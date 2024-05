Pullaro apoyó la aplicación del sistema acusatorio en Rosario, avaló la Ley Bases y criticó la ola de paros: “Hay abusos”

Pullaro respaldó la decisión del gobierno de poner en marcha en Rosario el sistema acusatorio para enfrentar a los narcos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, elogió la puesta en marcha en Rosario, la ciudad del país más golpeada por la violencia narcocriminal, del Código Procesal Penal reformado que buscará tener juicios más ágiles y dar a los fiscales mayor capacidad para avanzar con investigaciones sobre los delitos más graves del ámbito federal. El mandatario también se pronunció a favor de que el Senado apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, incluso con los cambios en el Impuesto a las Ganancias, y cuestionó la ola de paros y medidas de fuerza que vienen realizando los gremios: “Hay abusos”, advirtió.

Pullaro participará del acto que esta tarde, en la Universidad de Rosario, protagonizarán funcionarios del Gobierno y la Justicia nacional y provincial para activar la aplicación del Código Procesal Penal reformado. A última hora del domingo, en diálogo con Infobae, el mandatario habló sobre esa medida y también se refirió a la coyuntura política nacional, en el inicio de una semana clave para el gobierno de Javier Milei tanto por el debate en la Cámara alta como por la ofensiva sindical que terminará con el segundo paro general en 5 meses de gobierno.

Su opinión sobre la aplicación del sistema acusatorio es gravitante por la violencia narcocriminal que pega fuerte en Rosario y la ofensiva que desplegó apenas asumió la gobernación, con más patrullajes, un endurecimiento en las condiciones de detención de los líderes de las bandas delictivas y una política de combate frontal a la criminalidad compleja. Aunque Pullaro evita referirse a las estadísticas, la ciudad registró hasta los primeros días de mayo 43 muertos, que contrastan con los 113 que para el mismo lapso se contabilizaban el año pasado, y los 108 del 2022.

Sistema Acusatorio en Rosario. Stella Maris Martínez, Horacio Rosatti, Mariano Cúneo Libarona, Eduardo Casal y Mariano Borinsky

–¿Qué opina de la puesta en marcha en su provincia del sistema acusatorio?

–Lo veo muy bien. Es un salto muy importante porque se empoderan a los fiscales y se le da transparencia a todo el proceso penal. Con audiencias orales y públicas se permitirá que la sociedad observe también a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a todas las partes. Hasta ahora, se terminaban aprovechando de diferentes trampas que le encontraban al sistema, que hacía que los narcos estuvieran libres. Si hubiéramos tenido antes este sistema, Rosario no estaría como está.

–¿Por qué?

–Acá el narcotráfico creció y creció con mucha impunidad e inacción, tal vez hasta por miedo. No puedo decir que hubo complicidad, pero sí que como no se visualizaba el tema claramente, no pasaba nada. Con esta reforma, acá la sociedad va a poder visualizar esas cosas. Van a estar pendientes los expertos, los profesionales, los periodistas y la sociedad civil en general.

–Usted está encarando un combate frontal contra las bandas narco ¿qué otro aspecto que contempla el sistema acusatorio ayudará a esa tarea?

–A partir de ahora habrá alguien que acusa e investiga, que van a ser los fiscales; alguien que defiende a los potenciales imputados; y a un juez que sin estar contaminado por otros aspectos del proceso, va a tener la misión de tomar medidas y decisiones. Antes el que instruía la causa era el juez. Indudablemente, todo el proceso terminaba siendo menos transparente.

–Hubo desde el ámbito judicial algunas alertas porque se planteó que se puso en marcha este cambio demasiado rápido. ¿Qué piensa?

–El ministro vino a la provincia de Santa Fe, planteó que en un mes se iba a poner en marcha en marcha, algunos dijeron “no podemos” pero se avanzó y se cumplió el objetivo. Si no se hacía de esta manera íbamos a estar dos años dando vueltas. Lo de Cúneo Libarona estuvo muy bien.

–Lo llevo a la política nacional. Esta semana se trata en el Senado la Ley Bases y el paquete fiscal. ¿Qué mirada tiene? ¿Qué debería hacer la Cámara?

–Los diputados de Santa Fe apoyaron la Ley Bases. Creo que lo que había que corregir se corrigió y entiendo que sería importante que Milei pueda tener la herramienta que está planteando. Tal vez hay temas que tenemos que ponerlos en la agenda también, como es el financiamiento de la educación, y es un buen momento para discutirlo. Son temas que en la República Argentina no pueden quedar ausentes. Pero creo que la ley debería salir.

–¿Incluso con la vuelta del Impuesto a las Ganancias que contempla el paquete fiscal?

–Nosotros obviamente queríamos un impuesto a los altos ingresos y a las personas que más bienes tienen. Se tomó una parte del planteo. No se gravaron los bienes en el exterior, como habíamos propuesto en un proyecto que impulsamos, pero si se grava al 5% de la población de mayores ingresos. Creo que es un avance. Antes Ganancias había arrancado de $ 890.000 y ahora estamos en $ 1.800.000. Se corrigió. Nosotros pedíamos que se grabe al 3% más rico se está gravando el 5% que más peso tiene de la sociedad. Fue un avance importante y por eso nuestros diputados la votaron.

–El kirchnerismo en el Senado no quiere votar la Ley Bases y en simultáneo la CGT anuncia que va a hacer su segundo paro general. ¿Cómo interpreta ambas situaciones?

–Es saludable que en un país democrático quienes piensan distinto lo puedan manifestar, que se puedan expresar y rechazar las normas que manda el Presidente si no están de acuerdo. Lo importante es que las diferencias las podamos plantear en el marco del respeto. Yo no me enojo cuando alguien me vota en contra una ley porque piensa distinto.

Tal vez los paros, en una Argentina que está tan golpeada, y con un sistema productivo tan golpeado, tenemos que encontrar otra forma de manifestarnos, con mucho respeto, pero sin parar el sistema productivo y sin parar al Estado. Los chicos tienen que estar en la escuela, las fábricas tienen que estar produciendo, el Estado tiene que estar ganando niveles de eficiencia.

–¿Desde este lunes van a haber paros en el transporte y en otros sectores también?

–Eso lo tenemos que empezar a revisar. No estoy en contra del derecho a huelga, pero creo que hay abuso en muchas oportunidades. Tenemos que empezar a revisarlo.

–¿Es un abuso que la CGT realice dos paros generales en cinco meses de gobierno?

–A mí ya me hicieron ocho paros. Me parece que eso es haber cruzado la línea.

–¿Esto tiene alguna finalidad política o sólo es reivindicación sindical?

–Entiendo que es salarial y en gran parte tienen razón. Y tienen razón también los trabajadores que a mí me reclaman, más allá de que Santa Fe es la segunda provincia que mejores sueldos paga a los empleados públicos de la República Argentina. Pero hay que reconocen que no pagamos buenos sueldos y la gente tiene razón en reclamar, pero yo aumenté los salarios en 56% y a mí la recaudación me aumentó 30%. Entonces también me tienen que entender. No voy a dejar de comprar móviles o de poner plata en seguridad para pagar aumentos de sueldos, porque tengo muchas cosas que atender.

No escondo nada, puse los números arriba de la mesa, mostré los balances, la cuenta de inversión está a la vista y es pública. A mí nadie me puede decir tenés guita guardada y nos estás “canuteando” y no nos querés pagar. Si aumento los sueldos del empleado público, no hago las obras que van a servir para el desarrollo de la provincia. Las partidas de alimentos las aumente todas 500% y 500% la partida de medicamentos, porque no voy a dejar a nadie sin comer y a nadie sin sin remedio.

–La última tiene que ver con la cuestión del narcotráfico. El mes pasado se vivieron momentos de zozobra por la serie de crímenes de inocentes. ¿Cómo está la situación ahora?

–Estoy ocupado y trabajando mucho y coordinando mucho con el gobierno nacional. Estamos encima del tema. Acá hay bandas que actúan de manera mucho más violentos que en el resto del país, por eso prefiero evitar mantener la prudencia.