Javier Milei ratificó a Mondino, confirmó que Sturzenegger será ministro y negó roces con Luis Caputo

Javier Milei

Javier Milei se refirió por primera vez a los trascendidos sobre posibles cambios en el Gabinete y lanzó un fuerte respaldo hacia todos sus ministros. El Presidente ratificó que Diana Mondino seguirá siendo la Canciller y confirmó que Federico Sturzenegger se sumará a la gestión a cargo de un Ministerio. Sobre este último, también negó roces con el titular de Hacienda, Luis Caputo, a quien el jefe de Estado le dedicó una gran muestra de apoyo.

“La idea es que Federico entre. Lo que sucede es que estuve afuera. Segundo es que tenemos que definir las funciones. Cambió la Jefatura de Gabinete. Guillermo es un ministro coordinador. Sturzenegger va a ser ministro encargado de todo lo que tiene que ver con la desregulación. Es uno de los economistas más brillantes del planeta. Caputo es el mejor ministro de economía de la historia. Que digan lo que quieran, acá hay un jefe, que soy yo. Nadie va a violentar los logros de Toto. Nadie le va a tocar el culo a Caputo. Le corto la mano”, dijo Milei sobre la interna económica.

Y agregó, para defender a la Canciller: “La cumbre de la Paz era un evento importante, mientras yo estaba declarando atrás estaba mi hermana y Mondino. Se acabó la discusión. Esas dos sillas las determino yo”.

Jose Luis Espert (Franco Fafasuli)

Además, en diálogo con Jony Viale por TN, el jefe de Estado adelantó que José Luis Espert y Manuel Adorni podrían ser candidatos en las elecciones del año que viene: “Espert me gusta para candidato para el año que viene. Hay que discutir un montón de cosas, pero convengamos que tengo un nivel de afinidad muy importante. Me parece buenísimo que se haya sumado, particularmente pienso que es un candidatazo. Adorni también me gusta, pero eso depende de Manuel, lo que pasa es que es un gran vocero, eso sería un problema. Él también elige”.

En sintonía con esto, sobre la politización de algunos sectores, Milei fue consultado por el rol de la Iglesia a raíz de la polémica por los cánticos en las misas. Al respecto, expresó: “No creo que toda la Iglesia sea lo mismo. Hay partes que juegan activamente y otras no. Hay gente que se arroga la representación del Papa y no la tiene. No sólo Grabois. Me parece que no le debe resultar nada simpático al Papa que aquellos que dicen defender a los pobres roben usando a los pobres de escudo. No sólo por Grabois. Vale para muchas partes de la corporación política. Toman una causa noble, promueven que esa causa sea apoyada por el Estado y después crean un kiosco. Patalean cuando le quitás el curro. Obvio que al Papa eso no le gusta. Me parece que puede tener una opinión distinta, también es válido. Yo no comparto muchas cosas pero entiendo que pueda pensar distinto. Me parece que no es el ámbito, pero es una opinión mía. No creo que un ámbito espiritual sea para la política. No lo haría, pero tampoco afecta mi derecho a la vida”.

Al comienzo del reportaje, el mandatario defendió su gestión: “Argentina cambió. Las urnas pidieron a gritos un cambio, ese cambio lo eligió más de la mitad de la población tanto en las PASO, primera vuelta y segunda. Dentro de las opciones de cambio, los argentinos eligieron una mucho más abrupta. Nosotros hemos asumido con tres mandatos. Bajar la inflación, poner en marcha el aparato productivo y poner la calle en orden. Todo esto está sucediendo”.

Milei respaldó a Luis Caputo

Y continuó: “Hoy se conoció la inflación mayorista y es 3,5, eso anualizado da 50. La bajamos de 17.000. Es horrible. Es una buena forma de ver que la inflación en junio tendría que venir para abajo. Lo que es núcleo, la inflación es cero. Los indicadores de alta frecuencia, alimentos y bebidas, la núcleo, vienen viajando a cero. Ya van dos meses que los salarios y las jubilaciones le ganan a la inflación. La recomposición de los salarios implica que en la segunda mitad de años tenés que ver caer la cantidad de pobres”.

Respecto del aumento de tarifas, sostuvo: “No es que las tarifas en Argentina son altas, es mentira, cuando las mirás en comparativas son bajas. Lo que hay que entender es que los salarios son bajos. Eso es porque durante 20 años viviste comiéndote el capital por un populismo absurdo que castiga el ahorro. La capitalización de la economía es baja, como consecuencia los salarios son bajos. Se resuelve en la medida que empieces a crecer”.

Vinculado a esto, proyectó que la inflación continuará cediendo: “Estamos siendo exitosos y reconocidos internacionalmente en bajar la inflación. Los retornos en esta economía son altos, eso favorece la inversión. Estamos bajando el riesgo país. Llevamos cinco meses seguidos bajando el riesgo financiero. La política se metió e hizo saltar el riesgo país a 1600. Hay un intento flagrante de desestabilización de actores políticos por romper el equilibrio fiscal. Eso tiene consecuencias negativas. Mantiene alta la tasa de interés, lo cuál hace más lenta la salida. Ese jueguito lo paga la gente”.

“La inflación va a hacer una pequeña pausa en su descenso y después va a volver a descender. Puede ser que quede estable, que tengamos que pagar los efectos de las cosas que hicieron los políticos en las cámaras. Tengo plena consciencia de que estamos mal. Pero también es cierto que cuando asumimos el 80% de la gente se sentía mal y hoy ese número cayó a 65%. Lo que estamos haciendo es pagar la cuenta del desastre de los últimos 20 años, te diría 100. La actividad empezó a rebotar, los salarios y las jubilaciones le están ganando la inflación, la Argentina está subcapitalizada y eso es una oportunidad enorme de inversión. Estamos mal pero estamos sentando las bases para que en 40 años digan acá estuvo el punto de inflexión de la Argentina”, completó.