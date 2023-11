Tras haber felicitado a Milei, Axel Kicillof se prepara para una relación incierta con el nuevo gobierno nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof (foto: AG La Plata)

El lunes post electoral blindó de hermetismo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en donde reina una premisa: la incertidumbre de cómo será la relación entre el nuevo presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ambos economistas no tienen punto alguno de coincidencia en el terreno en el cual se formaron. Mientras Milei defiende la Escuela Austríaca de Economía, el gobernador se considera y aplica en su gestión una línea keynesiana. Uno pro Estado, otro con el Estado lo más lejos posible del intervencionismo. Más allá de las teorías económicas, son dos visiones de país y mundo diferentes. Deberán convivir. Kicillof tiene las condiciones para convertirse en uno de los referentes de la nueva oposición. Milei lo elegirá como adversario político.

La primera señal la dio este lunes en una ronda de entrevistas que dio en distintas radios. Cuando al presidente electo se le consultó sobre el futuro de YPF y dijo que “a YPF primero la tienen que recomponer”, porque “desde que el señor Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió”, y que “evidentemente lo que primero que hay que hacer es recomponerla”, marcó la primera diferencia pública con la figura del gobernador y ya en rol presidencial.

“Nosotros vamos a seguir trabajando y militando”, se limitaron a decir cerca del jefe provincial. Hasta el cierre de esta nota contaron también que nadie de La Libertad Avanza se había comunicado con la gobernación.

Desde el entorno del gobernador bonaerense todavía no se animan a confirmar que el mandatario se convertirá en la principal oposición política que tendrá el nuevo gobierno nacional. Primero tienen que tener una certeza de qué planes tiene el presidente para la provincia del 37% del padrón electoral y donde Kicillof fue reelecto por un amplio margen en octubre. Anoche, Sergio Massa se impuso por un punto sobre Milei en un resultado que poco sirvió para las proyecciones de UP a nivel nacional. Kicillof y Massa no perdieron votos de lo que fueron las generales, pero Milei sumó más de 2 millones doscientos mil votos a lo que fueron las generales. La traslación de lo que obtuvo Juntos hacia LLA fue total.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en la primera reunión juntos luego de la victoria en el balotaje

“Me imagino un vínculo institucional, normal, como Gobernador de la Provincia más grande del país, con una serie de programas que deben continuar, aportes para la obra pública y la seguridad que deben continuar, porque no se trata una cuestión de dirigentes políticos, el tema es que hay 17 millones de bonaerenses que mañana van a necesitar lo mismo que necesitaron el viernes”, planteó este lunes la presidenta del bloque peronista en el Senado bonaerense y ex ministra de Gobierno en la gestión de Kicillof, Teresa García, en declaraciones a Radio Provincia. La legisladora advirtió también que “tiene que haber una conciencia de lo que significa la Provincia y conociéndolo a Axel creo que va a administrar correctamente la relación. Esperemos a ver qué dice este hombre -Milei-”. Escueto, el presidente advirtió este lunes en declaraciones a Radio Continental que la relación con Kicillof será “dentro del marco institucional que corresponde”.

Otro tema que remarcó Milei es que llevará la obra pública a cero. “Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan”. Según la información oficial del ministerio de Obras Públicas de la Nación, actualmente en la provincia de Buenos Aires el gobierno central tiene en ejecución 899 obras. Son asuntos que, indefectiblemente, deberán tener un margen de acuerdo.

En el reconocimiento que Kicillof le hizo a Milei en redes tras la victoria del libertario hay también un posicionamiento contundente del mandatario bonaerense. Sin explicitar, le recordó al presidente que en la provincia de Buenos Aires ganó el peronismo, a nivel nacional y provincial tanto en las generales como en el balotaje.

Cambios internos

El gobernador rearmará su gabinete para la nueva etapa que se inicia en semanas. Dejará su lugar el ministro de Justicia, Julio Alak, que fue electo intendente de la ciudad de La Plata. También, Leonardo Nardini que vuelve a su distrito -Malvinas Argentinas- y deja huérfano el cargo del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. Además, el ministro de Seguridad, Sergio Berni ya manifestó su deseo de asumir como senador provincial. Ese cambio es el más sensible para la gestión provincial. Para oficializar el reordenamiento, en La Plata estaban aguardando el resultado de este domingo. Hasta antes del balotaje también continuaba la titular de Cultura, Florencia Saintout, que encabezó la lista de senadores provinciales por la Octava sección electoral. También fue electo como primer concejal en Moreno, el actual ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

En los próximos días comenzarán las novedades. Otro tema que estará atado a la relación Milei-Kicillof se palpará en la dinámica legislativa bonaerense. El mandatario bonaerense necesita de la Legislatura bonaerense para tener aprobado el Presupuesto y la Ley Fiscal 2024. Las negociaciones deberán incluir al bloque de LLA, que en la Cámara de Diputados provincial tendrá -en principio- un bloque de 16 integrantes que estuvo a punto de estallar por el acercamiento de Macri al espacio libertario, aunque hoy la foto es otra. En tanto, en el Senado LLA tiene un bloque de cinco integrantes que mediará entre UP y Juntos. Serán cinco bancas claves, ya que ningún espacio consigue el quórum necesario de 23 escaños.

Políticamente y tras haber sido reelecto, el gobernador bonaerense tiene a su lado a un grupo de intendentes y dirigentes que ya se encolumnaron detrás de él, en una jugada que cobra más fuerza con la derrota nacional del peronismo y cuyo objetivo es que Kicillof sea el conductor o referencia de una oposición al gobierno central.

Sergio Massa junto a Cecilia Moreau y Axel Kicillof en el búnker de UP (Franco Fafasuli)

Quien en principio no se ubica en esta frecuencia es el titular del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, que durante la campaña ha manifestado sus diferencias con el gobernador. La Cámpora ganó 12 municipios en las últimas elecciones y engrosó su poder territorial. Tiene tres distritos de peso político en el conurbano como lo son Quilmes (Mayra Mendoza), Lanús (Julián Álvarez) y -en menor medida- Hurlingham (Damián Selci); a los que se suman ciudades del interior bonaerense como Bahía Blanca u Olavarría.

Pese a los matices entre Kicillof y Máximo Kirchner, algunos dirigentes de La Cámpora podrían aterrizar en el nuevo gabinete bonaerense. Actualmente “La Orga”, cuenta para sí la conducción del ministerio de Ambiente, bajo la figura de Daniela Vilar, Salud con Nicolás Kreplak y Cultura con Florencia Saintout. Es probable que continúen en funciones.