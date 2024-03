A 48 años del Golpe Militar, Alberto Fernández apuntó contra los que “intentan tergiversar la verdad”

El golpe de 1976: del “consenso social a la dictadura” que admitía Firmenich al “peor gobierno militar de la historia” según Massera El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, encabezadas por la junta militar compuesta por Videla, Massera y Agosti, tomaron el poder. Los sectores políticos que alentaron el derrocamiento de Isabel Perón y formaron parte del gobierno de facto. El fracaso de los militares. Qué hubiera pasado si ganaban los terroristas. Y la hora de la revancha

La junta militar que derrocó a Isabel Perón el 24 de marzo de 1976: Emilio Massera, Jorge Videla y Orlando Agosti, cuando juraron el 29 de marzo de ese año (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

El pasado martes 19 fui invitado a la Casa de Gobierno para dar una corta exposición para una película sobre el 24 de marzo de 1976. No fue un día cualquiera porque volvía después de 22 años a recorrer sus pasillos y algunos salones. Grande fue mi sorpresa cuando la gente joven salió a saludarme y acompañarme al Salón Blanco donde serían filmadas mis palabras. Durante el corto lapso de tiempo que me asignaron no hice otra cosa que repetir lo que vengo reseñando con el mismo rigor documental desde “Nadie Fue” (2006) y los 14 libros que lo siguieron con mi editorial Sudamericana e Infobae. Tenía muchas cosas para contar pero el tiempo no me ayudó. Ahora de una manera más ordenada, como aprendí leyendo a Adolfo Saldías, les cuento a los lectores: