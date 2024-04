La CGT abrió la discusión interna para elaborar una reforma laboral propia

La mesa chica de la CGT habló ayer sobre la continuidad del plan de lucha, pero también se planteó la posibilidad de una reforma laboral propia

No sólo de paros vive la CGT. En la reunión de la mesa chica que se hizo hace 24 horas, se habló por primera vez sobre la posibilidad de que la central obrera elabore su propia propuesta de reforma laboral para debatirla con otros sectores y ofrecerla como una alternativa a la del gobierno libertario.

El tema fue planteado ayer por Cristian Jerónimo, titular del Sindicato de Empleados del Vidrio, como una forma de salir de la encerrona en la que la CGT se opone a todo cambio de la legislación laboral sin plantear una propuesta distinta. Lo curioso, además, es que este dirigente pertenece al sector del cotitular cegetista Pablo Moyano (Camioneros), que rechaza cualquier tipo de reforma laboral.

La idea que planteó Jerónimo fue apoyada por varios dirigentes y, aunque en el encuentro realizado en UPCN no se tomó una decisión, el solo hecho de que se haya conversado y que haya logrado respaldos internos se convirtió en un hecho inédito dentro del sindicalismo peronista, donde, hasta ahora, sólo Facundo Moyano, el secretario adjunto del Sindicato de Peajes, viene proponiendo en soledad la necesidad de debatir una “adecuación” de las leyes laborales para revertir el aumento del trabajo no registrado y darles protección a los trabajadores que hoy no la tienen.

Omar Plaini, Mario Manrique, Cristian Jerónimo y Pablo Moyano, en la reunión de la mesa chica de la CGT

“En eso estamos, ciertamente”, admitió a Infobae un alto directivo de la CGT. Y agregó: “No somos conservadores y nos planteamos una modernización ante el impacto del mundo cibernético y de la necesidad de generar un mecanismo de transición de la informalidad laboral a la formalidad”.

La misma fuente reveló: “Tenemos borradores (sobre una reforma laboral), pero deben ser considerados como parte de una metodología en donde exista la instancia del dialogo tripartito”. Con esta frase, el sindicalista apunta a que la propuesta cegetista sea debatida con el Gobierno y los empresarios. Hasta ahora, era una variante que no había sido admitida ni explicitada.

En la reunión de la CGT también hubo sindicalistas que elogiaron calurosamente un proyecto de ley presentado la semana pasada por el bloque de senadores nacionales de la UCR, que es una propuestra de reforma laboral limitada porque rescata sólo tres ejes del DNU 70 dictado por Javier Milei: un Fondo de Cese Laboral para reemplazar la indemnización a los nuevos empleados, la modificación de las multas laborales y la extensión del período de prueba de trabajadores a 6 meses.

Héctor Daer y José Luis Lingeri, en la reunión de la mesa chica de la CGT

“El proyecto radical tiene un guiño de los peronistas”, deslizaron los dirigentes cegetistas en el encuentro de UPCN para dar la idea de que la central obrera podría brindarle su respaldo como una forma de obturar el debate sobre la reforma laboral libertaria, incluida en la Ley Bases que elevará el Poder Ejecutivo al Congreso y cuyo contenido se está tratando de consensuar con los gobernadores.

En la iniciativa de la UCR no están algunos de los puntos de la reforma laboral de Milei que son más irritativos para el poder sindical: por ejemplo, las trabas para las cuotas solidarias, la limitación en la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, y la reglamentación del derecho de huelga mediante la incorporación de la educación y el transporte entre los servicios esenciales, con el mantenimiento del 75% de la actividad normal.

El viraje cegetista ya se había insinuado hace dos semanas en la AmCham Summit 2024, donde Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), dos de los máximos líderes de la CGT, no se negaron a debatir un tema tabú para el sindicalismo. “No tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral si es que nos convocan, pero no queremos ni apoyaremos la destrucción de la estructura sindical”, dijo Rodríguez. Y Daer lo apuntaló: “Creemos en la construcción de consenso, sabemos que eso lo hacemos juntos y que es para toda la sociedad. Trabajamos para que las empresas funcionen y tengan rentabilidad, pero también para que los trabajadores puedan trabajar”.

Gerardo Martínez se mostró dispuesto desde la CGT a "proponer esquemas que generen mas trabajo y mejores ingresos”

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), tiene la misma postura que Daer y Rodríguez, colegas del sector dialoguista. Consultado por Infobae, no descartó que se impulse el debate de una reforma laboral: “La CGT representa un sindicalismo dinámico y actualizado que actúa en todas las dimensiones de lo que significa la sustentabilidad y la productividad sin perder derechos y mostrando que para haya empresa debe haber trabajadores, y viceversa. Por eso nos sentimos seguros y sin miedo sin temor a sentarnos a una mesa tripartita para resolver los problemas y proponer esquemas que generen mas trabajo y mejores ingresos”.

Aun así, en la CGT no hay opiniones unánimes sobre el tema. El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, del sector duro prokirchnerista, negó que la CGT esté trabajando en una propuesta de reforma laboral y dijo que hay organizaciones sindicales que “están trabajando para actualizar los convenios colectivos de trabajo”. En diálogo con la radio AM 750, el dirigente insistió: “Nunca la CGT se planteó un proyecto propio para modificar las leyes laborales”.

La postura del jefe metalúrgico pone en evidencia la polémica interna sobre el tema. Hay dirigentes que piensan plantear la necesidad de elaborar una propuesta de reforma laboral en la próxima reunión del Consejo Directivo de la CGT, que tendrá lugar el jueves 11, luego de que se defina la fecha y la modalidad de la próxima medida de fuerza. No son pocos los sindicalistas que opinan que la CGT debe tener proyectos propios para entablar otro tipo de debate con el sector político y empresarial.

Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria, impulsa el debate de una Ley Federal de Transporte elaborada por los gremios del sector

Este sería uno de los puntos sobre los que conversará la CGT con los senadores nacionales de Unión por la Patria que irán el miércoles próximo a la sede de Azopardo 802 con la intención de consensuar una posición común contra la restitución del Impuesto a la Ganancias que promueve la Casa Rosada.

A esta altura, no son pocos los dirigentes gremiales que quieren generar propuestas para salir del esquema tradicional del rechazo sistemático a cualquier iniciativa de cambio del status quo. Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), por ejemplo, impulsa con sus colegas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) un proyecto de Ley Federal del Transporte para que sea discutido en el Congreso. Lo vienen impulsando desde que Alberto Fernández era Presidente y ahora se juramentaron en buscar consenso para que llegue por fin al recinto parlamentario.

Algunos quieren que ese mismo camino tenga una propuesta de reforma laboral, imaginada, además, como una forma de reconciliarse con un sector de la sociedad que mira de reojo a un sindicalismo peronista cuya estrategia sigue concentrada en el reclamo y la protesta permanentes.