“Milei es el Zaffaroni del Derecho Penal Tributario”: Cristina Kirchner compartió el discurso de una diputada por el Día del Trabajador

El discurso de la diputada y dirigente sindical, Vanesa Siley, que compartió Cristina Kirchner por el 1 de Mayo

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner compartió en el Día Internacional del Trabajador el discurso que dio la diputada nacional de Unión por la Patria y dirigente sindical, Vanesa Siley, durante el tratamiento de la “Ley Bases”, y se mostró crítica con la reforma laboral contenida en el paquete legislativo impulsado por el presidente Javier Milei. Fiel a su estilo, cargó contra el mandatario festejando una ocurrencia que deslizó Siley cuando tomó la palabra este martes en la Cámara baja.

“Hoy, en el día de los trabajadores, quiero compartir el discurso de la diputada Vanesa Siley, en la sesión de ayer, cuando se trató el capítulo de reforma laboral y trabajo no registrado de la autodenominada “Ley de Bases” y “Reforma Fiscal”, arranca el mensaje de la dos veces ex presidenta, publicado en su cuenta de X.

“Son nueve minutos imperdibles donde la diputada Siley, militante política y dirigente sindical, -continúa el texto- analiza los resultados (o sea… evidencia empírica) de las teorías políticas aplicadas durante 40 años de democracia y que, fracasadas una y otra vez, se vuelven a aplicar beneficiando solo a quienes evaden y se apropian de la rentabilidad laboral”.

En el remate de su publicación, CFK coincidió con la dirigente sindical en la “caracterización sobre que el verdadero problema es la economía no declarada” y festejó “un acierto y su sentido del humor, al decir que Milei es el Zaffaroni del Derecho Penal Tributario”. “Una ocurrente metáfora que seguramente no ofenderá al destacado académico penalista, quien también tiene un gran sentido del humor”, remató.

Se trata de una comparación irónica sobre las críticas que frecuentemente recibió el ex juez de la Corte Suprema acerca de su doctrina “garantista” en relación al castigo penal en la aplicación de los delitos comunes, y que a criterio de CFK y de Siley, es asimilable a los beneficios que percibirán las personas que evadieron impuestos y no asumen sus responsabilidades legales en la registración laboral, en caso de aprobarse la Ley Bases.

Cristina Kirchner y Vanesa Siley, durante un acto de campaña electoral en 2021

El discurso de Vanesa Siley en la Cámara de Diputados

En la maratónica sesión de la Cámara de Diputados, uno de los momentos que más tiempo insumió durante la votación en particular fueron los artículos referidos a la reforma laboral. La primera parte del capítulo se aprobó por 138 votos afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones, con el rechazo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U) y otros legisladores de otras bancadas.

En su intervención, la diputada nacional y titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales cuestionó que desde algunos “centros de pensamiento” se considere el empleo como “un subfactor de la economía” y una “variable de ajuste” . A partir de esta premisa, desarrollan “la teoría de que el trabajo es un costo elevado, las contribuciones patronales y los aportes son vistos como impuestos”. Y esta visión derivaría en políticas de registración y promoción de empleo que incluyen “reducciones de contribuciones y sanciones”.

Para la legisladora, los aportes patronales no son impuestos, “sino parte del salario diferido del trabajador” y que, por lo tanto, constituyen parte de la remuneración de los asalariados, algo que “se está derogando en varios artículos de la Ley 24.013″ con el paquete legislativo.

“Por ejemplo, cuando asume Néstor Kirchner el trabajo no registrado del 50%. Termina Cristina con el 32 por ciento. A partir de ahí, el trabajo no registrado comienza a subir y los regímenes promocionales, de empleo y de capitales proliferaron en la Argentina. Esto lo tiene muy bien en claro un estudio jurídico Lisicki Litvin & Asociados, que hoy integra el Gobierno, y que fue el que promovió el blanqueo de Macri”, siguió Siley.

"Con respeto de Zaffaroni, Milei es el Zaffaroni del Derecho Penal tributario. Para los que cometen delitos de evasión, hay garantías y quita de penas", dijo Siley en su intervención en la Cámara de Diputados

“Acá tengo una nota de la BBC Mundo donde entrevistan a Litvin. El señor sigue diciendo que el problema de la Argentina es la economía no registrada, no el trabajo no registrado. El problema de la Argentina sigue siendo la rentabilidad no declarada. Entonces propone blanqueo de capitales y regímenes promocionales del trabajo, y siguen fracasando. El trabajo no registrado sigue subiendo, no está disminuyendo nunca. Y digo que este hombre que ‘la vio’ hoy debe estar muy contento porque la titular de la AFIP es Florencia Misrahi, que era la contadora de Susana Giménez. Hoy integra la AFIP desde el centro del propio Estado y va a impulsar la evasión tributaria. Porque después se quejan de Zaffaroni. Con respeto de Zaffaroni, Milei es el Zaffaroni del Derecho Penal tributario. Para los que cometen delitos de evasión, hay garantías, garantías, garantías y garantías... y quita de penas. Y así seguimos, así estamos”, ironizó.

Sobre el cierre de su intervención, Siley recordó que durante la gestión de Carlos Castagneto al frente de la AFIP inspeccionó restaurantes gastronómicos en Puerto Madero con diferencias de “hasta 200% entre las ventas observadas y las declaradas”. “Ahí vemos claramente cómo está la rentabilidad no declarada y, a la vez, encontraron un 25% de informalidad laboral. Tenemos que terminar de el chamuyo de que el trabajo sale caro y empezar a analizar de verdad el problema, que tenemos una economía no declarada, y que en términos generales la economía es una sola la que lleva a este arrastre”, ejemplificó.

“Si del 2003 al 2015 hubo más derechos, hubo más trabajo, hubo más impuestos, hubo más industria y no se destruyó ningún puesto de trabajo. ¿Por qué aplicamos las recetas inversas que han fracasado históricamente en la sociedad?”, concluyó la diputada nacional.