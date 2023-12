El Gobierno criticó a la CGT por convocar a un paro nacional: “La defensa a los trabajadores está sesgada por otros intereses”

Manuel Adorni, vocero presidencial (Presidencia)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó en la mañana de hoy a la CGT por anunciar un paro general contra el DNU del presidente Javier Milei y la ley Ómnibus enviada al Congreso para ser tratada en sesiones extraordinarias.

Te puede interesar: El mensaje del Gobierno a los legisladores que tratarán el DNU: “Deberán elegir entre lo que votó la gente o poner palos en la rueda”

“Durante la gestión anterior, que no hicieron paros, los trabajadores no dejaron de perder poder adquisitivo, la inflación fue del 900%, y es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los derechos de los trabajadores no hayan percibido lo que están percibiendo en 17 solo días de gobierno”, sostuvo el funcionario.

“Su defensa de los derechos de los trabajadores tal vez esté sesgada por algunos otros intereses”, agregó Adorni en el marco de su habitual conferencia de prensa.

Te puede interesar: ¿Qué dijeron Patricia Bullrich y Manuel Adorni sobre la marcha de la CGT contra el DNU de Milei?

Noticia en desarrollo