Pese a la neutralidad, la UCR vive una interna por el balotaje: el rol de los gobernadores y las dudas por la fiscalización

Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro en la sede del Comité Nacional de la UCR

El documento oficial con el que la UCR anunció la neutralidad para el próximo balotaje sólo quedó en la formalidad. Sin ser explícitos, dirigentes de peso se expresaron en contra de las ideas y proyectos de algunos de los candidatos presidenciales (Sergio Massa o Javier Milei), en una clara toma de postura para lo que será la elección del próximo domingo 19 de noviembre. En paralelo, según pudo reconstruir Infobae, se espera que un sector del partido centenario trabaje activamente en la fiscalización a favor de la Libertad Avanza, en especial, en territorios en los que los correligionarios locales se sienten presionados y cuestionados por la decisión del Comité Nacional de no apoyar a ninguno de los postulantes. “En un partido de coalición que se unió para representar al antikirchnerismo se espera que, justamente, ayude a derrotar al kirchnerismo en esta elección”, razonan puertas adentro.

La rienda suelta entre los radicales se originó luego de la conferencia de prensa que encabezaron Gerardo Morales y Martín Lousteau en el Comité Nacional. Horas antes, todas las ramas que hoy integran la UCR se habían puesto de acuerdo - por primera vez- en redactar el documento que los ubicara ni a favor ni en contra de Milei o Massa y, además, daba libertad de acción para la votación. Pero los efusivas declaraciones de las autoridades en contra de Mauricio Macri y Patricia Bullrich molestaron a los que supieron integrar el Grupo Malbec. “El comunicado dice una cosa y a los pocos minutos Morales hace otra”, reprocharon en diálogo con este medio, quienes creen que el gobernador jujeño y el líder de Evolución juegan para el massismo en este proceso electoral.

Las declaraciones que hizo Morales a la prensa no hicieron más que alimentar las teorías sobre su acercamiento al candidato de Unión por la Patria. Hace algunas semanas adelantó que hará “todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei”. En los últimos días agregó: “Si gana Milei no vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril, por lo menos. Él plantea eliminar la Ley de Coparticipación, nosotros los gobernadores del Norte Grande tenemos un acuerdo con el ministro Massa para que nos repongan la caída de Impuesto a las Ganancias”.

Gerardo Morales: "Si gana Milei no podremos pagar los sueldos"

También se sumó un grupo nutrido de correligionarios, entre ellos, Federico Storani y María Luisa Storani, vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, a promover el voto en contra de Milei. En un comunicado firmado por al menos 200 afiliados, expresaron: “Como mal menor, en defensa propia, de la convivencia y la democracia promovemos un voto positivo el próximo domingo 19 de noviembre para derrotar la fórmula de La Libertad Avanza que amenaza los valores radicales y de la sociedad argentina”.

Los dichos de Morales generaron varias críticas de sus pares pero, para otros, sirvió de impulso para blanquear la inclinación por la propuesta del “cambio”, que claramente refiere a Milei. Martín Tetaz, economista y diputado de Evolución, le reprochó a Morales: “Desde la UCR dijimos muy claramente que éramos oposición a Massa y a Milei. No puede el presidente del partido romper ese acuerdo y hacer campaña por uno de los dos”. Con la sugerente muestra de cercanía de las autoridades radicales al massismo, los referentes de lo que supo ser el Grupo Malbec -cercanos a Bullrich- comenzaron a mostrarse en favor del liberalismo.

“Individualmente voy a votar positivamente por uno de los dos candidatos, no voy a votar en blanco. La Argentina tiene que cambiar, seguir trabajando por un cambio. Cualquiera (por Massa y Milei) tiene que cambiar”, deslizó Gustavo Valdés, el gobernador correntino quien, no sólo mostró su postura en forma de acertijo, sino que también trajo a la escena un rol clave que tendrán los radicales, con la territorialidad como mayor capital: la fiscalización. ”Algunos intendentes que me llamaron y decidieron acompañar al ‘león’ y garantizar que haya fiscalización en el territorio correntino, y hay otros que van a acompañar a Sergio”, adelantó.

Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro, tres de los cinco gobernadores radicales

Mendoza, Santa Fe y Córdoba son provincias con una fuerte representación radical, de hecho, dos de ellas serán gobernadas por los correligionarios Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro a partir el 10 de diciembre. En las tres, Javier Milei es el favorito para ganar el balotaje, no sólo por los números que arrojan las encuestas sino también por los antecedentes en las PASO y las generales. Justamente, en esos territorios es donde los radicales reconocieron, en diálogo con Infobae, que la neutralidad que ponderó el partido a nivel nacional les trajo varios repudios y contratiempos. Además, confirman que en el balotaje habrá muchos intendentes y dirigentes locales de la UCR que fiscalizarán para Milei.

“Acá la gente quiere votar a Milei. No conozco radicales que apoyen a Massa”, dicen en Córdoba y creen que -como sucedió con Mauricio Macri en el 2015- habrá una militancia fuerte contra el kirchnerismo que impulsará la fiscalización.

“Tiene que haber una unidad sincera para la renovación”, expresó a este medio uno de los gobernadores electos que integra la Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio. En su razonamiento, ni Milei ni Massa podrán resolver la compleja situación social y económica que atraviesa Argentina y, en ese contexto, la coalición opositora podrá volver a posicionarse como una alternativa de gobierno.