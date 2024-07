En el Gobierno ahora dicen que Sturzenegger jurará como ministro “el viernes o los primeros días de la semana próxima”

Crédito: Jefatura de Gabinete

Pasan los días y el desembarco oficial de Federico Sturzenegger como ministro de Gobierno aún no se concreta, aunque ahora hay una nueva posible fecha de su jura. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el expresidente del Banco Central podría jurar en su nuevo cargo el próximo viernes o en el comienzo de la próxima semana.

Según el ministro coordinador, la demora en la oficialización de lo que anunció el propio Javier Milei semanas atrás se debe a que deben implementar una reforma en la estructura del Gabinete y que están terminando los decretos para eso.

“Estamos trabajando porque tenemos que hacer alguna modificación de la estructura del Estado. Aspiro a que pueda ser este viernes que el Presidente pueda tomarle juramento a Federico Sturzenegger. Si no es el viernes, va a ser los primeros días de la semana próxima. Depende mucho de sí terminamos con la redacción de los decretos que tiene que firmar el Presidente. Es un DNU”, afirmó Francos en declaraciones a Radio Mitre.

Si bien Sturzenegger trabaja como asesor del Gobierno desde la asunción misma de Javier Milei el 10 de diciembre pasado, su desembarco oficial en el Gabinete fue confirmada el 18 de junio por el propio Presidente.

“La idea es que Federico entre. Lo que sucede es que estuve afuera. Segundo es que tenemos que definir las funciones. Cambió la Jefatura de Gabinete. Guillermo es un ministro coordinador. Sturzenegger va a ser ministro encargado de todo lo que tiene que ver con la desregulación. Es uno de los economistas más brillantes del planeta. Caputo es el mejor ministro de economía de la historia. Que digan lo que quieran, acá hay un jefe, que soy yo. Nadie va a violentar los logros de Toto. Nadie le va a tocar el culo a Caputo. Le corto la mano”, dijo Milei durante una entrevista en aquel momento. El mandatario había regresado por aquellos días de su viaje a Europa, donde participó de la cumbre del G7 y de una reunión por la paz en Ucrania.

Más allá de la demora en su jura, el futuro ministro, que estará a cargo de la modernización y desburocratización del Estado, mantuvo sus primeros contactos con la oposición en el Congreso.

Sturzenegger fue presidente del Banco Central entre 2015 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Antes había sido diputado nacional y presidente del Banco Ciudad. También ocupó la Secretaría de Política Económica durante el gobierno de Fernando De La Rúa, en 2001. Renunció el 20 de noviembre, un mes antes de que se desatara la crisis. En los 90′2, durante el mandato de Carlos Menem, tuvo un cargo en YPF.

Si bien acompañó a Patricia Bullrich durante su carrera electoral, a fines del año pasado reforzó su vínculo con Milei y se transformó en el hacedor de varias de las reformas que impulsó el nuevo gobierno, entre ellas el DNU 70/2023 de desregulación de la economía. También tuvo una participación activa en la redacción de la Ley Bases que aún se discute en el Senado.

El ruido en los mercados

Francos también fue consultado en Radio Mitre sobre la tensión que se registra en los mercados desde el viernes, cuando el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció la segunda fase el plan económica, que incluye la “emisión cero”.

“Siempre los ciclos económicos de transformación tiene estas cosas no tienen demasiado justificación salvo por algunos que operan y tienen expectativas distintas. Pero el Gobierno no ha cambiado su posición y ha sido muy claro sobre cuáles son sus ejes centrales para salir de la emergencia económica cuando asumió el 10 de diciembre”, sostuvo el Jefe de Gabinete.

“Si en un momento los mercados, porque estiman que deberían tomarse determinadas medidas o porque creen que hay una devaluación en ciernes que surge solo del pensamiento de algunos operadores del mercado, porque la base monetaria no se ha aumentado, no se ha emitido ni endeudado, con lo cual no hay una situación para generar ese estado de ánimo inestable en los mercados. Por lo tanto, el Gobierno no va a cambiar lo que viene haciendo y va a continuar aplicando esta política hasta conseguir estabilizar todas las variables macro”, añadió.