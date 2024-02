“Esa risita nerviosa...”: duro cruce entre Iván Noble y el diputado Bertie Benegas Lynch en las redes sociales

Iván Noble y el diputado "Bertie" Benegas Lynch discutieron con chicanas por redes sociales sobre la Ley Ómnibus

Una discusión a través de las redes sociales se viralizó en el medio del debate de la Ley Ómnibus que busca aprobar el presidente Javier Milei. Iván Noble, acostumbrado a utilizar su cuenta de X para realizar comentarios con sorna y expresar sus opiniones políticas, reaccionó a un video en el que un grupo de manifestantes opositores insultan al diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch en los alrededores del Congreso de la Nación. “Esa risita de garca asustado”, comentó el cantante.

“Bertie”, recién llegado a la Cámara baja tras las elecciones de 2023, vio el posteo y le invitó al líder de Los Caballeros de la Quema a conversar, aunque en tono de burla: “Un poco más de nobleza, Noble. Cuando quieras nos juntamos y me explicás por qué crees que soy un garca por defender la libertad. Vivimos cerca. No te digo de jugar al tenis porque sos horrible”.

Ahora, le iba a tocar su turno de responder al intérprete de “Avanti Morocha” y “Fulanos de Nadie”. Sin abandonar el mismo tono de humor, Iván Noble respondió la invitación con una crítica implícita a Benegas Lynch, dando a entender que no está a la altura de ejercer un cargo político.

“Le agradezco el convite, diputado. Me temo que no podríamos ponernos de acuerdo en nada. Los tipos como yo no gustan de gente como Ud. Y viceversa, claro. PD: creo entender que usted es muy bueno al tenis. Qué pena que no se dedicó. Hubiera sido un win win para muchos”, soltó el artista.

El dirigente libertario fue agredido verbalmente por un grupo de manifestantes

El intercambio siguió, esta vez, con otro comentario del legislador del bloque de La Libertad Avanza (LLA), que incluyó una descalificación personal hacia Noble. Y una nueva chicana sobre el desempeño artístico del músico.

“Creo en debates de buena fe y honestos. Por lo visto sos refractarios a un intercambio de mutuo aporte. Te aferrás a un prejuicio que criaste, abrazaste y se te enquistó. Morirás sin sumar o contrastar ideas. Qué pena. No soy muy bueno al tenis, casi como vos con la viola”, publicó Benegas Lynch.

En ese momento, y sin abandonar el tono chicanero, Iván Noble modificó su estrategia discursiva y decidió aceptar la invitación, aunque con un temario definido y algunas condiciones.

El primer mensaje del cruce

“Tenes razón. Pensándolo bien podríamos alguna vez juntarnos. Si no criaste ni abrazas el prejuicio de los “artistas ensobrados” tal vez podamos hablar de los artículos 350 y 351 de la Ley Ómnibus y sus consecuencias para autores y compositores. Y quien te dice peloteamos un rato”, finalizó el cantante.

El compositor se refería a los artículos 350 y 351 relativos al Régimen de propiedad intelectual del proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, que establece en esos puntos que los profesionales abarcados puedan recurrir a gestionar sus derechos de autor de manera individual.

Explícitamente, el artículo 350 del Capítulo II de la ‘Ley Ómnibus’ propone que los titulares de derechos de autor puedan “formar asociaciones para la defensa de sus intereses”, así como “optar libremente entre afiliarse a una sociedad de gestión colectiva o no”. También se les permitirá “elegir entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual o a través de dicha sociedad”.

El oficialismo defiende esta medida porque, según sus argumentos, tiene la intención de favorecer la competencia. Se trata de una modificación provocó una fuerte controversia de las entidades reconocidas para gestionar los derechos de autor, y reúne el rechazo de miles de artistas que se expresaron públicamente.

La Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), que agrupa a los autores con actividad en cine, teatro, radio, televisión y plataformas, advirtió que la organización “desaparecería tal y como hoy la conocemos” en caso de que se aprueben los artículos 350 y 351.

El presidente de SAGAI, el actor Jorge Marrale, advirtió también en el plenario de comisiones para debatir el proyecto de ley sobre el “enorme riesgo” que las sociedades argentinas de gestión de derechos de autores e intérpretes.“Los derechos económicos de nuestros socios y socias se verán seriamente afectados. El cobro y la distribución de derechos de propiedad intelectual está reconocido como un derecho de carácter alimentario por la jurisprudencia argentina. No es un privilegio”, afirmó.