Tras las tensiones por las designaciones en Defensa y Seguridad, Villarruel se reúne con Petri como gesto de distensión

Victoria Villarruel saliendo del Congreso (Gustavo Gavotti)

En medio de las negociaciones por el armado del futuro Gabinete y del acuerdo alcanzado con un sector de Juntos por el Cambio luego de las elecciones generales, Victoria Villarruel se quedó afuera de la organización de los Ministerios de Seguridad y Defensa, en los que inicialmente iba a tener decisiva influencia.

La vicepresidente electa se mostró siempre interesada por esa dos áreas e incluso el propio Javier Milei había dicho durante la campaña que ella se iba a encargar de designar a las personas a cargo de ambas carteras, como parte del trabajo conjunto con su compañera de fórmula.

Sin embargo, en los últimos días se comunicó oficialmente que los dirigentes que van a estar en esos lugares no serán cercanos a la próxima titular del Senado, sino dos referentes de JxC, Patricia Bullrich, que vuelve a Seguridad, y Luis Petri, que estará al frente de Defensa.

“Fue parte de las negociaciones, pero imaginate que en este momento tan líquido, todo depende de las definiciones del Presidente”, argumentaron en el entorno de la sucesora de Cristina Kirchner.

La vicepresidenta electa busca tener influencia en las áreas de defensa y seguridad (REUTERS/Agustin Marcarian)

No obstante, si bien no impuso a sus ministros, Villarruel no se alejó de estas áreas y entre la agenda de actividades parlamentarias que tiene desde los comicios a la fecha, intercaló reuniones más vinculadas con la seguridad y la defensa nacional.

De hecho, a fines de noviembre, visitó el Departamento Central de la Policía Federal y de Gendarmería y anticipó que tenía previsto reunirse con todas las fuerzas, aunque aclaró que “no implica ningún gesto en particular”.

“Cuando asumamos el 10 de diciembre, el presidente Milei va a informar los nombres (de quiénes estarán a cargo), pero más allá de esa decisión, sea Patricia Bullrich o cualquier otra persona, siempre va a contar con mi apoyo como vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado”, manifestó en aquella oportunidad.

En tanto, este martes, luego de un encuentro que encabezó con los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical, Villarruel anunció que se va a reunir este miércoles con Petri, a quien ya felicitó “por su nuevo nombramiento”.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de La Libertad Avanza, la compañera de fórmula de Milei va a recibir al futuro titular del Ministerio de Defensa, probablemente en su actual despacho en la Cámara de Diputados.

Villarruel recibirá a Luis Petri (REUTERS)

Se espera que conversen respecto de algunas de las tareas que deberá llevar adelante esa cartera, ya que la vicepresidenta todavía busca tener cierta injerencia en esa área, a pesar de que la persona designada en el cargo no sea alguien de su círculo.

Además, uno de los puntos que buscan común acuerdo es sobre el estado actual y la financiación del sector militar, ya que la vicepresidenta electa en reiteradas veces opinó que el presupuesto destinado para las FFAA es insuficiente y está interesada en que sea aumentado, tanto para los sueldos como para modernizar el equipamiento.

“Agradezco al Presidente Electo Javier Milei por darme la oportunidad y la confianza para ser el próximo Ministro de Defensa de la Nación. Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras las Fuerzas Armadas. Orgullo de nuestro país”, fue el breve comentario del radical tras su nombramiento.

“Vamos a honrar su finalidad esencial, que garantice la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial; que proteja la vida, la libertad y contribuya al desarrollo de la Patria”, agregó en el comunicado que difundió en sus redes sociales.

Hija de un militar veterano de la Guerra de Malvinas, Villarruel estuvo siempre vinculada a un sector de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tanto por cuestiones personales como por su trabajo como titular del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).

Como parte de su tarea en ese organismo, en el pasado, la abogada visitó en la cárcel a varios militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, por lo que fue criticada en su momento.

“Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con Montoneros, a los cuales, siendo terroristas que agredieron a las víctimas que represento desde hace años, les di la confidencialidad que debía al momento de encontrarme con ellos”, explicó.

Además, a principios de septiembre último, en plena campaña, realizó en el Salón Dorado de la Legislatura porteña un acto en el que reclamó el reconocimiento de las víctimas de los atentados cometidos por las organizaciones guerrilleras como ERP y Montoneros, lo que motivó una fuerte movilización de agrupaciones de izquierda en rechazo a la medida.