionales en tanto no indicamos ni autorizamos que deben comprar o dejar de adquirir, simplemente queremos que el sistema sea más transparente”.

La idea es que las universidades utilicen, como lo realiza la administración pública, “El Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF)” que es el actual sistema de administración financiera, el cual reemplaza al Sidif Central y Sistema Local Unificado (SLU).

Según se difunde desde la web oficial del gobierno, el sistema genera “una profunda transformación de los sistemas de administración financiera” sobre la base de tres lineamientos estratégicos fundamentales:

Ampliación del alcance funcional.

Actualización tecnológica.

Incorporación de herramientas que promuevan y faciliten una gestión de la administración financiera orientada a resultados.

La medida que La Libertad Avanza evalúa para que se aplique en las universidades responde a los “Estándares tecnológicos de la Administración Pública”.

Javier Milei sostuvo que: “Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada, porque gratuita no es, alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van” Crédito: Jaime Olivos

Según se explicó a Infobae los estándares tecnológicos proveen a los organismos del Sector Público Nacional (SPN) herramientas que les posibilitan:

Adquirir e implementar de mejor manera bienes y Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) , promoviendo la plena vigencia de la transparencia de las prácticas administrativas, la gestión de los fondos públicos, la optimización y economía de los procedimientos, en beneficio del ciudadano.

Promover la estandarización de los bienes y servicios informáticos , equipos, recursos, sistemas y programas a ser utilizados por el SPN, haciendo un uso más eficiente de los recursos limitados.

Establecer un marco tendiente a promover la calidad y eficiencia en la provisión de servicios que se basen en el Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Promover el desarrollo, modernización y economía, a fin de que los recursos y los procedimientos técnicos, sean aprovechados y aplicados con criterios economías de escala, de transparencia, eficacia, eficiencia.

Por su parte Milei buscó bajar el tono en la polémica con las universidades nacionales luego de sus dichos del sábado pasado, cuando planteó que hoy sólo pueden concurrir a las facultades públicas los hijos de las familias ricas. Esos dichos fueron interpretados como un primer paso para discutir el arancelamiento.

Este martes, el jefe de Estado aclaró: “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”.

En diálogo con el periodista Antonio Laje en LN+, el mandatario desarrolló: “Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada, porque gratuita no es, alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van”.

Lo que sí está en discusión -dijo Milei- es la intención del gobierno nacional de auditar los fondos que reciben las universidades públicas. “Todos los que hacen este revuelo... ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política?¿Ustedes están a favor del robo? Como esto está siendo pagado por todos los argentinos, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados”, agregó.

El sistema de trasparentar las compras que realizan las universidades públicas con los fondos que deriva el Estado a través del Presupuesto Nacional expuesto por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado va en el mismo sentido al expresado por el Jefe de Estado en las últimas horas.