Después de la firma del Acta de Mayo, habrá Tedeum y desfile militar del 9 de Julio en Buenos Aires

El Presidente, a la salida del Tedeum, el 25 de mayo (Adrián Escándar)

Habrá vigilia en Tucumán antes de la firma del Acta de Mayo el lunes 8 de julio por la noche para esperar que comience el Día de la Independencia Nacional. Luego, Milei viajará en la madrugada a Buenos Aires porque a las 9 en la Catedral Metropolitana se hará el tradicional Tedeum. Dos horas más tarde, sobre la avenida del Libertador, comenzará el desfile militar para celebrar el nuevo aniversario, el 208°, del día patrio.

Esa será la agenda de actividades que cumplirá el Presidente junto a la totalidad de su gabinete la próxima semana, de acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae con fuentes de la Casa Rosada este mediodía.

El mismo lunes 8 se llevará a cabo en Asunción del Paraguay la Cumbre de Presidentes del Mercosur, el mercado común que agrupa a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pero el mandatario argentino decidió que no concurrirá, tal como adelantó este medio, para no cruzarse con su par brasileño Inacio Lula da Silva, con quien se encuentra distanciado y con el que tuvo un intercambio de críticas que recrudecieron en los últimos días. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en la conferencia de prensa matutina de este lunes que “por cuestiones de agenda no va a ir a la cumbre del Mercosur como tenía previsto días atrás”, para evitar “una sobrecarga en la agenda”.

Para el acto en Tucumán, del que será anfitrión el gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo, en el Gobierno ya enviaron las invitaciones a los mandatarios provinciales, sindicalistas y ex presidentes. En Balcarce 50 aseguran que unos 13 gobernadores estarán en esa cita, donde se firmarán los 10 puntos que impulsa el líder libertario sobre el que se deberán construir futuros consensos. Como por la noche del 9 se jugará una de las semifinales de la Copa América en la que puede estar involucrado el seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, para que no se superponga la actividad en Tucumán, se hará en la madrugada.

Milei, durante el acto que protagonizó el 25 de mayo en Córdoba (REUTERS)

En la redacción de esos 10 puntos hubo modificaciones como un gesto de buena voluntad hacia los gobernadores. El Ejecutivo le cambió el título al documento que antes era Pacto de Mayo -se pospuso su firma por las demoras en la sanción de la Ley Bases en el Congreso- se eliminó el noveno punto que era el referido a los temas electorales, cambió de lugar el ítem sobre la reducción del gasto público y se incluyó a la educación como uno de los puntos a acordar.

También en el final, le agregaron un párrafo que alude a la creación del Consejo de Mayo que anunció Milei en Córdoba hace un mes. Serviría para diagramar proyectos de ley esos puntos. “Quienes suscriben al presente documento se comprometen, a su vez, a la constitución de un Consejo de Mayo para discutir el grande, augusto y sagrado objeto de la refundación de la Patria. Este organismo estará compuesto por un Presidente del Consejo de Mayo, por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante de la Cámara de Diputados, un representante del Senado, un representante de las provincias, un representante de las entidades gremiales y un representante del sector empresarial”, expresa.

El gran candidato para presidir el Consejo de Mayo es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Guillermo Francos

El Tedeum y el desfile del 9 de julio

Los planes para lo que pasará el Día de la Independencia, en tanto, se mantienen. La conmemoración religiosa en la Catedral será a partir de las 9 y el desfile empezará a las 11 en la intersección de Austria y la avenida Federico Alcorta, donde se ubica la Floris Generalis, y seguirá por Avenida del Libertador. Todavía no se definió la extensión que tendrá el paso de los uniformados, aunque se calcula que serán 5.000 los involucrados y que abarcarán a las tres fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Los Veteranos de Malvinas estarán encabezando el acto.

Antes del 9 de julio, Milei tendrá otras actividades. Visitará por primera vez el jueves 4 la provincia de San Juan, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzará un plan de alfabetización, que se acordó en el último Consejo Federal que se realizó en el Palacio Pizzurno. Al día siguiente, el jefe de Estado irá al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) en el barrio de Núñez donde despedirá a los atletas argentinos que participarán de los Juegos Olímpicos de París a partir del 26 de este mes.

El sábado se trasladará a Camboriú, en el estado de Santa Catarina, para compartir con el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro la Expocentro que se extenderá hasta el domingo, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). La vuelta al país está prevista para el domingo 7.