Cuatro gobernadores le reclamaron al Ejecutivo reactivar la obra pública y generar infraestructura para la producción

Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza)

Cuatro gobernadores pertenecientes a la Región Centro de la Argentina expusieron en la Convención 2024 de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) en La Rural y coincidieron en que en la actual coyuntura y para que se produzca una reactivación económica es necesario que el Gobierno nacional reactive la obra pública e impulse la infraestructura necesaria con una mirada federal que permita la recuperación productiva.

Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro integraron el panel “Infraestructura y Empleo, el rol de las provincias”. Los cuatro mostraron su acuerdo con los esfuerzos del Ejecutivo nacional por el ordenamiento fiscal que se produjo en los primeros seis meses de Javier Milei.

Pullaro abrió la mesa de debate ya que un rato más tarde se encontró con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada, donde firmó el traspaso de algunas obras nacionales a la órbita provincial. Casi como un calco de sus reclamos a Milei en el acto que protagonizaron juntos el 20 de junio en la celebración del Día de la Bandera, el mandatario santafesino reiteró que Santa Fe necesita “obras estratégicas para nosotros y para la Argentina. Sólo se saldrá adelante si se produce más. Son obras que permitirán desplegar nuestro potencial en este momento complejo. Lo primero que hicimos fue sanear nuestras cuentas, pagar las deudas, redeterminar precios. Dentro de una fuerte recesión e inflación es clave ser eficientes, armar una economía anticíclica para que no se caigan nuestras economías. Trabajar en la demanda para que Nación pueda reactivar las obras del interior productivo”.

Pullaro reseñó que en Santa Fe se pudo “retomar obras con recursos propios y con organismos internacionales” pero remarcó que hay “obras viales que solo puede hacer el Estado”. Puso como ejemplo quién quedará a cargo del desarrollo del complejo interportuario, que deberían realizarse para mejorar los accesos a los puertos de la ciudad de Rosario. “Hay que determinar quién se hace cargo. Quién debería hacerlo. Tenemos diálogo con el Gobierno y quiere hacerse cargo de esas rutas. Pusimos 50 millones de dólares para mejorar los caminos que llevan al puerto. Pero hay obras que están desactivadas. Y se necesita un plan de obras públicas, con el Estado acompañando al sector privado.

El gobernador de Entre Ríos

El más crítico fue Llaryora, el último en exponer, cuando ya Pullaro se había retirado del escenario montado frente a un auditorio casi completo en sus 1.000 asientos.

¿Conocen algún país que se haya desarrollado sin caminos, sin agua, sin conectividad? Es imposible desarrollarse sin infraestructura y sin obra pública”, resaltó el cordobés que es uno de los mandatarios provinciales que apoyan la aprobación de la Ley Bases y que también está dispuesto a firmar el Pacto de Mayo, que propugna Milei.

“La infraestructura es parte esencial del desarrollo, es la madre del progreso y del crecimiento. No hacer eso y cuestionarlo nos trae dos problemas: el mantenimiento de la infraestructura ya existente, y la nueva infraestructura que no se hace”, señaló en coincidencia con algunos de los expositores anteriores en otros paneles durante el día. La construcción perdió 100 mil empleos directos desde que asumió el gobierno libertario, según las estimaciones de los empresarios agrupados en CAMARCO.

El mandatario de Santa Fe

Llaryora destacó la importancia de acomodar los números de la macroeconomía argentina y afirmó estar de acuerdo con el RIGI (Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones) incluido en la Ley Bases como uno de sus puntos más importantes “porque Argentina tiene futuro, pero para desarrollar eso necesitamos más infraestructura, no menos. Si no desarrollamos rápidamente la infraestructura necesaria para sacar los recursos naturales, no hay plan que sobreviva. Para que un plan económico sea sostenible tiene que tener un plan productivo, que necesita tener infraestructura. En gas, en petróleo, en minería, todos necesitan infraestructura para sacar esos recursos. Necesitamos ferrocarriles para eso, energía eléctrica, un plan productivo y una mirada financiera, pero un plan de obra pública para desarrollarlo”.

Finalmente pidió que se rebajen las retenciones al campo como un modo de estimular la producción: “Las provincias tenemos que encender otros motores en la Argentina, bajando retenciones, para multiplicar la producción por 2 o 3. Dar servicios a otras provincias en sus emprendimientos privados. Hay una mirada unitaria del desarrollo, pero las riquezas están en las provincias, así que hay que tener una mirada federal para crecer, y si no hacemos infraestructura esos recursos no los vamos a poder exportar”.

Frigerio, un rato antes, también había hablado de sus coincidencias con el trabajo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía pero hizo hincapié en la necesidad de aumentar la infraestructura: “Hay cosas que no se discuten. Es necesario trabajar en el equilibrio de las cuentas públicas, desterrar la inflación. Y a la vez percibo que hay otras cosas claras como la importancia de la infraestructura. Así no vamos a sostener el desarrollo a través del tiempo. La defensa de la obra pública, hay que decirla a viva voz”.

También solicitó ingenio para conseguir financiamiento. “Hay que hablar del financiamiento para hacer estas obras. Aprendí en la facultad como economista que lo que se amortiza no se puede hacer en un solo ejercicio, sino a largo plazo. Hay obras que puede financiar el privado, pero en este estadío se necesita de la tutela del Estado, del interés del Estado para que puedan llevarse a cabo, como fue la Panamericana en su momento.

El mendocino Cornejo sostuvo, por su parte que se necesita del éxito de gobierno nacional para el crecimiento pero insistió en la necesidad de que haya más diálogo y fue otro de los que mencionó la falta de recursos como uno de los obstáculos a sortear. “Estamos en un nivel de descapitalización de la infraestructura que no se puede recuperar rápido, más en este contexto. Solo el 11% el mercado de capitales hace obras privadas”.

Además, dijo que el Estado “no puede estar afuera de la obra pública. Precisamos ferrocarriles, inversiones, la reactivación para la logística para provincias dedicadas a cargas. No hay mercado de capitales para pensar que solo el privado puede desarrollar obras. Proyectos que agreguen valor a nuestras economías”.

“Mendoza armó un fondo de 1023 millones de pesos que priorizan obras de energía, agua, caminos, trenes, son fondos propios hay que ver que tiene pensado Nación, para los proyectos más viables. Que no sea solo la primavera de bajar la inflación”.

Acto en Casa Rosada

El gobernador Poggi firma el acuerdo de traspaso de obras de Nación a San Luis

Después de ese evento, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo en Casa Rosada una serie de encuentros con los gobernadores Pullaro, Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) para firmar acuerdos para el traspaso y cooperación de obras públicas, educativas y de vivienda. En la firma de estos convenios se incluyen proyectos hídricos, de saneamiento y ampliación de la red de agua potable, de mejoramiento urbano, de construcción de rutas y caminos, y de ampliación y refacción de edificios escolares y de viviendas, entre otros.

Participaron de los encuentros el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano; el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; el secretario de Desarrollo Territorial, Rodrigo Aybar; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el subsecretario de Hábitat y Vivienda, Santiago Sánchez Sorondo; y el titular del ENOHSA, Bartolomé Heredia.

Por Santa Fe, también estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico; el director de Vivienda y Hábitat, Lucas Crivelli; y el director de Vialidad Nacional en el Distrito 7, Javier Picinato. En el caso de San Juan, participó además el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. Finalmente, por San Luis asistió el ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez. La firma de estos acuerdos con Santa Fe, San Juan y San Luis va en línea con los convenios de similares características celebrados días atrás con las provincias de Misiones, Santa Cruz, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán.

Orrego firmó en Casa Rosada el acuerdo para que Nación le transfiera a San Juan las obras para ser finalizadas