Cristian Ritondo: “El gran sustento parlamentario que tiene el Gobierno es la voz y el voto del PRO”

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo (Foto: Matias Arbotto)

Luego de que el PRO haya acompañado el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente del bloque del partido amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, habló sobre los vínculos entre ambas fuerzas políticas y aseguró: “El gran sustento parlamentario que tiene el Gobierno es la voz y el voto del PRO”.

Milei consiguió la semana pasada una nueva victoria legislativa cuando el Congreso blindó otro rechazo del Ejecutivo a la legislación que actualizaba los salarios docentes y no docentes por inflación, algo que consideraron que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. La votación resultó con 84 votos positivos, 35 de ellos pertenecen al PRO. Aquí la intervención de Mauricio Macri fue determinante. Solo votaron con la oposición los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, en tanto Héctor Stefani se ausentó por problemas de salud y, días después, falleció.

Tras esto, Ritondo precisó un poco más cómo es la relación entre el partido amarillo y La Libertad Avanza (LLA) durante un diálogo con Luis Majul al aire de LN+. “Nosotros no pedimos ministerios, Mauricio Macri no pidió un ministerio, ni (Guillermo) Dietrich, ni (Javier) Iguacel quisieron ser funcionarios del Gobierno”, comenzó aclarando.

De esta manera, señaló que la fuerza política de la que forma parte tiene una mirada distinta en algunas cuestiones, al decir: “Nos parece que hay cosas que hay que acelerar”, dentro de las que mencionó la falta de privatizaciones, la ausencia de licitaciones y la necesidad de reforzar el “achique del Estado”.

La votación resultó con 84 votos a favor del veto (Foto: Jaime Olivos)

Pese a los temas que consideran que hay que fortalecer, Ritondo garantizó que el PRO acompañará al Gobierno en las cuestiones en las que está de acuerdo. “El gran sustento que hoy tiene parlamentario el Gobierno es la voz y el voto del PRO”, analizó.

En este contexto, más adelante en la conversación, resaltó que “por primera vez desde 1983 en adelante, hay un hecho de muchísima generosidad, pero también de reconocimiento por parte de un ex presidente y presidente de un partido como Mauricio Macri, con otro presidente, y un partido político como el PRO que sin especular absolutamente nada en el Congreso viene dando una batalla por las ideas y bancando al Gobierno las paradas más difíciles”. “Muchas veces con costo político para nuestros electores”, sumó luego.

El diputado reconoció que “la Argentina tiene hoy un principio” de los cambios que hay que llevar adelante y sostuvo: “Veníamos de 20 años de populismo, salvo esos cuatro años de Mauricio Macri, que dio la batalla cultural y creo que, si no daba esa batalla cuando se dio, hoy no habría Javier Milei”.

“Sin PRO no había LLA y sin Macri, no había Milei”, reiteró y argumentó: “Esa batalla cultural que se empezó dando en un momento donde la sociedad no entendía todavía muchísimas cosas de las cosas que proponíamos, pero sí que entendieron que había que modernizar el Estado, que había que colocarse en otro lugar en el mundo”.

El presidente Javier Milei, junto a Mauricio Macri (Foto: EFE/ Demian Alday Estevez)

Con respecto a la cuestión de las universidades, Ritondo retomó los cuestionamientos que realizó el PRO a través de un comunicado, cuando confirmó que acompañaría el veto. El espacio opositor instó a la actual gestión a que “convoque a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios”, incluya las necesidades de estas casas de altos estudios en el proyecto de Presupuesto 2025 “de manera prioritaria” y derogue la resolución del ex procurador Carlos Zannini “involucrando a la SIGEN en la auditoría” de las instituciones.

Por último, al ser consultado por las obras inconclusas en la provincia de Buenos Aires, Ritondo, que aspira a la Gobernación bonaerense, expresó que, “a lo largo y a lo ancho de la provincia, hay obras viales, en escuelas, en hospitales que están paralizados hace dos años, dos años y medio”. “Ahora, lógicamente, asume Milei y dicen: ‘Ah, pero Milei’, antes era ‘Ah, pero Macri’”, evaluó y lanzó duras críticas contra la gestión de Axel Kicillof al sostener que “su mayor inversión fue agrandar la política, los cargos políticos en el Estado”.