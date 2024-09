Se agrava el reclamo de los diplomáticos por el pago del Impuesto a las Ganancias: habrá una protesta en Cancillería

Crisis de los diplomáticos: la situación se agrava (Jaime Olivos)

La Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) está en alerta contra el Gobierno en reclamo por el pago del Impuesto a las Ganancias sobre el plus que cobran por trabajar afuera de Argentina. Los diplomáticos siempre pagaron ese tributo, pero el complemento exterior estaba exento. Desde la última modificación de ese gravamen comenzó un conflicto que los tiene en pie de guerra. En ese marco, harán esta tarde una protesta afuera del Palacio San Martín, donde se encuentra la Cancillería.

Es que por primera vez, los diplomáticos obtuvieron hoy sus recibos de sueldo con el recorte por el Impuesto a las Ganancias que también alcanza al adicional por prestar servicio en el exterior. La situación generó revuelo interno. Algunos diplomáticos señalaron, incluso, con no podrán costear su estadía en el lugar del mundo en el que residen y realizan su labor. Según pudo constatar Infobae, hay casos en los que el tributo les implicó el 50% de sus haberes. “La situación es escandalosa y si no nos atienden el reclamo, se va a agravar”, advirtió a este medio uno de los damnificados.

Además de la protesta en la Plaza Seca de la Cancillería, los diplomáticos continuarán con medidas de fuerza que afectan la actividad de los consulados en todo el mundo. En medio de este conflicto, algunas embajadas de distintos lugares del mapa remitieron hoy correos para conocer detalles sobre la situación. Es que el plan de acción dificulta el normal funcionamiento de las sedes diplomáticas.

Sede de Cancillería, donde expresarán su disconformidad los trabajadores del Servicio Exterior (Gustavo Gavotti)

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, está al tanto del reclamo. Ha mantenido reuniones con miembros de APSEN y comprende el planteo. No obstante, los diplomáticos señalan que no se hace lugar a lo que solicitan.

“El panorama es difícil, porque los descuentos fueron mayores de los previstos. Aplicaron el impuesto sobre los meses de julio y agosto por lo que la retención fue mayor”, reveló a Infobae un integrante del Servicio Exterior de la Nación. Las medidas de fuerza, por ende, se mantiene. Los diplomáticos hicieron un petitorio a Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de la Nación, para que revise la situación. Además, trabajan con jornada reducida, hay interrupciones en ascensores y escaleras y reuniones constantes. Tienen previsto llevar a cabo una nueva asamblea la próxima semana. Además, harán mañana un cónclave del Comité de Crisis en el que acordarán medidas adicionales.

Cabe recordar que la discusión comenzó hace un par de meses como un reclamo salarial basado en el pago del Impuesto de las Ganancias. La actualización de ese tributo afectó a diplomáticos que antes estaban exceptuados y desató un debate interno. El conflicto implica medidas de fuerzas que alteran el normal funcionamiento de la diplomacia y la actividad consular de Argentina en el mundo.

En concreto, los diplomáticos rechazan la reglamentación del impuesto a las Ganancias (ahora denominado Impuesto a los Ingresos Personales) que eliminó la exención que regía para el personal diplomático que reside afuera del país. Si bien los diplomáticos profesionales siempre han pagado impuesto a las Ganancias por sus salarios, el adicional por “costo de vida” cobrado por la asignación en el exterior estaba exceptuado.

El flyer con el que comunicaron la protesto los diplomáticos

Pero a partir del Decreto que reglamentó el Impuesto a los Ingresos Personales contenido en la Ley de Medidas Fiscales, sancionada en junio, esa exención se revirtió. El planteo de APSEN es que el Artículo 9 del Decreto reglamentario deroga el Artículo 280 del Decreto 862/2019, que es el que les daba la excepción a los diplomáticos de pagar Ganancias sobre el sueldo en moneda extranjera. En ese punto reside el foco del conflicto.

Es que con la nueva reglamentación, quienes trabajan en el exterior deberán tributar Ganancias sobre su sueldo en dólares. Un diplomático de carrera que presta servicio en Argentina cobra su salario en pesos, atado a los sueldos del Poder Judicial. No obstante, cuando al funcionario se le asigna una labor en el extranjero, pasa a percibir un ingreso en dólares a través del Banco Nación. Por esa labor, a su vez, los diplomáticos reciben un “plus” en dólares para afrontar el costo de vida en el exterior. Históricamente, pagan impuestos a las Ganancias pero sobre su sueldo en pesos, no sobre los sueldos en moneda extranjera.

A su vez, los diplomáticos señalan que Argentina no actualiza el sueldo de los miembros del Servicio Exterior de la Nación desde el 2015. Generalmente, su salario viene regulado con una tabla de sugerencias de las Naciones Unidas, que Argentina dejó de cumplir hace nueve años.

El escalafón diplomático se constituye de secretarios de tercera, segunda, primera y luego consejeros, ministros y embajadores. El sueldo de un diplomático secretario de tercera cuando sale al exterior es de 7.000 dólares en promedio, dependiendo del lugar de destino.

En caso de no revertirse la situación, esos sueldos se verían afectados y pasarían a ser, en el caso de los secretarios, de 5.000 dólares. Los diplomáticos en el exterior no tienen cobertura sanitaria afuera de Argentina, sino que la Cancillería paga por reintegro los gastos médicos.