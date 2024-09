La furia de Fantino tras el paro de los gremios aeronáuticos: “9 horas parados por estos forros de cuarta”

La furia de Fantino tras el paro de los gremios aeronáuticos

Alejandro Fantino expresó una crítica furiosa contra el paro de los sindicatos aeronáuticos, que el último viernes paralizó el servicio en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, en señal de protesta por exigencias salariales. El popular conductor realizó el descargo a través de su programa en NeuraMedia, el canal que lidera por Youtube.

“Me pregunto por qué nos seguimos bancando esto”, inició el comentario, que fue subiendo de tono a medida que relataba la situación. Lo primero que hizo Fantino fue señalar que las asambleas de los gremios se realizaron en sectores sin acceso a la gente. “Se esconden porque no tienen huevo, ¿por qué no te venís a hacer la asamblea a la cinta, gordo?”, arremetió.

Luego agregó: “Me contó alguien que conoce de esto, que los terribles y reverendos cagones que hacen las asambleas, los de APLA y los de Intercargo y toda esa banda, las hacen en el fondo de Aeroparque, no las hacen delante de la gente, las hacen en los galpones del fondo de Aeroparque, no se los ve cuando hacen la asamblea. Muchachos, ¿por qué no ponen los huevos sobre la mesa y hacen la asamblea y que la gente los vea?”.

En otro pasaje mencionó con nombre y apellido a Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), uno de los principales promotores de las medidas de fuerza que paralizaron los aeropuertos el último mes. “Hagamos que explote Aerolíneas Argentinas, no saquemos más un pasaje, y veamos quién le paga el sueldo a Biró. No podemos ser tan ovejas”, espetó el conductor.

La medida de fuerza del viernes 6 de septiembre canceló el despegue de 185 vuelos, motivo por el cual Aerolíneas Argentinas pidió a los pasajeros que no se presenten en las terminales durante la franja horaria de la protesta. Además, se programaron 16 vuelos de emergencia para mañana para aquellas personas con prioridad. Por otro lado, los vuelos internacionales a Miami y Madrid, que estaban estipulados, se corrieron de horario.

Miles de usuarios se vieron afectados por la medida de fuerza de los sincatos aeronáuticos (Adrián Escándar)

Fantino apuntó contra “los picantes de Intercargo”, en alusión a los trabajadores que realizan la logística y el traslado del equipaje de los usuarios, a quien acusó de “cobardes”. “Muchachos, ¿por qué no hacen la asamblea sentaditos en las cintas? A ver qué decimos nosotros, los que vamos a buscar nuestros bolsos y ustedes están ahí sentaditos, arriba de la cinta sin entregarme el bolso. Vamos a ver qué pasa. El otro día se zafaron por esto de que los caguen bien a trompadas cinco gringos en Córdoba”.

“Paran el país y hacen las asambleas escondidos en un búnker. Dale, gordo, poné huevo, hermano. Si medís dos metros, cinco. Poné huevo, hacé la asamblea adelante de los demás”, continuó mostrando su indignación.

Luego, criticó directamente al líder del gremio de aeronavegantes, Juan Pablo Brey: “¿Qué es? ¿Azafato? ¿Ministro? ¿Qué es este Brey, el de los azafatos? Te paralizan un país y somos unos pelotudos, somos unos forros que estamos ahí, cambiando los pasajes, no hay que cambiarles más los pasajes”, sostuvo.

Para el periodista, cuando los gremialistas avancen con una medida de estas características, los propios pasajeros deberían “entrar a la pista y buscar los bolsos” ellos mismos, para evitar que las medidas de fuerza perjudiquen las operaciones en los aeropuertos.

“Listo, quedate tranquilo, andá a la asamblea… los busco yo a los bolsos. Eso hay que hacer. Basta. Pasa que yo no puedo pilotear un avión. Pero se terminó, loco, este país no da para más. Hoy veía a la gente, una mina que vino, una médica de Jujuy, haciendo el cambio de pasaje, los dejaron en Ezeiza… asco, boludo. Y, ¿te digo algo? Es muy factible que esto fracase, este cambio de país fracase y vuelva toda esta mierda, todos estos impresentables, todos estos soretes y habrá que ver qué destino tomar”, agregó.

Por último, el conductor del programa que se emite por streaming deseó que “ojalá haya 400 empresas nuevas y se pueda volar sin necesitar de Aerolíneas Argentinas”.

“Lamentablemente, hay que decir las cosas así. ‘No, vende patria, vende patria’. Chupame bien la p... vende patria. ¿Qué vende patria? Me pongo a pensar en el tipo que tenía que viajar a La Rioja hoy, en el tipo que vino de Jujuy, el tipo que vino a Sauce Viejo. Todo por estos forros de cuarta, que se creen dueños de los aviones. Pero, ¿a quién te comiste, gordo? ¿Dueño de qué sos? Pelotudo. Me paralizás los cielos de mi país, es la cuarta vez que te tengo que fumar. ¿Nueve horas de paro y somos unas ovejas pelotudas que nos formamos para que este venga y nos pegue en la cabeza?”, cerró.