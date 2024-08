Dirigentes peronistas acompañarán mañana a Cristina Kirchner a Comodoro Py en su declaración por el atentado

Quién es Cecilia Hermoso, la ex funcionaria que Fabiola Yañez señaló como amante de Alberto Fernández

Gestionaba la estrategia de redes sociales del ex Presidente y la cuenta del perro Dylan. En su denuncia contra el ex mandatario por violencia de género, la ex Primera Dama dijo que la engañaba con su asesora de comunicación digital, entre otras mujeres