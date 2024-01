Debate por la Ley Ómnibus, en vivo: todos los detalles sobre la discusión en Diputados, minuto a minuto

Martín Menem: “No hay plata y no hay tiempo, así que la idea es acelerar el trámite”

“No hay plata y no hay tiempo, así que la idea es acelerar el trámite para dictaminar lo antes posible. Tenemos que darle al Presidente la ley que necesita. Si se tiene que trabajar sábado y domingo, no hay problema. Es enero y están todos (legisladores) acá. Ese no es un dato menor”, aseguró Menem en declaraciones a radio Mitre.