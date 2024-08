Juan Pablo Fioribello habló sobre la denuncia Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: “Dejaré de intervenir en esta causa por el Código de Ética de la abogacía”

Foto de archivo: Fabiola Yañez y Juan Pablo Fioribello

El abogado Juan Pablo Fioribello no intervendrá en la causa que se inició con la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia y amenazas. En una entrevista con Infobae, el abogado dijo que no puede intervenir por normas legales y el código de ética de la profesión.

- ¿No va a ser el abogado de Yañez en la causa de violencia?

_ Así es, en las últimas horas tomé esa determinación. De acuerdo a las normas que regulan la actividad profesional de los abogados se prohíbe el asesoramiento cuando hay intereses contrapuestos. Es la primera vez que me pasa en mi vida. Fui abogado de los dos y ahora están enfrentadas. Yo fui abogado de Fabiola durante varios años y hemos ganado en todos los casos. En este caso, no puedo intervenir porque asesoré al ex presidente de la Nación. Como profesional uno se debe a principios éticos y morales.

- ¿Habló con ella en las últimas horas?

Tuve una conversación con ella, me agradeció, me entendió. Tuvo palabras muy afectivas y elogiosas. Lo tomó a bien. Entiendo que es lo mejor para todos.

Fioribello representó a Yañez durante los últimos cuatro años en varias causas por amenazas. También la representó en la causa por la Fiesta de Olivos, que todavía sigue abierta. Pero cuando la ex primera dama decidió denunciar al ex presidente por violencia lo hizo sola: llamó al juzgado y activó la causa penal.

“No aguanto más, quiero hacer la denuncia”, lanzó la ex primera dama apenas le contestó el juez Julián Ercolini. Apenas diez minutos después, comenzó una audiencia por Zoom que derivó en una denuncia penal contra el ex presidente por violencia física y hostigamiento.

Tras la denuncia, el ex presidente emitió un comunicado y se resguardó con sus íntimos. “De esto no me recupero más”, le escuchó decir uno de sus amigos que lo visitó en las últimas horas. Hasta ayer a la tarde, Fernández todavía no había designado defensor. La abogada que lo representa en la causa de los seguros, Mariana Barbitta, es una militante de la causas de género. “No creo que acepte defenderlo”, dijo otro abogado que la conoce hace décadas.

