La protesta policial que se desató en La Rioja recalentó el enfrentamiento del gobernador Quintela con Milei

La protesta de la Policía en la Plaza 25 de Mayo de La Rioja ya lleva más de 24 horas

Ayer por la noche efectivos de la policía de La Rioja, activos y retirados, se concentraron en la Plaza 25 de Mayo para manifestarse contra el gobierno provincial que conduce Ricardo Quintela y pedir un aumento de sueldo. La convocatoria se realizó a través de mensajes de WhatsApp en los que los propios integrantes de la fuerza de seguridad pedían la unidad de los colegas para luchar por una mejora de la condición salarial.

La protesta comenzó cerca de las 22 de ayer y continúa al día de hoy, con quema de cubiertas, cánticos y asambleas. Incluso esta noche se espera una protesta paralela de empleados públicos y de otros vinculados al sistema de salud de la provincia. Dos manifestaciones que acrecentarán el malestar que hay distintos sectores de la sociedad riojana. Desde la delegación ATE riojana le pidieron una audiencia al Gobernador para reclamarle una “recomposición salarial urgente”. Un encadenamiento de reclamos que empiezan a caldear los ánimos en la provincia.

Pasada la medianoche los principales referentes del reclamo policial se reunieron con el Jefe de Gabinete Juan Luna, y el Ministro de Seguridad y Derechos Humanos, Miguel Ángel Zarate, para tratar de buscar un acuerdo. Según trascendió la reunión no fue en buenos términos y no se pudo llegar a un punto en común para desactivar la protesta. Por eso la protesta continúa al día de hoy y sin fecha límite de finalización.

Los policías pidieron ver al gobernador Quintela que, en primera instancia, les mandó a decir que los recibiría el martes de la semana que viene debido a que no estaba en la provincia, pero luego regresó y es probable que se reúna con ellos en las próximas horas para evitar que el conflicto se agrande y la situación se desmadre.

De la manifestación participan policías retirados y activos

Ayer a la noche el Gobernador subió un mensaje a sus redes sociales en el que explicó la situación financiera de la provincia y volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y su gobierno por una deuda que la Nación y tiene con La Rioja. “Queremos aumentar los sueldos y necesitamos que Nación envíe los fondos que le corresponden a las y los riojanos”, sostuvo.

“Siempre trabajamos para que los aumentos vayan en consonancia con la inflación que venimos viviendo desde hace mucho y el crecimiento de la misma con las medidas de shock y perjudiciales del actual gobierno nacional, han logrado que los sueldos de las y los trabajadores queden muy por debajo de la inflación provocando una fuerte pérdida del poder adquisitivo con una devaluación del 120%”, indicó Quintela.

En esa línea, volvió a pedirle al gobierno nacional “el envío de fondos que nos deben este año que es de 9300 millones de pesos para poder otorgar aumentos” y los acusó de “hacer oídos sordos a este pedido dejando a un lado la necesidad de las provincias”. Y agregó: “El Estado nacional debe garantizar que esos fondos lleguen para no seguir congelando sueldos, pues ya se siente y con más fuerza la desesperación e incertidumbre”.

En el oficialismo provincial ven detrás de la protesta a una parte de la dirigencia libertaria que responde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Creen que desde La Libertad Avanza están agitando el malestar para que el reclamo se canalice en el gobierno peronista que conduce Quintela, uno de los mandatarios del PJ más duros y confrontativos con el Jefe de Estado.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

El mandatario le apunta a Milei en forma permanente. En las últimas horas volvió a cargar contra su gestión por el aumento de los precios y la liberación de tarifas. “Este gobierno vino diciendo que iba a bajar la inflación, a Massa lo mataron por el 8 por ciento, hoy devaluaron el 120%, duplicaron el valor de la nafta y liberaron los precios”, explicitó.

El riojano es parte del ala más dura de los gobernadores peronistas, que también integran Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Son los mandatarios que más se han opuesto a la Ley Ómnibus y el DNU que desregula la economía. La protesta policial en la provincia aumentó el nivel de confrontación y enojo entre el sector más duro del peronismo y la Casa Rosada. Un capítulo más de desencuentros y acusaciones cruzadas.

En el peronismo riojano advierten que Quintela debería haber contenido el descontento de la Policía con una comunicación más concreta sobre las finanzas de la provincia y la influencia que tenía el envío de fondos de la Nación a las arcas provinciales. “A la gente no le importa si la culpa la tiene Milei porque no envió los fondos. A la gente no le alcanza la plata y eso cae sobre el gobernador”, sentenció un dirigente peronista que está inmiscuido en la vida interna del oficialismo.

Los policías riojanos piden un piso de $800.000. Un número que en la provincia descartan de plano. Esta tarde el abogado de las fuerzas, Sergio Gómez, presentó una carta en la oficina de Quintela en la que detalla la situación salarial de la fuerza. En el escrito expresó que los efectivos viven una “angustiosa situación económica donde el contexto inflacionario impacta día a día en la economía familiar” y aseguró que los policías riojanos “perciben los sueldos más bajos del país”.

En el texto explicó que un oficial que ocupa la primera jerarquía del escalón oficial cobra un básico de $45.210 y un agente que ocupa la primera jerarquía del escalafón sub-oficial cobra $44.676. “Lo intimo a que en el plazo de 24 horas de recibida la presente, atienda el legítimo reclamo de las personas que prestan servicio esencial en esta provincia, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en su contra”, señaló el abogado.