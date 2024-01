Las medidas del gobierno de Milei, en vivo: el presidente encabezará la primera reunión de Gabinete del año

Macri mantiene el diálogo con Milei y espera a marzo para tomar las riendas del PRO y ejecutar su “cláusula de gobernabilidad” El ex Presidente se recluye en Cumelén hasta febrero. Sostiene reuniones políticas por teléfono, recibe a dirigentes cercanos y conserva línea directa con el Jefe de Estado. El quiebre con Bullrich y el rol de Larreta. Los gobernadores e intendentes del PRO hacen su juego. La estrategia oficialista en el Congreso para tributar la fragmentación del ex JxC.

Mauricio Macri aprendió a llevarse bien con la teoría del “Jarrón chino” acuñada por el ex titular del Gobierno español Felipe González. Ese proverbio señala que los ex Presidentes son como jarrones chinos en pequeños departamentos: se asume son muy valiosos, aunque por su tamaño nadie sabe bien dónde ubicarlos. Ejercer la primera magistratura es algo que pocas personas alcanzan, por lo que lidiar con el duelo que implica el fin de un mandato (o perder una elección y volver al llano) no resulta sencillo. Son líderes de enorme relevancia política, aunque con pérdida de incidencia institucional concreta. Eso los obliga a manejar de un modo diferente el poder que aún tienen. Fue un proceso que al fundador del PRO le costó administrar durante la campaña electoral que llevó al fracaso a Juntos por el Cambio (JxC).