Axel Kicillof esquivó la confrontación directa con Milei, pero reclama precisiones sobre el Plan Motosierra

Axel Kicillof y Verónica Magario (Gobierno PBA)

Un día después de los anuncios del ministerio de Economía, Luis Caputo, que apuntan a la reducción del déficit fiscal en base a un fuerte ajuste y medidas de shock, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló sobre las medidas dispuestas por el nuevo gobierno nacional y su impacto en el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires. Kicillof, esquivó la confrontación directa contra el presidente. Sin embargo, pidió tener detalles de los anuncios.

“Pido como representante de la Provincia de Buenos Aires, que no se entienda mal a quién va dirigido este ajuste. Quiero ser muy prudente con esto, porque sé que me están buscando para que estemos en una confrontación”; planteó el mandatario bonaerense en un contacto con la prensa tras la ceremonia de jura de los integrantes del Gabinete para la nueva etapa de gobierno.

Este miércoles, el gobernador le tomó juramento a 14 ministros y otros cuatro funcionarios con rangos ministeriales. En una ceremonia en el Teatro Argentino de La Plata, Kicillof dijo sobre el escenario de la Sala Ginastara que “a partir del día de ayer estamos en un escenario todavía mucho más complicado, así que vamos a ponernos inmediatamente a trabajar en esto”.

Luego, amplió los conceptos en una rueda de prensa. Sin embargo, el mandatario provincial pareciera darle un margen de acción temporal al nuevo gobierno. Al menos hasta que haya detalles y certezas. Hoy no las tienen. Incluso, adelantó que está en línea permanente con otros gobernadores tanto peronistas como de otros espacios y que la falta de certezas se repite en sus pares provinciales.

Luis Caputo al salir de Casa Rosada (Franco Fafasuli)

“En la provincia de Buenos Aires es fundamental la obra pública por ejemplo”, planteó; desmarcándose así de la medida anunciada por Caputo de que no habrá nueva Obra Pública. Como contraposición este miércoles juró como nuevo ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, ex ministro de Obra Pública de la Nación. “La Argentina no necesita destruir un plan de Obra Pública nacional que llegó a cada pueblo y región del país. En esta provincia la convicción de que el voto de los bonaerenses para este segundo mandato es reafirmar más obra pública. Para que esta obra pública no se pare vamos a tener que arremangarnos mucho para que las miles de obra pública que tiene la provincia financiadas por la provincia no se frene”, planteó el flamante ministro de Infraestructura y ex intendente de General San Martín. “El comienzo de Milei es muy malo, pero no para la casta”, agregó.

Kicillof le pidió a su nuevo Gabinete “creatividad”. Saben que los recursos con los que contarán para administrar la cosa pública serán escasos.

Desde el inicio de semana, cuando asumió a su segundo mandato hasta este miércoles que encabezó la primera reunión de Gabinete,el gobernador siempre ponderó que el peronismo ganó las elecciones en las PASO, las generales y el balotaje y que hará valer ese capital político y de gestión. “El pueblo de la provincia de Buenos Aires está a la espera de ver si se va a poder continuar con la expansión y las mejoras”, dijo.

Este miércoles juraron los nuevos ministros bonaerenses

Un rato antes, desde la Sala Ginastera del Teatro Argentino había cerrado su discurso: “Nos comprometemos a honrar el compromiso ante el pueblo de la Provincia de Buenos Aires”.

También, en contraposición a la idea de que “no hay plata”, que plantearon tanto Milei como Caputo, el mandatario provincial dijo que “plata hay: el problema es que solamente está ubicada en un sector que no es el sector de la mayoría trabajadores y las mayorías populares”.

Cálculos al 2024

Por lo pronto, el mandatario espera saber las estimaciones formales de la inflación y el crecimiento económico del gobierno nacional en el Presupuesto 2024, para avanzar con el proyecto presupuestario de la provincia de Buenos Aires. Las expectativas no son las mejores en cuanto a tiempos. Por eso, ante esa incertidumbre, el Poder Ejecutivo había enviado a la Legislatura un proyecto de endeudamiento por una suma similar a USD 150 millones, que no contó con el respaldo de la oposición para su tratamiento que quedó stand by. Este miércoles, el gobernador recordó que el proyecto para salir a tomar deuda sigue en pie.

Tras la jura, hubo reunión de Gabinete en la Gobernación bonaerense. En el encuentro, Kicillof le bajó línea a sus ministros. Pidió a “todos en el territorio” y “recorriendo la Provincia”, para “poner en valor lo que se hizo en los cuatro años de gestión”. Puertas adentro, repitió lo que había esbozado ante la prensa. Hasta que no haya precisiones del programa nacional -sobre todo el Presupuesto con sus proyecciones pertinentes- el escenario es incierto para las previsiones bonaerenses.

Además de los ministros, también participaron del almuerzo ministerial el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; el titular de ARBA, Cristian Girard y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.